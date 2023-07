Palmeiras - Sao Paulo Tipp, Prognose & Quoten | 14.07.2023

Unser Palmeiras - Sao Paulo Tipp zum Copa do Brasil Viertelfinalspiel am 14.07.2023 lautet: Palmeiras hat zuletzt ein wenig den Faden verloren und sucht vor dem Rückspiel nach der passenden Form, um ein mögliches Ausscheiden zu verhindern.

Das Rückspiel der beiden Stadtrivalen wird mit höchster Spannung erwartet. Sao Paulo konnte das Hinspiel in beeindruckender Manier für sich entscheiden. Auswärtsspiele bereiten den Gästen jedoch regelmäßig Kopfschmerzen, sodass ihr Weiterkommen keinesfalls in Stein gemeißelt ist.

Ein Heimsieg des amtierenden Meisters Palmeiras ist ebenfalls keine sichere Kiste. Die Hausherren ließen in letzter Zeit etwas schleifen und sind seit drei Pflichtspielen sieglos. Wir erwarten erneut ein knappes Ergebnis. Unser Tipp: „Palmeiras erzielt Unter 1,5 Tore“ Die Quote von 1,82 bei NEObet können wir einfach nicht liegen lassen.

Darum tippen wir bei Palmeiras vs Sao Paulo auf „Palmeiras Unter 1,5 Tore“:

Palmeiras vs Sao Paulo Quoten Analyse:

Die Hausherren sind fulminant in die Mission Titelverteidigung gestartet. Zehn Ligaspiele in Folge wussten die „Periquito Verde“ eine Niederlage zu verhindern. Dieser Flow ist jedoch Geschichte: Palmeiras hat nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen.

Sao Paulo dominierte das Hinspiel, hat Auswärts bisher jedoch handfeste Schwierigkeiten. Dementsprechend gehen die Gäste mit Quoten bis 6,00 in das Spiel, während die formschwachen Gastgeber Siegquoten von maximal 1,62 einbringen. In unserer Übersicht könnt ihr den für euch passenden Sportwettenanbieter auswählen .

Palmeiras vs Sao Paulo Prognose: Verlorenes Selbstvertrauen im Angriff

Das Angriffsspiel fiel in seine Einzelteile und die sind bekanntlich weniger als die Summe Wert. Palmeiras blieb zuletzt in vier von sechs Partien unter 1,5 Toren. Stellvertretend kann die Leistung aus dem Hinspiel herangezogen werden. Dort kam das Team von Abel Ferreira nicht über 0,2 erwartbare Treffer hinaus und brachte nur einen Schuss aufs Tor.

Palmeiras - Sao Paulo Statistik & Bilanz:

In Sachen Abwehrarbeit agiert Palmeiras auf Augenhöhe. Die Hausherren kassierten in der Liga ebenfalls erst 13 Gegentreffer. Das rückt eine Wette auf Unter 2,5 Tore im Spiel in den Fokus. Bei NEObet erhaltet ihr dafür eine angemessene Quote von 1,66. In unserem NEObet-Test findet ihr alle wesentlichen Punkte zu diesem Buchmacher.