Paderborn - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 04.08.2023

Unser Paderborn - Osnabrück Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.08.2023 lautet: Zum Auftakt der Saison wurde Paderborn von den Kleeblättern mit 0:5 deklassiert. Gegen den Aufsteiger aus Osnabrück ist mit einer Reaktion zu rechnen.

Beide Konkurrenten sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet und konnten zum Auftakt nicht überzeugen. Vor allem der „SCP“ präsentierte sich bei Greuther Fürth in katastrophaler Verfassung und wurde mit 0:5 vom Platz gefegt.

Osnabrück egalisierte vor heimischer Kulisse zweimal einen Rückstand gegen den KSC, um am Ende durch ein spätes Gegentor dennoch leer auszugehen. Wir schätzen Paderborn als stärker ein und visieren in unserem Wett-Tipp einen Heimsieg an. Für diesen Spielausgang bietet Betano eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Osnabrück auf „Sieg Paderborn“:

Die Blau-Schwarzen zählten in der letzten Saison zu den 4 heimstärksten Teams der Liga (12S, 5N).

Der VfL gewann in der 3. Liga weniger als 50 Prozent seiner Auswärtsspiele im vergangenen Fußballjahr (9S, 4U, 6N).

Seit Februar 2008 hat Paderborn nicht mehr zu Hause gegen Osnabrück verloren (4S, 1U).

Paderborn vs Osnabrück Quoten Analyse:

Bei genauerer Betrachtung des Drei-Weg-Marktes lässt sich an der Favoritenrolle der Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen kaum rütteln. Ein Umstand, der anhand einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,65 für den Heimsieg bestätigt wird.

Sportwetten-Fans, die ein erhöhtes Verlustrisiko in Kauf nehmen möchten, erhalten im Falle eines Sieges des Aufsteigers mehr als den fünffachen Wetteinsatz.

Dreimal trennten sich beide Konkurrenten zuletzt in der Benteler-Arena mit drei oder mehr Toren. Beim erneuten Aufeinandertreffen rechnen die Wettanbieter ebenfalls mit Toren und preisen mehr als 2,5 Treffer mit einer durchschnittlichen Quote von 1,57 ein. In der Betano App steht die Möglichkeit der mobilen Wetten bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs. Osnabrück Prognose: Gibt Paderborn die Rote Laterne ab?

In der vergangenen Spielzeit verpasste Paderborn auf Rang 6 mit elf Punkten Rückstand zum Tabellendritten HSV die Aufstiegsrelegation sehr deutlich. Eigentlich sollte in dieser Saison nach vier Jahren Zweitklassigkeit der Traum vom Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs in Angriff genommen werden.

Der Einstieg in die neue Saison wurde aber gehörig in den Sand gesetzt. Bei den Kleeblättern setzte es eine deutliche 0:5-Klatsche. Vor allem defensiv taten sich Abgründe auf. Offensiv fehlte Robert Leipertz, der mit elf Toren Paderborns besten Angreifer im vergangenen Fußballjahr verkörperte, spürbar. Auch gegen Osnabrück wird der 30-jährige Rechtsaußen aufgrund seines Meniskusrisses fehlen.

Dennoch ist der „SCP“ in der Benteler-Arena nicht zu unterschätzen und gehörte in der vergangenen Saison neben Heidenheim, Darmstadt und Düsseldorf zu den vier heimstärksten Teams. 46 Heimtore wurden erzielt, kein anderer Klub war zuhause torgefährlicher. Mehr als 75 Prozent der Heimansetzungen endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Der VfL hat als Aufsteiger nur ein Ziel vor Augen, und zwar den Klassenerhalt. Zum Auftakt wäre gegen den Karlsruher SC zumindest ein Zähler nicht unverdient gewesen, immerhin begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe.

Paderborn - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:5 Fürth (2BL, A), 0:1 Nürnberg (2BL, H), 2:2 Bielefeld (2BL, A), 3:2 Heidenheim (2BL, H), 2:2 HSV (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:3 Karlsruhe (2BL, H), 2:1 Dortmund II (3L, H), 2:0 Viktoria Köln (3L, A), 2:2 Meppen (3L, H), 1:0 SC Verl (3L, A).

Letzte Spiele Paderborn vs. Osnabrück: 2:2 (2BL, H), 1:0 (2BL, A), 5:0 (3L, A), 3:0 (3L, H), 0:0 (3L, A).

In der letzten Drittliga-Saison konnten die Niedersachsen in der Ferne glänzen und verloren nur eines der letzten elf Auswärtsspiele (9S, 1U). An dieser Stelle ist jedoch zu erwähnen, dass es sich bei den Nordrhein-Westfalen um einen Zweitligisten handelt.

Der Direktvergleich offenbart klare Vorteile der Gastgeber. Seit Februar 2008 ging nämlich kein Heimspiel gegen Osnabrück verloren (4S, 1U). Wer dennoch den Aufsteiger als Anwärter auf den Sieg betrachtet, könnte einen Sportwetten Bonus zur Verlustminimierung seiner Paderborn Osnabrück Wetten nutzen.

Unser Paderborn - Osnabrück Tipp: Sieg Paderborn

Unabhängig vom Austragungsort haben die Niedersachsen nur in einem der letzten fünf Kräftemessen mit Paderborn eingenetzt. Offensiv legte der VfL somit große Probleme an den Tag und wird auch diesmal in der Benteler-Arena keinen leichten Stand haben.

Nach der vernichtenden 0:5-Niederlage zum Auftakt ist mit einer Reaktion der Nordrhein-Westfalen zu rechnen. Vor allem gilt es für Trainer Lukas Kwasniok, das Offensivspiel zu beleben.