Panathinaikos - Braga Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2023

Unser Panathinaikos Athen - Braga Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 29.08.2023 lautet: Nach dem Hinspiel-Sieg hat Braga die besseren Karten. Das Gastspiel in Athen ist aber eine schwierige Aufgabe, bei der wir Treffer auf beiden Seiten erwarten.

Im Champions-League-Playoff-Hinspiel zwischen Panathinaikos Athen und Braga lagen die Portugiesen in der Vorwoche im heimischen Stadion bis in die Nachspielzeit mit 2:0 vorne. Diese eigentlich gute Ausgangsposition wurde aber durch den Anschlusstreffer der Gäste in der 95. Minute noch etwas verschlechtert.

So ist im Rückspiel am Dienstag in Athen noch alles offen. Die Buchmacher rechnen mit einem Spiel auf Augenhöhe. Wir entscheiden uns am Ende bei dieser Partie mit einer Quote von 1,66 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Panathinaikos Athen vs Braga auf „Beide Teams treffen“:

In 4 von 5 Europapokal-Partien von Panathinaikos in dieser Saison hätte die Wette „BTS“ Erfolg gehabt

Braga hat in den ersten 3 CL-Quali-Partien 2023/24 9 Tore erzielt

Im Hinspiel gab es 3 Tore, insgesamt 24 Schüsse in Richtung Tor und einen Expected-Goals-Wert von zusammengenommen 3,07

Panathinaikos Athen vs Braga Quoten Analyse:

Die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel scheint für die Hausherren im Rückspiel sicher nicht uneinholbar. Trotzdem sind die Portugiesen bei der Panathinaikos Athen vs Braga Prognose beim Wettmarkt „Wer kommt weiter" mit einer niedrigen Quote von 1,36 die klaren Favoriten.

Das hat sicher zum Teil mit dem Marktwert zu tun. Hier hat der SCB mit 125 zu 57 Millionen Euro die Nase vorne. Im Rückspiel wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2,47 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste auch nur Quoten im Schnitt von 2,74.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Panathinaikos Athen vs Braga Prognose: Kann Athen den Rückstand noch umdrehen?

Mit 20 Titeln ist Panathinaikos in Griechenland die klare Nummer 2 hinter Olympiakos (47). Seit der Saison 2009/10 wartet das „Kleeblatt“ allerdings auf eine weitere Meisterschaft. In der Vorsaison glückte mit dem zweiten Platz aber immerhin das beste Ergebnis seit 2014/15. Vor den Meister-Playoffs hatten die Grünen noch auf Platz 1 gelegen. Der Rückstand auf Meister AEK betrug am Ende fünf Zähler. Am Wochenende ist Panathinaikos mit einem 3:0-Heimsieg gegen Volos in die neue Saison der griechischen Liga gestartet.

Die ersten Pflichtspiele 2023/24 absolvierten die Athener in der Champions League. Hier setzte man sich zunächst gegen Dnipro (3:1, 2:2) durch. Dann waren die Männer von Coach Ivan Jovanović gegen Olympique Marseille eigentlich die klaren Außenseiter, hatten aber im Elfmeterschießen mit 5:3 das bessere Ende auf ihrer Seite. Nun will Panathinaikos zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 wieder in eine CL-Gruppenphase einziehen. Bei den letzten vier CL-Teilnahmen schied man entweder in der dritten oder in der Playoff-Runde aus.

Der Sporting Clube de Braga schafft es immer wieder, die großen Drei in Portugal (Benfica, Sporting, Porto) zu ärgern und in die Top 3 der Abschlusstabelle vorzustoßen. So konnte der SC in der Vorsaison Sporting Lissabon hinter sich lassen und löste als Tabellendritter sogar ein Ticket für die CL-Quali. Die Männer aus dem Norden des Landes stiegen in der dritten Runde in den laufenden Wettbewerb ein und hatten hier mit dem serbischen TSC Backa Topola (3:0, 4:1) keine Schwierigkeiten.

Bisher stand Braga zweimal in einer Gruppenphase der Königsklasse (2010/11, 2012/13). Beide Playoff-Duelle gegen Sevilla 2010 (1:0, 4:3) und Udinese 2012 (1:1,5:4) konnte man dabei für sich entscheiden. Zudem erreichte man schon neunmal eine EL-Gruppe. In die neue Saison ist Braga mittelmäßig gestartet. Zum Auftakt gab es eine 1:2-Heimpleite gegen Famalicao. Der entscheidende Treffer fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit. Am 2. Spieltag glückte den „Arsenalistas“ mit dem 4:2 bei Chaves die Wiedergutmachung.

Panathinaikos Athen - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos Athen: 3:0 Volos (H), 1:2 Braga (A), 1:2 Olympique Marseille (A), 1:0 Olympique Marseille (H), 2:2 Dnipro (H)

Letzte 5 Spiele Braga: 2:1 Panathinaikos Athen (H), 4:2 GD Chaves (A), 4:1 TSC (A), 1:2 Famalicao (H), 3:0 TSC (H)

Letzte Spiele Panathinaikos Athen vs Braga: 1:2 (A)

Beide Vereine trafen in der Vorwoche das erste Mal aufeinander. Panathinaikos kommt in seiner Europapokal-Geschichte auf neun Duelle gegen Vereine aus Portugal. Hier glückten den „Grünen“ nur zwei Siege, beide mit 1:0 zu Gast in Porto. Hinzu kommen drei Remis und vier Niederlagen. Daheim steht die Bilanz bei drei Unentschieden und einer Pleite.

Braga hat gute Erinnerungen an Athen. In der griechischen Hauptstadt hat man das erste Europapokal-Spiel der Vereinsgeschichte bestritten. Auch die Bilanz der „Braguistas“ gegen griechische Gegner kann sich mit fünf Siegen und einem Remis sehen lassen. In den letzten sechs Spielen hat Panathinaikos in Halbzeit 2 immer getroffen.

In den letzten sechs Spielen hat Panathinaikos in Halbzeit 2 immer getroffen.

Unser Panathinaikos Athen - Braga Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt hier schwer. Braga hat 13 der jüngsten 14 K.o.-Duelle gewonnen, wenn man mit einer Führung ins Rückspiel ging. Doch von den vergangenen neun Gastspielen konnte man nur zwei für sich entscheiden. Panathinaikos hat dagegen Marseille aus dem Wettbewerb geworfen. Allerdings gestalteten die Athener auch gerade mal zwei der vergangenen acht internationalen Heimspiele siegreich. So rechnen wir auch im Rückspiel mit einer engen Kiste, bei der kein Keeper eine weiße Weste behält.