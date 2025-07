Palmeiras - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2025

Darum tippen wir bei Palmeiras vs Chelsea auf “Sieg Palmeiras (HC +1)”:

Palmeiras vs Chelsea Quoten Analyse:

Das erste Duell gegen einen brasilianischen Vertreter haben die Blues bei der FIFA Klub WM 2025 verloren (1:3 vs. Flamengo). Die besten Wettanbieter zeigen sich davon unbeeindruckt in ihrer Vergabe der Palmeiras Chelsea Wettquoten.

Palmeiras vs Chelsea Prognose: Jeder Spieler ist wichtig

Die FIFA Klub WM 2025 findet für die europäischen Teams bekanntlich im Anschluss an eine lange Spielzeit statt. Rotationen in der Startelf und die Verwendung aller zur Verfügung stehenden Wechsel sind die Regel, auch in unserem Palmeiras vs. Chelsea Tipp.