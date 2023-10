Paderborn - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 21.10.2023

Unser Paderborn - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: In einem kurzweiligen Spiel mit einigen Treffern wird es Tore auf beiden Seiten geben.

Am Samstag muss der FC St. Pauli, seines Zeichens Tabellenführer der 2. Bundesliga, beim SC Paderborn antreten. Es wird eine Härteprobe für die Kiezkicker bei einem Klub, der aktuell ebenfalls einen starken Lauf hat und mit einem Heim-Dreier die Aufstiegsränge angreifen will. Die letzten direkten Duelle waren vor allem eines: Torreich! In der aktuellen Verfassung der beiden Teams erwarten wir auch dieses Mal wieder einige Treffer.

Daher entscheiden wir uns bei den Wett-Tipps heute für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,68 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Paderborn vs St. Pauli auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Paderborn traf in den letzten 9 Pflichtspielen.

St. Pauli erzielte in den letzten 5 Zweitliga-Spielen 16 Tore.

In den letzten 4 direkten Duellen trafen beide Teams und es fielen stets mindestens 3 Tore.

Paderborn vs St. Pauli Quoten Analyse:

Geht es rein nach der Quotenverteilung der deutschen Wettanbieter, dann müssten die Gäste vom Kiez die Nase vorne haben. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es allerdings auch schon stolze Quoten bis 2,20. Ein Tipp auf einen Heimerfolg ist den Bookies Wettquoten bis 3,10 wert.

Dabei sind auch die Buchmacher der Meinung, dass es hier einige Tore geben wird. Die Wettoption „Beide Teams treffen“ ist mit Quoten bis maximal 1,50 verbunden. Nur unwesentlich höher sind die Werte für das „Über 2,5 Tore“. Erst ein Tipp auf „Über 3,5 Tore“ knackt die 2,00er-Marke mit Quoten bis 2,37 recht deutlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs St. Pauli Prognose: Munterer Schlagabtausch

Vor der Länderspielpause gewann der SC Paderborn sein Zweitliga-Match bei Eintracht Braunschweig mit 3:1 und blieb damit im vierten Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Drei dieser letzten vier Partien hat der SCP gewonnen, die letzten beiden davon am Stück. Zwei Dreier an den letzten beiden Spieltagen holte ansonsten nur noch der kommende Gegner.

In den besagten letzten vier Spielen schoss Paderborn neun Tore und damit fast 65 Prozent seiner insgesamt erzielten 14 Treffer. Aber: Ohne Gegentor ging es dabei auch nicht. In allen neun Zweitliga-Spielen dieser Saison kassierten die Ostwestfalen Gegentreffer. Außer beim 0:5 am ersten Spieltag konnten sie selbst jedoch auch immer treffen.

Heißt: In den letzten acht Zweitliga-Spielen der Paderborner trafen immer beide Teams. Zudem endeten sieben der bisherigen neun Zweitliga-Partien mit mindestens drei Toren. Hinzu kommt das 7:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Energie Cottbus Mitte August, womit der SCP in den letzten neun Pflichtspielen stets treffen konnte.

Zu Hause wartet Paderborn seit dem 15. April 2023, also seit über einem halben Jahr auf eine weiße Weste. Saisonübergreifend gab es in den letzten sieben Ligaspielen zu Hause immer Gegentore. Auf der anderen Seite konnte der SCP in 13 Heim-Pflichtspielen im Jahr 2023 nur einmal kein eigenes Tor erzielen.

Paderborn - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:1 Braunschweig (A), 3:1 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A), 2:1 Wehen Wiesbaden (H), 1:2 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 5:1 Nürnberg (H), 2:1 Hertha (A), 3:1 Schalke (H), 5:1 Kiel (H), 1:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs St. Pauli: 1:2 (H), 2:2 (A), 2:2 (A), 3:1 (H), 2:0 (A)

Mit dem FC St. Pauli kommt nun das einzige noch ungeschlagene Zweitliga-Team in die Home Deluxe Arena. Mit einer 5-4-0-Bilanz und 18:6 Toren grüßen die Freibeuter der Liga von der Spitze. Nach vier tristen Remis mit insgesamt 1:1 Toren hat Pauli die letzten vier Zweitliga-Spiele alle für sich entschieden. Bei diesen vier Erfolgen erzielte der FCSP 15 Treffer und damit 83 Prozent seiner insgesamt geschossenen 18 Tore. Deshalb sind für uns Torwetten die beste Option. Von Siegwetten würden wir abraten. Wer hier trotzdem auf einen Gewinner oder ein Remis tippen will, sollte einen Sportwetten Bonus verwenden.

In diesem Kalenderjahr haben die Paulianer nur eines von 13 Pflichtspielen in der Fremde verloren. Das war ein knappes 3:4 im Derby beim HSV. Von den übrigen zwölf Partien wurden zehn gewonnen. Die Pleite beim Stadtrivalen war überhaupt die letzte Niederlage. Saisonübergreifend ist der FCP seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Das letzte Duell in Paderborn gewannen die Paulianer 2:1. Davor blieb der SCP fünfmal in Folge ungeschlagen. In jedem der letzten vier direkten Duelle konnten beide Teams mindestens ein Tor erzielen. Alle diese vier Partien endeten dann auch mit mindestens drei Toren.

Unser Paderborn - St. Pauli Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Lediglich eines der letzten zehn direkten Duelle endete mit nur einem Tor. In den übrigen gab es immer mindestens zwei Treffer zu bestaunen. In sieben der letzten zehn direkten Duelle gab es mindestens drei Tore. Diese erwarten wir am Samstag auch. Beide zeigten sich zuletzt in blendender Verfassung und es wäre für uns keine Überraschung, wenn St. Pauli seine erste Saisonpleite kassiert. Auf der anderen Seite können wir uns auch einen Gäste-Sieg durchaus vorstellen. Im Prinzip ist für uns jeder Spielausgang möglich, weshalb wir hier auf die Offensivqualitäten beider Teams setzen.