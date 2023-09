Paderborn - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2023

Unser Paderborn - Schalke Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.09.2023 lautet: Am Freitagabend empfängt Paderborn die Knappen zum Showdown der Kellerkinder. Wir erwarten aufgrund der schwachen Defensiven ein ausgeglichenes Spiel mit einigen Toren.

Wichtiges Abendspiel in Paderborn! Beide Teams sind schwach in die Saison gestartet und laufen ihren Erwartungen hinterher. Während Schalke nach dem siebten Spieltag auf dem Relegationsplatz verweilen muss, stehen die Mannen vom SCP mit dem 15. Platz nur unwesentlich besser da.

Beide Defensivreihen zeigten sich dabei in der laufenden Saison alles andere als stabil. Wir erwarten, dass auch im kommenden Matchup Tore fallen werden und entscheiden uns für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,59 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Paderborn vs Schalke auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Paderborn vs Schalke Quoten Analyse:

Paderborn vs Schalke Prognose: Wer kann den Anschluss an die Tabellenmitte halten?

Paderborn startete mit einer herben 0:5-Klatsche in Fürth in die aktuelle Spielzeit und konnte daraufhin eine recht ausgeglichene Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aufweisen.

15 Gegentreffer (Platz 17) sammelten die Gelsenkirchener in den ersten sieben Ligaspielen und erzielten dabei 13 eigene Tore. Bester Schalker Torschütze der Saison ist bisher Sebastian Polter mit drei Treffern, welche alle in den letzten zwei Spielen fielen.

Paderborn - Schalke Statistik & Bilanz:

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Mannschaften zeigt einen vermeintlich eindeutigen Favoriten in der kommenden Begegnung. Paderborn konnte noch kein Pflichtspiel gegen Schalke gewinnen (1U, 5N). Dabei schossen die Ostwestfalen erst drei Tore in sechs Begegnungen und mussten zwölf Gegentreffer hinnehmen.

Ob die Schalker in ihrer derzeitigen Verfassung an diese Serie anknüpfen können, erscheint jedoch mehr als fraglich. In fremden Stadien sammelten die Knappen erst ein mickriges Pünktchen und mussten in vier Spielen zehn Gegentore einstecken. Tippfreunde, die trotzdem auf einen Auswärtssieg Schalkes setzen möchten, können dies über die besten Sportwetten Apps auch auf mobilem Wege tun.