Panama - Katar Tipp, Prognose & Quoten | 09.07.2023

Unser Panama - Katar Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 09.07.2023 lautet: Die favorisierten Panamaer bleiben mal wieder nicht ohne Gegentor.

Das erste Viertelfinale beim Gold Cup 2023 findet in der Nacht zum Sonntag um 01:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Im AT&T Stadium von Arlington stehen sich die Nationalteams von Panama und Katar gegenüber. Die Panamaer überstanden die Gruppenphase ohne Niederlage, während die Kataris eine gehörige Portion Glück hatten.

Wir sehen Los Canaleros grundsätzlich im Halbfinale, allerdings zeigte sich die Abwehr zuletzt alles andere als sattelfest, sodass wir auch dem Gastgeber der WM 2022 ein Tor zutrauen. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Panama vs Katar auf „Beide treffen“:

Panama schoss in allen drei Gruppenspielen jeweils zwei Tore.

Katar traf in 14 der letzten 18 Länderspiele.

Panama kassierte in 12 der letzten 13 Partien Gegentore; Katar in elf der letzten 13.

Panama vs Katar Quoten Analyse:

Bei den Wettanbietern wird Panama als doch recht klarer Favorit auf den Einzug ins Halbfinale gehandelt. Bei Winamax, einem der Buchmacher, bei dem noch Wetten ohne Steuern möglich sind, gibt es für einen Tipp auf die Canaleros derzeit eine Wettquote von 1,62. Wetten auf Katar bringen Quoten von teilweise über 5,00.

Allzu viele Treffer erwarten die Bookies nicht. Bereits die Wettoption „Beide treffen“ knackt nahezu überall die Marke von 2,00. Der Tipp auf Über 2,5 Tore, der zum Beispiel auch ganz leicht über die Winamax App platziert werden kann, bringt Werte bis 2,20. Interessant: In jedem der drei Gruppenspiele der Panamaer gab es mindestens drei Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Panama vs Katar Prognose: Beide Abwehrreihen lassen einiges zu

Mit zwei Siegen an den ersten beiden Spieltagen hatte sich Panama vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Mit einem Remis zum Abschluss gegen El Salvador machte La Marea Roja dann auch den Gruppensieg perfekt. Allerdings blieben die Panamaer dabei mal wieder nicht ohne Gegentor.

Das letzte Mal, dass sie eine weiße Weste behielten, war am 29. März dieses Jahres, als sie Costa Rica bei der CONCACAF Nations League mit 1:0 schlagen konnten. In den folgenden sechs Länderspielen gab es stets Gegentreffer. Weiter zurückblickend war der Erfolg über die Costa Ricaner das einzige der letzten 13 Spiele, in denen man den Kasten sauber hielt.

Selbst zeigte sich Panama in der Vergangenheit aber auch ziemlich treffsicher. In nur drei der letzten 14 Partien erzielten die Canaleros keinen eigenen Treffer. So kommt es dann auch, dass keines der letzten 14 Matches mit Beteiligung Panamas torlos endete. In allen drei Partien der Gruppenphase schossen sie jeweils zwei Tore.

Das letzte Mal, dass die panamaische Nationalmannschaft das Halbfinale des Gold Cups erreichte, war im Jahr 2015. Zieht man die Bilanz aller Teams bei der diesjährigen Ausgabe heran, dann hatten in der Gruppenphase nur die USA und Jamaika eine bessere Ausbeute als Panama.

Panama - Katar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panama: El Salvador (GC), 2:1 Martinique (GC), 2:1 Costa Rica (GC), 0:1 Mexiko (CNL, N), 0:2 Kanada (CNL, N)

Letzte 5 Spiele Katar: 1:0 Mexiko (GC), 1:1 Honduras (GC), 1:2 Haiti (GC), 0:1 Neuseeland (Test, N, Abbruch), 2:1 Jamaika (Test, N)

Letzte 5 Spiele Panama vs. Katar: 1:2 (Test, A), 3:3 (GC 2021)

Mit dem Einzug Katars in das Viertelfinale des Gold Cups haben nach dem zweiten Spieltag wohl nur die Kataris selbst noch gerechnet. Nach einem Punkt aus den Partien gegen Haiti (1:2 durch einen Gegentreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit) und Honduras (1:1 durch ein Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit) gab es gegen Mexiko einen 1:0-Sieg.

Weil Honduras parallel nur mit 2:1 gegen Haiti gewann, zog der WM-Gastgeber von 2022 aufgrund des besseren Torverhältnisses auch bei seiner zweiten Teilnahme in die K.o.-Phase ein und will nun, wie 2021, das Halbfinale erreichen. Insgesamt lesen sich die letzten Ergebnisse allerdings bescheiden. Von den letzten 13 Länderspielen hat Katar nur drei gewonnen.

Acht der übrigen zehn Partien haben die Kastanienbraunen verloren. Beim Erfolg über die Mexikaner, die trotz ihrer Dominanz keinen Treffer erzielen konnten, behielten die Kataris zum nur zweiten Mal in ihren letzten 13 Begegnungen eine weiße Weste. Selbst konnten sie in 14 ihrer letzten 18 Matches mindestens ein Tor schießen.

Gegen Panama musste Katar schon beim Gold Cup 2021 ran. Am ersten Spieltag der damaligen Gruppenphase gab es ein turbulentes 3:3. Das bisher letzte Aufeinandertreffen in einem Testspiel im November letzten Jahres entschieden die Kataris mit 2:1 für sich.

Unser Panama - Katar Tipp: Beide treffen

In bisher zwei Vergleichen konnte Panama gegen Katar noch nicht gewinnen. Dieses Mal könnte es so weit sein. In den bisherigen beiden Duellen gab es ordentlich Treffer und jeweils auf beiden Seiten. So wie sich die beiden Teams in der Vergangenheit in Offensive und Defensive präsentierten, gehen wir davon aus, dass sich zumindest dieser Trend fortsetzt.