Palmeiras - Porto Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2025

SPORT1 Betting 14.06.2025 • 08:00 Uhr Palmeiras - Porto Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Wer gewinnt das Duell der Gruppenfavoriten?

Unser Palmeiras - Porto Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 16.06.2025 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe, in dem es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen.

In der Gruppe A der FIFA Klub-WM kommt es gleich zum Auftakt zum Duell der beiden Favoriten in dieser Gruppe. In unserer Palmeiras Porto Prognose gehen wir auf die aktuelle Form der beiden Kontrahenten ein und werfen auch einen Blick auf die bisherigen Auftritte bei diesem bzw. dem Vorgänger-Wettbewerb.

Einen Favoriten vermögen wir in dieser Begegnung nicht zu erkennen. Wir trauen beiden Mannschaften den Dreier zu und nehmen daher Abstand von einer Siegwette. Stattdessen entscheiden wir uns für den Palmeiras Porto Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Palmeiras vs Porto auf “Beide Teams treffen”:

Palmeiras hat in nur einem der letzten 10 Pflichtspiele nicht getroffen.

Porto erzielte in 8 der letzten 9 Pflichtspiele mindestens ein Tor.

Es ist das Duell der beiden Gruppenfavoriten.

Palmeiras vs Porto Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher erwarten ein ausgeglichenes Match. Das wird daran deutlich, dass die Palmeiras Porto Quoten bei den Siegwetten nahezu identisch sind. Erhält man für einen Tipp auf die Portugiesen Quoten bis 2,60, sind die Wettquoten für einen Tipp auf den brasilianischen Vertreter mit Höchstwerten bis 2,85 nicht allzu weit entfernt.

Viele Treffer erwarten die Bookies in diesem Spiel nicht. Bereits die Palmeiras Porto Wettquoten für “Über 2,5 Tore” knacken in den jeweiligen Sportwetten Apps die Marke von 2,00. Für den Tipp auf nur einen Treffer mehr, also “Über 3,5 Tore”, gibt es dann schon Quoten über 4,00.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Palmeiras vs Porto Prognose: Duell auf Augenhöhe

Eigentlich ist die Campeonato Brasileiro Serie A 2025, die 69. Spielzeit der höchsten brasilianischen Fußballliga, in vollem Gange. Wegen der Klub-WM pausiert Palmeiras aber natürlich in der heimischen Meisterschaft. Dort gab es zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen die aktuell Führenden Flamengo (0:2) und Cruzeiro (1:2).

Vor diesen beiden Pleiten hatten die Alviverde die Tabelle noch mit vier Punkten Vorsprung vor Flamengo angeführt. Aktuell sind sie aber nur noch Vierter mit zwei Zählern Rückstand auf die Mannschaft aus Rio de Janeiro. Für die Verdao waren das gleichzeitig die einzigen beiden Niederlagen in ihren letzten zehn Pflichtspielen.

Alle acht übrigen Partien in diesem Zeitraum haben sie gewonnen. Zwischen den beiden erwähnten Schlappen gab es ein sattes 6:0 in der Copa Libertadores gegen Sporting Cristal aus Peru, womit die Weiß-Grünen die Gruppenphase der südamerikanischen Champions League mit sechs Siegen aus sechs Partien und 17:4 Toren souverän als Erster beendeten.

Insofern sehen wir sie in unserer Palmeiras Porto Prognose keinesfalls chancenlos. Zumindest einen Treffer sollten die Brasilianer erzielen. Ein solcher gelang ihnen in immerhin neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele.

Palmeiras - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Palmeiras: 1:2 Cruzeiro (A), 6:0 Sporting Cristal (H), 0:2 Flamengo (H), 3:0 Ceara (H), 2:1 Bragantino (A)

Letzte 5 Spiele Porto: 0:2 Riga FC (N), 1:0 Wydad (A), 3:0 Nacional Funchal (H), 2:1 Boavista Porto (A), 3:1 Moreirense (H)

Letzte Spiele Palmeiras vs. Porto: -

Der FC Porto auf der anderen Seite konnte in acht seiner letzten neun Pflichtspiele treffen. Die letzten drei Partien in der heimischen Liga Portugal hatten die Dragoes alle für sich entscheiden können. Das änderte aber nichts daran, dass sie die Saison 2024/25 ziemlich abgeschlagen auf Platz 3 beendeten.

