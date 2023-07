Pegula - Bucsa Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Pegula - Bucsa Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Jessica Pegula will in diesem Jahr erstmals die vierte Runde von Wimbledon erreichen. Auf diesem Weg dürfte Cristina Bucsa kein allzu großes Hindernis sein.

Jessica Pegula ist die Nummer 4 der WTA-Weltrangliste und die beste US-Spielerin. Die 29-jährige stand auch schon fünfmal in einem Grand-Slam-Viertelfinale. In Wimbledon kam Pegula aber noch nie über die dritte Runde hinaus. An der Bilanz will die gebürtige Dame aus Buffalo 2023 arbeiten. Immerhin war die US-Amerikanerin bei den All England Championships noch nie so hoch gesetzt wie in diesem Jahr. Am Donnerstag in Runde 2 bekommt es die Weltranglistenvierte mit der Spanierin Cristina Bucsa zu tun. Wir entscheiden uns bei dem Match mit einer Quote von 1,52 bei NEObet für die Wette „2:0-Sieg Pegula“.

Darum tippen wir bei Pegula vs Bucsa auf „2:0-Sieg Pegula“:

Pegula ist die Nummer 4 der WTA

Bucsa hat seit Mitte April nur ein Spiel im Hauptfeld eines ATP-Turniers gewonnen

Die Spanierin musste in Runde 1 schon 4 Matchbälle abwehren

Pegula vs Bucsa Quoten Analyse:

Da in Runde 2 die Nummer 4 der Weltrangliste auf die Nummer 78 trifft, ist auch bei der Pegula vs Bucsa Prognose die Ausgangslage klar. Die US-Amerikanerin ist mit Siegquoten im Schnitt von 1.15 bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz der deutliche Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Außenseiter-Erfolg mit durchschnittlichen Quoten von 5,60 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pegula vs Bucsa Prognose: Lässt Pegula auch dieses Mal Matchbälle liegen?

Seit den French Open 2020 und der Niederlage gegen Aryna Sabalenka hat Jessica Pegula kein Auftaktmatch bei einem Major-Turnier mehr verloren. Diese Bilanz konnte die Nummer 1 der USA auch in Wimbledon am Montag ausbauen. In Runde 1 hatte sie gegen ihre Landsfrau Lauren Davis (WTA Nr. 46) aber vor allem im zweiten Satz ein paar Probleme. Dort ließ sie drei Matchbälle liegen. Dafür war Pegula aber vor allem im ersten und im dritten Durchgang stark.

Am Ende stand ein 6:2, 6:7, 6:3 auf dem Board. Pegula fühlt sich auf Sand und auf Hartplatz wohler als auf Gras. Seit 2019 hat sich die 29-Jährige bei den All England Championships aber kontinuierlich um eine Runde gesteigert. So müsste es rein rechnerisch in diesem Jahr bis in Runde vier gehen. Die Amerikanerin spielt grundsätzlich sehr konstant und kann ihr Spiel auf alle Beläge anpassen. Nach dem Aus in Runde drei der French Open zog Pegula in Eastbourne ins Viertelfinale ein, scheiterte dort aber an ihrer Doppelpartnerin Coco Gauff.

Cristina Bucsa wurde in Moldawien geboren, spielt aber schon seit 2015 für Spanien. 2018 glückte Bucsa der erste von vier ITF-Titeln. 2023 kletterte die Spielerin aus Chisinau dann erstmals unter die Top 100. Der größte Major-Erfolg war der Einzug in die dritte Runde bei den Australian Open 2023. Im Mai 2023 erreichte die 25-jährige mit Rang 66 des WTA-Rankings die beste Platzierung ihrer Karriere. In diesem Jahr kommt die Spanierin auf eine Bilanz von 15 Siegen und 15 Niederlagen.

Auch auf Gras ist die Statistik mit 3:3 ausgeglichen. Nach dem Aus in Runde eins der French Open schied Bucsa auch in Nottingham und Birmingham gleich nach dem Auftaktmatch wieder aus. Der erste Sieg in einem Hauptfeld seit dem 17. April glückte an der Church Road. Gegen Kamilla Rakhimova (WTA Nr. 72) lag Bucsa im Tiebreak des dritten Satzes schon mit 5:9 zurück. Doch die Nummer 78 der Welt wehrte vier Matchbälle gegen sich ab und setzte sich am Ende mit 6:3, 4:6, 7:6 durch.

Pegula - Bucsa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pegula: 2:1 Davis, 0:2 Gauff, 2:1 Osorio, 2:0 Zheng, 0:2 Mertens

Letzte 5 Spiele Bucsa: 2:1 Rakhimova, 1:2 Osorio, 0:2 Krejcikova, 2:1 Saville, 2:0 Betova

Letzte Spiele Pegula vs Bucsa: -

Beide Spielerinnen treffen am Donnerstag zum ersten Mal aufeinander.

Unser Pegula - Bucsa Tipp: 2:0-Sieg Pegula

Beide Spielerinnen hatten in Runde eins ein paar Probleme mit Matchbällen. Wir erwarten jedoch dass vor allem Jessica Pegula sich nicht nochmal solche Patzer leistet. Gegen die formschwache Nummer 78 der Welt ist sie zurecht die Favoriten und dürfte sich unserer Meinung dieses Mal sogar in zwei Sätzen durchsetzen.