PAOK Saloniki – Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 05.10.23

Unser PAOK Saloniki - Frankfurt Tipp zum Conference League Spiel am 05.10.2023 lautet: In einem defensiv geführten Match räumen wir dem Bundesligisten Vorteile ein, schließen aber ein Remis nicht gänzlich aus.

PAOK gelang am vergangenen Samstag trotz zweimaliger Führung gegen Panathinaikos nur ein 2:2, wobei die Gäste in Athen nur zwei Torschüsse und sich eiskalt im Abschluss zeigten. Frankfurt zog in Wolfsburg mit einem 0:2 den Kürzeren. Als Schlüsselszene galt dabei die Gelb-Rote Karte von Mario Götze nach dem Seitenwechsel.