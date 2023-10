Patriots - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser Patriots - Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.10.2023 lautet: Im Duell der Erzrivalen haben die Gäste mit ihrer Qualität und ihrer Form zurecht die Nase vorne. So sollte Buffalo den Patriots am Sonntag die nächste Niederlage beibringen.

Die Patriots gewannen die AFC East zwischen 2001 und 2019 in 17 von 19 Fällen. In den letzten drei Jahren sicherten sich aber die Bills jeweils die Krone der Division. New England verpasste in diesem Zeitraum gleich zweimal die Playoffs. Auch dieses Jahr findet die Postseason wohl ohne die Pats statt. Denn die Männer von Bill Belichick haben mit einem 1-5 den schwächsten Start in der Amtszeit des Head Coaches hingelegt.

Glaubt man den Wettquoten, setzt es am Sonntag im Heimspiel gegen den Rivalen aus Buffalo die nächste Pleite. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1,53 bei Bwin für den Wett Tipp heute „Sieg Bills mit HC -5,5″.

Darum tippen wir bei Patriots vs Bills auf „Sieg Bills mit HC -5,5″:

Die Patriots haben 6 der letzten 7 Duelle gegen die Bills verloren



Buffalo steht bei 4-2, New England bei 1-5



Mac Jones kommt nur auf ein Passer Rating von 74,4, Josh Allen steht bei 102,8



Patriots vs Bills Quoten Analyse:

Die Patriots gelten aktuell als eines der schwächsten Teams der Liga. Dementsprechend werden die Hausherren bei der Patriots vs Bills Prognose von den besten Buchmachern auch als recht deutliche Außenseiter aufs Feld geschickt.

Der Spread liegt bei neun Punkten. Für einen Heimsieg werden so Quoten im Schnitt von 3,09 aufgerufen. Auf der Gegenseite gibt es bei einem Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 1,36.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Patriots vs Bills Prognose: Leistet sich Buffalo erneut langsamen Start?

Der Start in die Saison 2023 verlief für die Patriots mit einer knappen Niederlage gegen die Dolphins (17:24) und einem Sieg gegen die Jets noch ganz ordentlich. Doch in den vergangenen drei Wochen kassierte New England drei bittere Pleiten in Serie mit einer Gesamtpunktzahl von 20:93. Beim 17:21 gegen die Raiders brachte die Offense durch zwei Rushing Touchdowns nach zwölf Quartern endlich wieder Punkte aufs Board. Mit im Schnitt nur zwölf Points per Game stehen die Pats aber gerade mal auf Rang 31 der NFL.

Vor allem Quarterback Mac Jones hat große Probleme. Er kommt auf sechs Passing Yards pro Versuch (Platz 29) sowie fünf Touchdowns und sieben Interceptions. Er muss aktuell mit einer der schwächsten Offensive Lines der Liga klarkommen und bekommt unter Druck große Schwierigkeiten. Gegen Las Vegas kamen eine unnötige INT und ein Safety hinzu. Hoffnung macht Running Back Ezekiel Elliott, der in Week 6 seinen ersten TD erzielte. Die Defense liegt gegen den Pass und den Lauf immerhin auf den Plätzen 12 und 15.

Die Bills hatten ab Week 2 eine tolle Siegesserie hingelegt. In drei Spielen deklassierten sie ihre Gegner mit insgesamt 123:33 Punkten. Dann folgte das London-Spiel gegen die Jaguars (20:25), wo die Offense nach einem sehr langsamen Start erst zum Ende der ersten Halbzeit einigermaßen in Gang kam. Auch beim 14:9 gegen die Giants am vergangenen Spieltag fanden Josh Allen und seine Angriffsreihe lange Zeit nicht ins Spiel. Erst im vierten Quarter brachten die Hausherren die ersten Punkte aufs Board.

Trotzdem bleibt Buffalo mit einem Schnitt von 28,8 Punkten pro Spiel die drittbeste Offense der NFL. Auch auf dem Boden steht man mit 118,2 Yards per Game (Platz 13) und 4,4 Yards per Rush (10. Platz) ganz ordentlich da. Noch immer können die Bills eine Partie nicht mit Laufspiel kontrollieren. Das Angriffsspiel lebt weiterhin von Quarterback Josh Allen und Wide Receiver Stefon Diggs. Die Pass Defense belegt auch einen guten siebten Rang, während man mit zugelassenen 133,7 Yards auf dem Boden ligaweit lediglich auf Platz 25 liegt.

Patriots - Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Patriots: 17:21 Raiders (A), 0:34 Saints (H), 3:38 Cowboys (A), 15:10 Jets (A), 17:24 Dolphins (H)



Letzte 5 Spiele Bills: 14:9 Giants (H), 20:25 Jaguars (H), 48:20 Dolphins (H), 37:3 Commanders (A), 38:10 Raiders (H)



Letzte 5 Spiele Patriots vs Bills: 23:35 (A), 10:24 (H), 17:47 (A), 21:33 (H), 14:10 (A)



Am Sonntag treffen die AFC-East-Rivalen zum 128. Mal aufeinander. Die Patriots führen die Bilanz mit 77-49-1 an. Daheim liegt New England gegen die Bills mit 39-24 vorne. Zwischen 2003 und 2010 gewannen die Pats sogar 15 Partien in Serie gegen Buffalo.

Doch seit Tom Brady nicht mehr in NE ist, glückte dem Belichick-Team nur noch ein Sieg, bei sechs Niederlagen. Seit Stefon Diggs bei dem Franchise mit Sitz in Orchard Park spielt, steht man 5-1 gegen den Erzrivalen. Der WR erzielte in diesen sechs Spielen sechs Touchdowns. Kommt am Sonntag ein weiterer dazu, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 1,85. Starten die Bills wieder langsam in Halbzeit 1 und bleiben unter 13,5 Punkten, wird das bei Bwin mit einer Quote von 1,78 belohnt. Alles weitere über den Buchmacher erfahrt ihr in unserem Bwin Test!

Unser Patriots - Bills Tipp: Sieg Bills mit HC -5,5

Schon in der Vorwoche hatten die Bills gegen die Giants eine vermeintlich leichte Aufgabe vor der Brust und gingen nur mit Hängen und Würgen als Sieger vom Platz. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass NY-Head-Coach Brian Daboll Buffalo in- und auswendig kennt. Doch auch gegen die Patriots ist Vorsicht geboten. New England gehört aktuell zweifelsohne zu den schwächsten Teams der Liga. Die Defense der Gäste ist weiterhin durch Ausfälle geschwächt. NE-QB Mac Jones und seine schwache O-Line dürften aber nicht in der Lage sein, mit Josh Allen und Stefon Diggs mithalten zu können. So kommen wir zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Bookies und sehen die Gäste vorne.