Paderborn - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Paderborn - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Ob Hansa am Samstag beim Gastspiel in Paderborn Punkte gegen den Abstieg holt, ist noch unklar. Es dürften dabei aber auf jeden Fall Tore fallen.

Nach der 2:5 Heimpleite gegen Düsseldorf am 25. Spieltag wurde beim FC Hansa Cheftrainer Patrick Glöckner entlassen. Als Nachfolger wurde Alois Schwartz verpflichtet, der erst kurz zuvor beim SV Sandhausen vor die Tür gesetzt worden war. Bisher hat der Trainerwechsel der Kogge noch keine Besserung gebracht. Die Bilanz der Mannschaft aus zwei Spielen unter dem neuen Coach steht bei 0 Punkten und 2:6 Toren. Mit nur einem Punkt aus den letzten 7 Spielen muss Rostock dringend den Bock umstoßen. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am Samstag zu Gast beim SC Paderborn. Laut den Wettquoten dürfen sich die Gäste aber keine großen Hoffnungen machen. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,83 bei Bet365 die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Rostock auf „Über 2,5 Tore“:

Paderborn hat die zweitbeste Heim-Offensive der Liga

In Heimspielen mit Beteiligung des SCP fallen im Schnitt 3,9 Treffer

Hansa hat in 10 Rückrunden-Spielen schon 20 Gegentore kassiert

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Rostock Quoten Analyse:

Mit drei Niederlagen aus den letzten 5 Spielen hat sich Paderborn endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Der Rückstand auf Platz 3 beträgt acht Zähler. Hansa hinkt dem rettenden Ufer dagegen vier Punkte hinterher. Bei der Paderborn vs Rostock Prognose sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,65 aus Sicht der Wettanbieter auch die Außenseiter. Auf der Gegenseite werden Sportwetten Tipper mit Quoten im Schnitt von 1,72 für einen Sieg der Hausherren bezahlt.

Paderborn vs Rostock Prognose: Baut der SCP die Heimserie aus?

Bis zum 14. Spieltag der laufenden Saison konnte sich der SC Paderborn unter den Top 3 der Tabelle halten. Schaut man aber auf ein Ranking seit dem 15. Spieltag steht der SCP mit nur 5 Siegen sowie sechs Niederlagen nur noch auf dem 12. Platz. Von den letzten sechs Ligaspielen konnten die Ostwestfalen mit dem 3:2 daheim gegen Fürth lediglich ein einziges gewinnen.

Vor allem gegen die Top drei der Liga gibt es für die Männer von Coach Lukas Kwasniok nichts zu holen. Das 1:2 am Wochenende in Darmstadt war die vierte Niederlage im vierten Duell. In solchen Duellen fehlen der Mannschaft ein Stück weit die Cleverness und die Reife. Zudem war das Quäntchen Glück zuletzt auch nicht auf der Seite von Paderborn. In 13 Heimspielen feierte der SCP aber schon 9 Siege. Nur Heidenheim (10-mal) ging im eigenen Stadion öfter als Sieger vom Platz.

Am Ostermontag wurden an der Ostsee weitere Entscheidungen getroffen. Sportvorstand Martin Pieckenhagen, der bei dem Verein seit Januar 2019 im Amt war, wurde entlassen. Auf Pieckenhagens Konto gehen der erfolglose Trainerwechsel von Jens Härtel zu Patrick Glöckner. Auch die Transferpolitik in dieser Saison funktionierte nicht. Die Mannschaft bekam von den Fans trotz der 2:3-Heimniederlage gegen Kiel aufmunternden Applaus.

Die Mannschaft hatte in dem Spiel von Beginn an alles reingeworfen. Trainer Schwartz sah die Einsatzbereitschaft als Mutmacher für die verbleibenden sieben Spiele. Hier spielt man noch gegen Gegner auf Augenhöhe wie Regensburg, Sandhausen, Nürnberg und Braunschweig. Mit 23 Toren hat die Kogge immer noch die schwächste Offensive der Liga. Zudem ist der FC Hansa mit 10 Punkten aus 14 Spielen das schlechteste Heimteam.

Paderborn - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 Darmstadt (A), 3:2 Fürth (H), 0:1 Regensburg (A), 0:0 Magdeburg (A), 1:2 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:3 Kiel (H), 0:3 Magdeburg (A), 2:5 Düsseldorf (H), 1:1 Hannover 96 (A), 0:2 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Rostock: 3:0 (A), 0:0 (A), 1:1 (H), 3:2 (A), 2:1 (H)

Nach 16 Duellen liegt Paderborn eigentlich nur mit 7 Siegen zu 5 Niederlagen im direkten Vergleich gegen den FC Hansa vorne. In den letzten elf Pflichtspielen gegen die Kogge kassierte der SCP aber lediglich eine Pleite. Seit sechs Pflichtspielen sind die Ostwestfalen ungeschlagen gegen die Männer von der Ostsee. Schaut man nur auf die 2. Bundesliga hat Paderborn seit 16 Jahren nicht mehr gegen Hansa verloren. Im Hinspiel der laufenden Saison setzte sich der SCP klar mit 3:0 an der Ostsee durch.

Unser Paderborn - Rostock Tipp: Über 2,5 Tore

Mit vier Punkten aus 10 Spielen steht Rostock in der Rückrunden-Tabelle ganz unten. Paderborn konnte an den letzten 6 Spieltagen aber auch nur einen Dreier holen und ließ dabei gegen Kellerkinder wie Magdeburg oder Regensburg Punkte liegen. Da Hansa sich zudem in der Fremde wohler fühlt als daheim, spielen wir keinen Ergebnistipp. Stattdessen rechnen wir, wie so oft in dieser Saison mit Beteiligung des SCP, erneut mit einigen Treffern.