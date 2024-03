PAOK Saloniki - Dinamo Zagreb Tipp, Prognose, Quote|14.3.

Unser PAOK Saloniki - Dinamo Zagreb Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Nur ein internationales Spiel haben die Griechen bisher verloren, es könnte aber bereits das Aus in der Conference League bedeuten. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein kompaktes Dinamo Zagreb.

Die Gruppenphase bereitete dem Tabellenführer der griechischen Super League kaum Probleme. PAOK erzielte 16 Treffer in sechs Gruppenspielen. Ohne Niederlage qualifizierten sich die Schützlinge von Razvan Lucescu für das Achtelfinale der Conference League. Dort treffen die Griechen anscheinend auf unerwartete Gegenwehr.

Dinamo Zagreb raubte Saloniki die Lust am Fußball, hielt PAOK bei 0,49 erwartbaren Toren und legte mit 2:0 den Grundstein für die nächste Runde. In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei AdmiralBet eine Quote von 1,80 auf „PAOK Saloniki Unter 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PAOK Saloniki vs Dinamo Zagreb auf „PAOK Saloniki Unter 1,5 Tore“:

Zagreb kassierte nur ein Gegentor in den letzten 5 Conference-League-Spielen.

PAOK erzielte in den letzten 4 Heimspielen (wettbewerbsübergreifend) jeweils Unter 1,5 Tore.

Saloniki ist seit 2 Pflichtspielen ohne Torerfolg.



PAOK Saloniki vs Dinamo Zagreb Quoten Analyse:

Bis vor wenigen Wochen waren Heimspiele für den griechischen Tabellenführer ein sicher eingeplanter Sieg. Noch haben die Buchmacher das Vertrauen in die Gastgeber nicht verloren. Ungeachtet der aktuellen Formschwankungen wird Saloniki mit Quoten bis 1,91 als Favorit auf den Rasen geschickt.

Mit einem Sportwetten Gutschein im Hinterkopf halten wir die Siegquoten der Gäste für deutlich attraktiver. Zagreb gewann das Hinspiel souverän (2:0) und ermöglicht euch in der Spitze den 4,12-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PAOK Saloniki vs Dinamo Zagreb Prognose: Ein Kapitän wie aus dem Lehrbuch

Bruno Petkovic ging im Hinspiel voran. Sein zweiter Doppelpack dieser Conference-League-Saison reichte den Modri aus Kroatien zum 2:0-Sieg. Sein Torkonto erhöhte der Stürmer damit auf sieben Treffer in sechs internationalen Auftritten.

Fünf der vergangenen sieben Treffer in der Conference-League gingen auf die Kappe des Kapitäns. Stand die Nummer 9 auf dem Feld, hat Dinamo Zagreb in der Conference League noch nicht verloren (5S, 1U).

Obwohl Saloniki in der Gruppenphase 2,7 Tore pro Spieltag erzielte, gab Zagreb den Griechen im ersten Aufeinandertreffen eine Lehrstunde im Verteidigen. Der 2:0-Erfolg war das vierte Zu-Null-Spiel der Kroaten in den letzten fünf internationalen Partien.

Die Modri erlaubten nur ein Gegentor während der letzten fünf Conference-League-Begegnungen und zwängten PAOK den eigenen Spielstil auf. Mehr als 0,49 erwartbare Tore waren Saloniki im Hinspiel nicht möglich.

PAOK Saloniki - Dinamo Zagreb Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 0:1 Aris Thessaloniki (H), 0:2 Dinamo Zagreb (A), 2:0 Lamia (A), 2:0 Panserraikos FC (A), 3:1 Panaitolikos (A).

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 5:2 Slaven Belupo (H), 2:0 PAOK Saloniki (H), 1:1 Osijek (A), 4:0 Gorica (H), 1:0 Rijeka (H).

Letzte Spiele PAOK Saloniki vs. Dinamo Zagreb: 0:2 (A), 1:0 (A), 1:0 (H).



Bis zum Achtelfinale erzielten die Gastgeber in jedem Spiel der Conference League Über 1,5 Tore. Ohne Vorankündigung kam die Zu-Null-Niederlage für „Die zweiköpfigen Adler des Nordens“ allerdings nicht.

PAOK hatte in den vergangenen Wochen schon mehrfach Probleme mit dem eigenen Offensivspiel, die sich aber eher im eigenen Stadion offenbarten. Im nationalen Pokal-Halbfinale verlor der griechische Tabellenführer das Heimspiel gegen Panathinaikos mit 0:1.

Zudem erzielte Saloniki in seinen letzten beiden Liga-Heimspielen der regulären Saison jeweils nur ein Tor und verpasste einen Sieg. Im Anschluss an das verlorene Hinspiel gegen Zagreb setzte es zudem eine 0:1-Pleite im ersten Playoff-Heimspiel gegen Aris Saloniki.

Die Form der Hausherren nahm in den letzten Auftritten kontinuierlich ab. Zagreb wiederum gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele (1U). Das ermöglicht in unseren Augen bei AdmiralBet eine Wette auf „Sieg Dinamo Zagreb (DNB)“, die ihr mit einer verlockenden Quote von 2,70 spielen könnt.

Unser PAOK Saloniki - Dinamo Zagreb Tipp: PAOK Saloniki Unter 1,5 Tore

Saloniki droht, die Saison in der entscheidenden Phase aus der Hand zu gleiten. Neben dem Pokal-Aus ist der Liga-Titel in Gefahr und das Weiterkommen in der Conference League steht nach dem 0:2-Hinspiel extrem auf der Kippe. Zagreb hat eine gefestigte Defensive im Gepäck und ist in der Lage, der PAOK-Offensive große Schwierigkeiten zu bereiten.