Panama - Jamaika Tipp, Prognose & Quoten | 29.07.2023

In der Gruppe F der Frauen-WM 2023 sind Brasilien und Frankreich eigentlich die haushohen Favoriten auf den Einzug in die K.o.-Runde. Doch die Französinnen mussten zum Auftakt der Gruppenphase mit dem 0:0 gegen Jamaika schon eine unliebsame Überraschung hinnehmen.

Darum tippen wir bei Panama vs Jamaika auf „Sieg Jamaika“:

Panama vs Jamaika Quoten Analyse:

Panama vs Jamaika Prognose: Wie hat Panama die Klatsche verkraftet?

Schon in der Quali für die WM 2019 scheiterte Panama nur knapp in den Inter-Konföderations-Playoffs gegen Argentinien. Die Anstellung des Mexikaners Nacho Quintana im Dezember 2020 als neuer Nationaltrainer erwies sich für die Entwicklung des Fußballs als sehr wichtig. Bei der Kontinental-Meisterschaft 2022 sicherten sich „Las Canaleras“ ein Ticket für das Playoff-Turnier in Neuseeland. Mit Erfolgen gegen Papua Neu-Guinea und Paraguay löste das mittelamerikanische Land dann das WM-Ticket.

In den letzten zwei Testspielen vor der WM 2023 setzte es gegen Spanien (0:7) und gegen Japan (0:5) deutliche Pleiten. Dieser Trend setzte sich im ersten Gruppenspiel der Endrunde mit dem 0:4 gegen Brasilien fort. Der Außenseiter hatte ab der ersten Minute große Probleme mit der spielfreudigen „Selecao“. Die Südamerikanerinnen dominierten das Spiel deutlich, ließen Panama keine Luft zum Atmen und mussten für den klaren Sieg nicht mal an ihr Maximum gehen.

2019 qualifizierte sich Jamaika erstmals für eine Weltmeisterschaft, konnte dort aber mit drei Niederlagen in drei Spielen und einem Torverhältnis von 1:12 nicht viel ausrichten. Doch bei der Endrunde 2023 sind die „Reggae Girlz“ erneut am Start. Zuvor schafften es die Frauen aus der Karibik auch bei der Kontinentalmeisterschaft zweimal in Folge auf den dritten Platz. Star des Teams ist Khadija Shaw von Manchester City, die in der abgelaufenen Saison auf 27 Torbeteiligungen kam.