Panathinaikos - Marseille Tipp, Prognose, Quoten | 9.8.23

Unser Panathinaikos Athen - Marseille Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 09.08.2023 lautet: Ob den Griechen ein entscheidender Schritt in Richtung Playoffs gelingt, ist mehr als fraglich. Spielerisch sind die Franzosen nämlich überlegen. Aufgrund des Heimrechts der „I Prasini“ tendieren wir aber zu Toren auf beiden Seiten.

Sowohl Panathinaikos als auch Marseille rechnen sich Chancen auf das Erreichen der Playoffs zur Champions-League-Gruppenphase aus. Beiden Konkurrenten sind gewisse offensive Qualitäten nicht abzusprechen.

Obwohl wir von keinem Schützenfest im Hinspiel ausgehen, halten wir beide Mannschaften für stark genug, um dem jeweiligen Gegenüber mindestens ein Tor einzuschenken. Für den Wettmarkt „BTS“ gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Panathinaikos Athen vs Marseille auf „Beide Teams treffen“:

Die Mannen aus Athen haben in beiden Champions-League-Qualifikationsspielen mindestens einmal getroffen.

Marseille verbuchte in der vergangenen Saison in zwei der drei Champions-League-Auswärtsduelle mindestens ein Tor.

Beide Teams wollen sich im Hinspiel eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel verschaffen und sind gewiss bestrebt, Torabschlüsse zu generieren.

Panathinaikos Athen vs Marseille Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die ihre Fühler in Richtung Drei-Weg-Markt ausgestreckt haben, werden schnell erkennen, dass die Franzosen als Anwärter auf den Sieg gesetzt sind, wobei mit einer Panathinaikos Athen Marseille Quote in Höhe von rund 2,00 der Triumph keineswegs in Stein gemeißelt scheint.

Sollten die Hausherren aus Athen sich durchsetzen, steht teilweise fast der vierfache Wetteinsatz im Raum.

Ob beide Kontrahenten die letzte Entschlossenheit im Torabschluss an den Tag legen werden, ist laut Buchmacher-Bewertung eher fraglich. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore" zeichnet sich eine Tendenz zu zwei oder weniger Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Panathinaikos Athen vs. Marseille Prognose: Geht Marseille einen entscheidenden Schritt in Richtung Playoffs?

Panathinaikos sicherte sich in der Meisterschaftsrunde mit fünf Punkten Rückstand auf AEK Athen die Vizemeisterschaft und löste somit direkt das Ticket für die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation.

Mit dem SC Dnipro-1 lauerte dort kein leichter Gegner. Bereits im Hinspiel wurden mit einem 3:1 auf gegnerischem Boden die Weichen für den Einzug in die dritte Runde gestellt. Daran sollte ein 2:2 im Rückspiel vor heimischer Kulisse nichts mehr ändern.

Seit 2011 haben die „Trifili“ nicht mehr das Ticket für die Gruppenphase der Champions League lösen können. Damals war bereits nach der Vorrunde gegen den FC Barcelona, Rubin Kazan und FC Kopenhagen Schluss. In dieser Spielzeit schreiben die Bookies den Griechen nur eine kleine Chance zur Qualifikation für die Playoffs zu.

Anders sieht es hingegen bei den Franzosen aus. Diese beanspruchten in der vergangenen Spielzeit hinter PSG und dem RC Lens den dritten Platz und starten direkt in der dritten Qualifikationsrunde.

Panathinaikos Athen - Marseille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 2:2 Dnipro-1 (CL-Quali, H), 3:1 Dnipro-1 (CL-Quali, A), 1:1 Aris Saloniki (Liga, H), 0:1 Olympiakos (Liga, A), 1:1 PAOK (Liga, H).

Letzte 5 Spiele Marseille: 0:1 AC Ajaccio (Liga, A), 1:2 Brest (Liga, H), 1:2 Lille (Liga, A), 3:1 Angers (Liga, H), 1:2 Lens (Liga, A).

Letzte Spiele Panathinaikos Athen vs. Marseille: -

„L‘OM“ machte in der vergangenen Saison vor allem mit seiner offensiven Durchschlagskraft aufmerksam. 67 Tore standen in den vergangenen 38 Spieltagen zu Buche. Dabei kamen 32 Treffer in gegnerischen Gefilden zustande. Lediglich in drei der insgesamt 19 Liga-Auswärtsbegegnungen wurde ein eigenes Tor verpasst. Im Allgemeinen holte nur der französische Serienmeister Paris St. Germain in der Ferne mehr Punkte.

Eben an diese Auswärtsstärke gilt es auch gegen Panathinaikos anzuknüpfen. Die Bookies gehen davon aus, dass dieses Unterfangen durchaus gelingen kann und favorisieren einen Auswärtssieg zumindest leicht.

Ein Blick auf die Kader offenbart zudem einen deutlichen Qualitätsunterschied. Marseille zeichnet sich mit 311 Millionen Euro anhand des beinahe sechsfachen Marktwertes aus und ist auf sämtlichen Positionen qualitativ hochwertiger besetzt.

Unser Panathinaikos Athen - Marseille Tipp: Beide Teams treffen

Geld allein im Fußball ist nicht alles und regiert keineswegs das Geschehen. Ein Umstand, der immer wieder in der Königsklasse verdeutlicht wird.

Bereits in der Meisterschaftsrunde der vergangenen Saison untermauerte Panathinaikos zuhause seine offensiven Qualitäten und traf in drei der letzten vier Heimspiele. Dabei war die Konkurrenz mit Piräus, AEK, PAOK und Aris Thessaloniki keineswegs zu verachten.