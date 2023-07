Pegula - Vondrousova Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Pegula - Vondrousova Tipp zum Wimbledon 2023 Damen Viertelfinale lautet: Entweder Pegula oder Vondrousova: Eine der beiden Damen wird nach diesem Match zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem (Single-)Grand-Slam-Halbfinale stehen.

Jessica Pegula gehört zu den konstantesten Spielerinnen dieser Saison. Die US-Amerikanerin erreichte bei den Australian Open das Viertelfinale und konnte im Laufe des Jahres in mehreren Turnieren einen tiefen Lauf hinlegen.

Im Viertelfinale von Wimbledon wartet nun eine schwere Aufgabe auf die 29-Jährige: Marketa Vondrousova hat im bisherigen Turnierverlauf starke Leistungen auf die Courts gezaubert. Wir werden in diesem Tipp mutig und setzen bei Bet-at-home auf einen „Sieg Vondrousova“. Dieser ist mit einer attraktiven Quote von 2,20 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Pegula vs Vondrousova auf „Sieg Vondrousova“:

Vondrousova besiegte mit Kudermetova (12. WTA-Ranking) und Vekic (20.) bereits zwei Spielerinnen, die in diesem Jahr ein Rasen-Finale bestritten.

Die Turnier-Statistiken beider Spielerinnen ähneln sich, weshalb der Value in den Quoten für einen Sieg von Vondrousova liegt.

Beide gaben im Turnierverlauf insgesamt erst einen Satz ab.

Pegula vs Vondrousova Quoten Analyse:

Der Unterschied im WTA-Ranking spiegelt nicht annähernd das Kräfteverhältnis in diesem Match wider. Pegula liegt derzeit auf Platz 4, während Vondrousova Rang 42 einnimmt.

Ob Wetten ohne Steuern oder mit, Pegula ist mit Quoten bis 1,69 zwar die Favoritin, doch attraktiver sind Quoten zwischen 2,20 und 2,25 bei einem Sieg von Vondrousova.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pegula vs Vondrousova Prognose: Ein ausgeglichenes Match

Im vergangenen Vierteljahrhundert gelang es nur fünf US-amerikanischen Damen, sich für ein Viertelfinale in allen vier Grand-Slam-Turnieren zu qualifizieren. Mit ihrem Einzug unter die letzten Acht in Wimbledon, gehört Jessica Pegula zu diesem kleinen Kreis.

Dafür benötigte die 29-Jährige weniger als drei Jahre. Man sollte meinen, dass sie diese Zahlen zu der klaren Favoritin in diesem Match machen. Ganz so einfach ist das jedoch nicht, denn sie trifft auf eine hoch talentierte Spielerin.

Die Tschechin Marketa Vondrousova stand einst an der Spitze der Juniorinnen-Weltrangliste. Verletzungen verhinderten bisher ihren Einzug in die Top-10 der WTA-Weltrangliste. Beim Turnier in Wimbledon stellt die 24-Jährige ihr Potenzial zur Schau und hat, ebenso wie Pegula, insgesamt erst einen einzigen Satz abgegeben.

Beide Profis brachten bisher 62 (Pegula) / 61 (Vondrousova) Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld und gewannen davon 69 (Pegula) / 70 (Vondrousova) Prozent. Wie wir hier bereits erahnen können, liegen die jeweiligen Zahlen sehr nah beieinander.

Pegula - Vondrousova Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pegula: 2:0 L. Tsurenko, 2:0 E. Cocciaretto, 2:0 C. Bucsa, 2:1 L. Davis, 0:2 C. Gauff.

Letzte 5 Spiele Vondrousova: 2:1 M. Bouzkova, 2:0 D. Vekic, 2:0 V. Kudermetova, 2:0 P. Stearns, 0:2 M. Sakkari.

Letzte 5 Spiele Pegula vs. Vondrousova: -

Selbst im Vorfeld des dritten Grand-Slams des Jahres schnitten die US-Amerikanerin und die Tschechin ähnlich ab. Pegula erreichte in Eastbourne das Viertelfinale und verlor dort 0:2, ebenso wie Vondrousova, die im Viertelfinale von Berlin eine 0:2-Niederlage verkraften musste.

Ihre Spielstile unterscheiden sich jedoch. Pegula gilt als schwer zu knackende Baseline-Spielerin, die hart schlagen kann. Vondrousova könnte diese Art des Spiels mit ihren variablen Schlägen und den damit einhergehenden Rhythmuswechseln bestrafen. Da es bisher noch keinen direkten Vergleich auf Tour-Level gab, können wir aus keinem vorherigen Match Rückschlüsse ziehen.

Nachdem sowohl Pegula (3-6) als auch Vondrousova (1-4) mit einer negativen Wimbledon-Bilanz in den Rasenklassiker gestartet sind, haben beide Spielerinnen bewiesen, dass sie in diesem Wettbewerb gefährliche Konkurrentinnen sind.

Tendiert ihr in dieser ausgeglichenen Begegnung zu einem Match über drei Sätze, könnt ihr bei bet-at-home eine Quote von 2,42 abstauben. Ob der Buchmacher euch zusagt, findet ihr in unserem Bet-at-home Test heraus.

Unser Pegula - Vondrousova Tipp: Sieg Vondrousova

Eine wirkliche Favoritin können wir in diesem Viertelfinale nicht ausmachen. Beide Spielerinnen haben bisher erst einen Satz im gesamten Turnier abgegeben. Zudem stand weder Pegula noch Vondrousova bisher in einem (Single-) Grand-Slam-Halbfinale. Darüber hinaus zeigen auch die Statistiken wenig klare Vorteile für eine der beiden Spielerinnen, weshalb für uns der Value klar in der deutlich besseren Quote für einen Sieg der Tschechin Vondrousova liegt.