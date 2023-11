Paderborn – Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Paderborn - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: In einem engen Spiel sehen wir die Gastgeber in der Favoritenrolle, schließen bei unserem Wett Tipp heute aber ein Remis mit beiderseitigen Toren nicht aus.

Paderborn spielte nach dem überraschenden 3:1-Sieg über Freiburg im DFB-Pokal auch in der Liga gegen Karlsruhe (3:0) starken Fußball. Felix Platte überzeugte mit einem Doppelpack und will gegen den Club ebenfalls für offensive Momente sorgen. Die Mittelfranken gingen kürzlich auf Schalke (1:2) leer aus und werden vermutlich auch in Paderborn keinen Triumph erringen.

Unser Wett Tipp heute zielt auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,02 bei Betano ab.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Nur eine Heimniederlage musste der SCP in dieser Spielzeit hinnehmen (2S, 2U).

Der Club legte kürzlich Probleme an den Tag und holte auswärts nur einen Sieg in 4 Liga-Duellen (1U, 2N).

Beide Konkurrenten untermauerten ihren Zug zum Tor mit 20 (Paderborn) bzw. 19 Saisontoren (Nürnberg).

Paderborn vs Nürnberg Quoten Analyse:

Paderborn präsentierte sich zuletzt auf der Höhe und verlor nur eine von sieben Liga-Begegnungen (4 Siege, 2 Unentschieden). Somit hat die Paderborn Nürnberg Wettquote von durchschnittlich 2,00 ihre Daseinsberechtigung.

Sofern der SCP in Erscheinung tritt, sind meist Tore garantiert. Über 83 Prozent der Ansetzungen in der 2. Bundesliga endeten mit drei oder mehr Toren. In der Betano Sportwetten App wird für drei oder mehr Tore eine Quote von 1,60 geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs. Nürnberg Prognose: Verringert Paderborn die Differenz zur Aufstiegszone?

Mit sieben erbeuteten Punkten aus den vergangenen drei Heimspielen in der 2. Bundesliga zeichnet sich bei der Elf von Trainer Lukas Kwasniok ein deutlicher Aufwärtstrend in der Benteler Arena ab.

Neun Heimtore attestieren den Paderbornern offensive Durchschlagskraft. Da jedoch in keinem einzigen Liga-Heimspiel hinten die Null gehalten wurde, sind defensive Unzulänglichkeiten nicht auszuschließen. In allen fünf Heimspielen fielen Tore auf beiden Seiten. Darüber hinaus endeten 80 Prozent der Ansetzungen in der Benteler Arena mit drei oder mehr Treffern.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Florent Muslija ist mit sechs Toren der beste Angreifer auf Seiten der Mannen aus Nordrhein-Westfalen. Mit vier Toren in den letzten fünf Liga-Duellen könnte er gegen Nürnberg den Unterschied ausmachen.

Paderborn - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:0 Paderborn (A), 3:1 Freiburg (A), 1:3 Hertha BSC (A), 2:2 St. Pauli (H), 3:1 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 Schalke (H), 3:2 n.V. Rostock (H), 2:0 Holstein Kiel (A), 3:1 Hertha BSC (H), 1:5 St. Pauli (A).

Letzte Spiele Paderborn vs. Nürnberg: 0:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (A), 2:2 (H), 1:2 (A).

Eine Analyse der vergangenen Spiele der Mittelfranken bringt drei Siege und zwei Niederlagen zum Vorschein. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch eine eklatante Auswärtsschwäche der Mannen von Trainer Cristian Fiél auf. Nur eines der jüngsten vier Auswärtsduelle führte zu einem Erfolgserlebnis. Dem 2:0 bei Holstein Kiel stehen zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Abgesehen vom 0:2 gegen Hansa Rostock im ersten Auswärtsspiel dieser Saison hat die Fiel-Elf bisweilen in jedem Match im Stadion des Gegners getroffen.

Für die offensiven Momente bei den Gästen sorgt Can Uzun, der mit fünf Saisontoren der beste Angreifer in den eigenen Reihen ist. Zuletzt deutete sich aber mit lediglich einem Treffer in fünf Liga-Partien ein Formtief an. Wer einen Wettbonus ohne Einzahlung zum Duell der beiden Zweitligisten erhalten möchte, ist bei Betano sehr gut aufgehoben. Der Bookie gewährt eine 20 Euro Gratiswette.

Unser Paderborn – Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Nach vier Jahren Zweitklassigkeit träumt der eine oder andere in Paderborn vom Aufstieg. Um diesem Ziel näherzukommen, gilt es, die Differenz von drei Punkten zur Aufstiegszone zu minimieren. In jedem Fall muss der Nürnberg-Fluch zu Hause überwunden werden. Keines der vergangenen fünf Heimspiele gegen den Club führte nämlich zu einem Erfolg (1U, 4N). Wir gehen davon aus, dass der Fluch gebrochen wird und räumen den Hausherren Vorteile ein. Da mit 20 (Paderborn) bzw. 21 Gegentoren (Nürnberg) die Abwehrreihen beider Konkurrenten auf wackeligen Beinen stehen, ist zudem mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.