Auf die beiden Lissaboner Klubs Sporting und Benfica hatte der FCP am Saisonende elf bzw. neun Punkte Rückstand. Die letzte nationale Meisterschaft liegt mittlerweile vier Jahre zurück. Im heimischen Pokal war man bereits im Sechzehntelfinale an Moreirense gescheitert. Im Ligapokal war im Halbfinale gegen den späteren Meister Sporting Schluss.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Auch in der Europa League mussten die Drachen die Segel früh streichen. Gegen die AS Rom war bereits im Sechzehntelfinale Endstation. Auf die bevorstehende FIFA Klub-WM bereiteten sich die Portugiesen mit zwei Testspielen vor. Gegen den marokkanischen Klub Wydad Casablanca konnte man noch mit 1:0 gewinnen.

Gegen den Riga FC aus Lettland gab es hingegen eine überraschende 0:2-Schlappe. Große Bedeutung würden wir den beiden Testspielen in unserem Palmeiras Porto Tipp allerdings nicht beimessen, zumal viele der Stammspieler gar nicht zum Einsatz kamen.

So seht ihr Palmeiras - Porto im TV oder Stream:

16. Juni 2025, 00:00 Uhr MEZ, MetLife Stadium, East Rutherford

Übertragung Stream: DAZN

Der Anbieter DAZN zeigt alle 63 Spiele der FIFA Klub-WM 2025. Das Beste für alle Fußballfans: Er tut dies “for free”. Ihr müsst euch lediglich ein Konto anlegen, sofern ihr dort noch keines habt und schon kommt ihr in den Genuss aller Partien dieses Turniers. Ein kostenpflichtiges Abo ist explizit nicht erforderlich.

Ein direktes Duell zwischen den beiden Favoriten der Gruppe A suchen wir in unserer Palmeiras Porto Prognose vergebens. Am kommenden Montag um 00:00 Uhr MEZ werden sich diese beiden Mannschaften zum ersten Mal gegenüberstehen.

Palmeiras vs Porto: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Palmeiras: Weverton - Giay, Bruno Fuchs, Micael, Piquerez; Martinez, Rios, Raphael Veiga; Mauricio, Estevao, Flaco Lopez

Ersatzbank Palmeiras: Lomba, Allan, Felipe Anderson, Evangelista, Mayke, Rocha, Naves, Moreno, Torres, Paulinho, Vanderlan, Vitor Roque

Startelf Porto: Costa - Fernandes, Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Vieira, Moura; Pepe, Samu, Mora

Ersatzbank Porto: Ramos, Borges, Namaso, Gül, Franco, Otavio, William, Oliveira, Perez

Die Portugiesen konnten den Vorgänger-Wettbewerb, den sogenannten Intercontinental Cup bzw. Weltpokal zweimal gewinnen. Zuletzt waren sie dort im Jahr 2004 erfolgreich, als sie den kolumbianischen Vertreter Once Caldas im Elfmeterschießen bezwingen konnten. Erst seit dem darauffolgenden Jahr wird die Klub-WM jährlich ausgetragen.

Die Brasilianer hingegen wurden im Jahr 2020 Vierter und im Jahr darauf verloren sie das Finale gegen Chelsea im Elfmeterschießen. Es waren die bisher einzigen beiden Teilnahmen der Alviverde. Übrigens: Wenn ihr unseren Palmeiras Porto Tipp nachspielen wollt, dann werft vorher unbedingt einen Blick auf die aktuellen Interwetten Angebote.

Unser Palmeiras - Porto Tipp: “Beide Teams treffen”

Ebenfalls in der Gruppe A sind noch der al Ahly SC aus Ägypten sowie Inter Miami. Zwar gelten Palmeiras und Porto als Favoriten, allerdings sollte man Miami um Superstar Lionel Messi nicht gänzlich abschreiben. Umso wichtiger ist für das Weiterkommen aber auch ein Sieg im direkten Duell. Beide Klubs haben einige Argumente auf ihrer Seite und beiden trauen wir den Dreier auch durchaus zu.

Als wahrscheinlichsten Spielausgang sehen wir dann aber doch eine Punkteteilung an, wobei wir nicht davon ausgehen, dass wir hier eine müde Nullnummer erleben werden, zumal sich beide Mannschaften in den letzten Wochen ziemlich treffsicher präsentierten. Insofern erachten wir eine Torwette als die sinnvollste Option für dieses Match.