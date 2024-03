Panama - Mexiko Tipp, Prognose & Quoten | 22.03.2024

Unser Panama - Mexiko Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 22.03.2024 lautet: Auf den ersten Blick ist „El Tri“ im Nations-League-Halbfinale der klare Favorit. Doch wir trauen dem Außenseiter im Wett Tipp heute durchaus eine Überraschung zu.

In der CONCACAF Nations League kämpfen noch vier Teams um den Titel. Das Finalturnier wird im AT&T Stadium von Arlington, Texas ausgetragen. Das erste Halbfinale bestreiten die USA und Jamaika, danach trifft Panama auf Mexiko. Beide Nationen standen sich zuletzt im Juli 2023 im Finale des Gold Cups gegenüber. Damals sicherte sich „El Tri“ mit einem Tor in der 88. Minute den Titel. Einen Monat zuvor siegte Mexiko im Nations-League-Spiel um Platz 3 ebenfalls mit 1:0. Auch dieses Mal sehen die Wettquoten die Mexikaner vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage dieses Mal aber etwas anders ein und spielen die Wette „Doppelte Chance 1X".

Darum tippen wir bei Panama vs Mexiko auf „Doppelte Chance 1X“:

Panama ist seit 7 Spielen ungeschlagen

Mexiko konnte nur eines der vergangenen 7 Länderspiele für sich entscheiden

„El Tri“ wäre beinahe schon im NL-Viertelfinale auf der Strecke geblieben



Panama vs Mexiko Quoten Analyse:

Mexiko belegt Rang 15 der Weltrangliste. Von den CONCACAF-Nationen stehen im FIFA-Ranking nur die USA (13) besser da. Doch Panama ist auf Platz 44 inzwischen die drittbeste Mannschaft des Kontinental-Verbandes.

Bei der Panama vs Mexiko Prognose schlagen sich die Buchmacher recht deutlich auf die Seite von „El Tri". Für einen Sieg der Mexikaner in der regulären Spielzeit gibt es gerade Mal Quoten im Schnitt von 1,74. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der „Canaleros" in 90 Minuten durchschnittliche Quoten von 4,88.

Panama vs Mexiko Prognose: Die „Canaleros“ haben noch ein paar Rechnungen offen

Die Nationalmannschaft von Panama hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung mitgemacht. So qualifizierten sich die „Canaleros“ 2018 erstmals für eine FIFA-WM. Zudem erreichte die „Marea Roja“ beim Gold Cup 2023 zum dritten Mal nach 2005 und 2013 das Finale. Auf diesem Weg hatte man im Halbfinale auch den Gastgeber USA aus dem Turnier geworfen. Die Nations League 2022/23 beendete die Auswahl ebenfalls auf einem tollen vierten Rang.

Nun träumen die Männer von Coach Thomas Christiansen vom ersten CONCACAF-Titel der Geschichte. Panama hatte mit drei Siegen und einem Remis bei 9:2 Toren in der Nations League 2023/24 die beste Gruppenphase gespielt. Im Viertelfinale setzten sich die „Canaleros“ dann souverän in zwei Spielen gegen Costa Rica (3:0, 3:1) durch. Die Truppe von Trainer Christiansen ist seit sieben Spielen und der Niederlage beim Gold Cup gegen Mexiko ungeschlagen.

„El Tri“ war bei der WM 2022 schon nach der Vorrunde ausgeschieden. Dieses schwächste Abschneiden Mexikos bei einer Weltmeisterschaft seit 44 Jahren wurde Coach Gerardo Martino zum Verhängnis. Nachfolger Diego Cocca durfte die Auswahl auch nur sieben Spiele lang betreuen. Nach der bitteren 0:3-Pleite im Halbfinale der vergangenen Nations League gegen die USA wurde der nächste Trainer vor die Tür gesetzt. Als Interimscoach führte danach Jaime Lozano das Land ziemlich überraschend zum Gold-Cup-Sieg.

Dieser Erfolg wurde natürlich mit einem neuen Vertrag als Cheftrainer belohnt. Seit dem Gewinn des kontinentalen Titels tut sich die Auswahl aber wieder deutlich schwerer. Von den letzten sieben Länderspielen konnte man nur eines gewinnen (2:0 gegen Ghana). Im Nations-League-Viertelfinale gegen Honduras hatte Mexiko große Probleme. Nach einer 0:2-Hinspiel-Pleite stand man schon vor dem Aus. Erst mit einem Tor in der elften Minute der Nachspielzeit rettete sich „El Tri“ ins Elfmeterschießen.

Panama - Mexiko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panama: 3:1 Costa Rica (H), 3:0 Costa Rica (A), 3:0 Guatemala (H), 2:1 Curacao (A), 1:1 Guatemala (A)

Letzte 5 Spiele Mexiko: 2:3 Kolumbien (H), 2:0 Honduras (H), 0:2 Honduras (A), 2:2 Deutschland (H), 2:0 Ghana (H)

Letzte 5 Spiele Panama vs Mexiko: 0:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (A)



Von 26 Duellen gegen Mexiko konnte Panama nur zwei für sich entscheiden. Beide Siege stammen vom Gold Cup 2013. Damals spielten die „Canaleros“ mit Platz 2 in der Endabrechnung eine starke Kontinentalmeisterschaft. Die Bilanz wird mit sechs Remis und 18 Siegen für „El Tri“ vervollständigt. Seit 14 Duellen (2U, 12N) wartet die „Marea Roja“ auf einen Sieg gegen die Mexikaner. Die letzten drei Duelle entschied Mexiko mit 1:0 für sich.

Endet das Spiel am Donnerstag in Texas mit dem gleichen Ergebnis, bekommt ihr dafür eine Quote von 4,95.

Unser Panama - Mexiko Tipp: Doppelte Chance 1X

Nach einem tollen Gold Cup zeigt die Formkurve bei „El Tri“ in den letzten Spielen wieder nach unten. Nur mit viel Glück zog Mexiko überhaupt ins Nations-League-Halbfinale ein. Auf der Gegenseite hat sich Panama durch zahlreiche Erfolge in den letzten Jahren in den Kreis der besten CONCACAF-Teams gespielt. Die „Canaleros“ werden mit viel Selbstbewusstsein ins Halbfinale gehen und auf Wiedergutmachung aus sein. Schon die letzten Duelle gegen die Mexiklaner konnte Panama ganz eng gestalten. Auch dieses Mal ist unserer Meinung nach mindestens ein Unentschieden nach der regulären Spielzeit drin.