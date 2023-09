Panthers - Falcons Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2023

Unser Carolina Panthers - Atlanta Falcons Tipp zum NFL Spiel am 10.09.2023 lautet: Seit 2010 hat kein an erster Stelle gewählter Quarterback sein erstes Spiel in der NFL als Starter gewonnen (0-8-1). Bryce Young sollte mit diesem Panthers-Team keine Ausnahme bilden.

Im vergangenen Draft haben die Panthers einen Trade eingefädelt. Damit durften sie an erster Position ihren präferierten Spieler auswählen: Bryce Young. Der neue Quarterback der Franchise aus Carolina muss bei seinem ersten Karriere-Start in der NFL auswärts beim Division-Rivalen aus Atlanta antreten.

Die abgelaufene Saison beendeten beide Mannschaften mit einer Bilanz von 7-10 Siegen. Während der letzten Offseason haben sich die Falcons allerdings in die Position gebracht, dieses Spiel als Favorit zu starten. Unser Tipp: „Sieg Falcons (HC -3,5)“ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Carolina Panthers vs Atlanta Falcons auf „Sieg Falcons (HC -3,5)“:

Atlanta hatte vergangenes Jahr die höchste Play-Action-Quote bei First Downs (55 Prozent). Resultat: Die effizienteste Passing-Offense bei First Downs (0,23 EPA/DB).

Atlanta hatte 2022 bei Läufen im ersten Versuch die zweitbeste Erfolgsrate (38 Prozent).

Atlanta läuft viel und effizient - 4,9 Yards pro Laufversuch waren 2022 ein Top-4-Wert.

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons Quoten Analyse:

Die Ambitionen beider Mannschaften driften in der kommenden Saison auseinander. Carolina wird vor allem versuchen, die Entwicklung von Bryce Young voranzutreiben und den kurzfristigen Erfolg weniger priorisieren. Somit ist die Außenseiterrolle in diesem Division-Duell mit Siegquoten bis 2,65 kein Dorn im Auge der Gäste.

In Atlanta steht die Führung in diesem Jahr hingegen unter Zugzwang. Die Offseason war ereignisreich und der Kader wurde soweit angepasst, dass die Playoffs das Ziel sind. Zum Auftakt wirkt die Quote von maximal 1,55 für einen Sieg der Falcons vielversprechend. Der erste Spieltag der NFL hat oft einige Überraschungen parat, weshalb wir eine Wette ohne Einzahlung empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons Prognose: Den Quarterback entlasten

Beide Mannschaften beginnen die Saison mit einem neuen Starting-Quarterback. Carolina hat in Bryce Young den First-Overall-Pick des letzten Drafts im Aufgebot. Atlanta schenkt dem ehemaligen Drittrundenpick Desmond Ridder das Vertrauen, die eigene Offense zum Sieg zu führen.

Um die Last von Ridders Schultern zu nehmen, hat Head Coach Arthur Smith das ideale Gesamtpaket entwickelt. Die Falcons haben eine der besten Offensive-Lines der Liga zusammengestellt, zumindest hinsichtlich des Laufspiels. Zudem haben sie ihren Erstrunden-Pick 2023 in einen Superstar-Runningback investiert, um das Laufspiel auf die Spitze zu treiben.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

2022 haben nur die Chicago Bears (66,19) prozentual mehr Laufspielzüge als die Falcons ausgewählt (65,29). In der Folge mussten sich gegnerische Defensiven auf die Laufverteidigung konzentrieren. Genau das lag Arthur Smith im Sinn. Er bekam dadurch geeignete Matchups, die seine Quarterbacks mit Play-Action-Pässen ausnutzen konnten.

Keine andere Mannschaft nutzte im letzten Jahr beim ersten Versuch eine höhere Play-Action-Rate als die Falcons (55 Prozent). Ein kluger Schachzug, der bei First Downs in einer der zwei effizientesten Pass-Offensiven der Liga mündete (0,23 EPA per Dropback). Das sollten genügend Stützräder sein, um selbst mit einem durchschnittlichen Quarterback den Auftakt siegreich zu gestalten.

Carolina Panthers - Atlanta Falcons Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Carolina Panthers: 17:26 Lions (H), 19:21 Giants (A), 0:27 Jets (H), 10:7 Saints (A), 24:30 Buccaneers (A).

Letzte 5 Spiele Atlanta Falcons: 0:24 Steelers (H), 13:13 Bengals (H), 19:3 Dolphins (A), 30:17 Buccaneers (H), 20:19 Cardinals (H).

Letzte 5 Spiele Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons: 25:15 (H), 34:37 n.V. (A), 21:29 (H), 19:13 (A), 17:25 (H).

Seit David Tepper Owner der Panthers wurde (2018), hat seine Franchise eine Bilanz von 29-52 Siegen. In diesem Zeitraum gab es nur vier andere Franchises mit einer schwächeren Bilanz. Zudem haben die Panthers seit 2018 keine Saison mit einer positiven Bilanz abgeschlossen und kein einziges Mal die Playoffs erreicht.

Mit Bryce Young als neuem Franchise-Quarterback soll dies der Geschichte angehören. Ein unmittelbarer Erfolg im ersten Jahr ist nicht zu erwarten. Vor allem ein siegreicher Auftakt ist statistisch gesehen nur schwer realisierbar. Seit 2010 hat kein Quarterback, der an erster Stelle im Draft gewählt wurde, seinen ersten NFL-Start gewonnen (0-8-1).

Auf defensiver Seite haben die Gäste viel junges Talent, das im letzten Jahr Platz 14 in zugelassenen Punkten pro Drive belegt hat. Ein guter Wert, doch die Falcons verfolgen einen effektiven und individuellen Ansatz, der die Verteidigung der Panthers vor große Schwierigkeiten stellen wird. Selbst wenn ihr das Handicap weglassen wollt, führt euch ein Sieg der Falcons bei NEObet zu einer Quote von 1,54. Verbunden mit dem NEObet Promotion Code sollte auch diese Wette ein attraktives Ziel sein.

Unser Carolina Panthers - Atlanta Falcons Tipp: Sieg Falcons (HC -3,5)

Die Offensive der Falcons ist mit vielen Waffen versehen, die aufgrund ihrer Flexibilität für Abstimmungsfehler in der Verteidigung der Panthers sorgen sollten. Bijan Robinson war am College ein herausragender Runningback. Bei den Falcons bildet er mit Tight-End-„Einhorn“ Kyle Pitts sowie Nummer-1-Receiver Drake London ein gefährliches Dreigestirn.