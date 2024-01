Pelicans - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 06.01.2024

Unser Pelicans - Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 06.01.2024 lautet: Im Wett Tipp heute treffen zwei formstarke Teams aufeinander, die sich auf Augenhöhe begegnen. Wir sehen die Gäste aus Los Angeles aufgrund der besseren Offensive etwas im Vorteil.

Die Clippers sind nach einem schwachen Start und einem Blockbuster-Trade zu Beginn der Spielzeit endgültig in der Saison angekommen und spielten zuletzt beeindruckenden Offensiv-Basketball. Gleiches trifft jedoch auch auf die Pelicans zu, die jedoch eher in der Defensive deutliche Schritte nach vorne gemacht haben.

Wir sehen die Clippers jedoch etwas stärker, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass mit Kawhi Leonard der wohl beste Spieler der Partie auf Seiten des Teams aus LA spielt.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Clippers“ mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Clippers auf „Sieg Clippers“:

Die Clippers gewannen 13 der letzten 15 Partien.

Kawhi Leonard erzielte in den letzten 10 Spielen im Schnitt 30 Punkte.

Die Pelicans verloren 3 der letzten 6 Heimspiele.

Pelicans vs Clippers Quoten Analyse:

Die Buchmacher können in der kommenden Partie zwischen den Pels und den Clippers keinen wirklichen Favoriten ausmachen und vergeben im Schnitt Siegquoten für beide Teams in Höhe von etwa 1,90, was bei einer beinahe gleichen Bilanz aus den letzten zehn Spielen beider Teams nicht wirklich verwundern dürfte.

Blicken wir auf die Quoten im Bereich der Gesamtpunkte-Wetten, sehen wir, dass die Over-/Under-Line für das kommende Duell bei 229,5 Punkten und einer Quote von jeweils etwa 1,90 relativ moderat angesetzt wurde. Mit der Betano Sportwetten App könnt ihr euren Tipp für das spannende Duell auch ganz bequem auf mobilem Wege abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pelicans vs Clippers Prognose: Durchbrechen die Clippers ihre Negativserie gegen die Pelicans?

Die Pelicans starteten mit sechs Niederlagen aus den ersten zehn Spielen in die laufende Spielzeit der NBA und konnten auch spielerisch dabei oftmals nicht überzeugen. Superstar Zion Williamson blieb bisher zwar von Verletzungen verschont, zeigte sich zu Saisonbeginn jedoch erschreckend harmlos und wirkte nicht so angriffslustig wie gewohnt.

In den letzten zehn Spielen zeigte der junge US-Amerikaner jedoch einige gute Auftritte und ist ein wichtiger Bestandteil des starken Runs von New Orleans, das momentan mit einer Bilanz von 21-14 auf dem sechsten Rang im Westen steht.

Mindestens genauso wichtig ist jedoch in dieser Saison Brandon Ingram, der seine Farben mit 22,8 Punkten und 5,5 Assists in beiden Kategorien anführt und dabei zumindest eine leicht überdurchschnittliche Effizienz an den Tag legt. Die Pelicans stellen zudem mit einem Defensiv Rating von 112,6 die sechstbeste Verteidigung der gesamten Liga und können ein klar positives Net Rating von +3,9 ihr Eigen nennen, was für einen starken achten Platz in der gesamten NBA reicht.

Die wichtigste Nachricht für die Clippers in dieser Saison ist wohl, dass ihre beiden Superstars bisher von Verletzungen verschont geblieben sind. Vor allem auf die Dienste von Kawhi Leonard kann das Team kaum verzichten, wenn sich die Träume der Franchise von einem tiefen Playoff-Run und dem Gewinn der ersten Meisterschaft erfüllen sollen.

Mit einer Bilanz von 21-12 stehen die Mannen von Trainer Tyronn Lue momentan auf einem guten vierten Platz in der Western Conference.

Mit einem Offensiv Rating von 119,1 stellen die Clippers die siebtbeste Offensive der gesamten Liga. Auch in der Defensive konnte man sich zuletzt steigern und steht mit einem Rating von 114,1 auf einem respektablen zwölften Platz.

Das sich daraus ergebende Net Rating von +5,0 ist das sechstbeste der gesamten NBA und kann sich durchaus sehen lassen. Bleiben Paul George und Kawhi Leonard fit und das Teamkonstrukt um die beiden weiteren zukünftigen Hall of Famer im Team, Russell Westbrook und James Harden, weiterhin intakt, ist für das Team aus Inglewood wohl alles möglich in dieser Saison.

Pelicans - Clippers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 117:106 Timberwolves (A), 112:85 Nets (H), 129:109 Lakers (H), 112:105 Jazz (H), 115:116 Grizzlies (H).

Letzte 5 Spiele Clippers: 131:122 Suns (A), 121:104 Heat (H), 117:106 Grizzlies (H), 113:104 Hornets (H), 108:145 Boston (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Clippers: 116:106 (A), 122:114 (H), 131:110 (A), 112:91 (A), 105:101 (A).

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Mannschaften liest sich einigermaßen ernüchternd, wenn man es mit dem Team aus Los Angeles hält. Die Clippers verloren neun der letzten zehn Spiele gegen das Team aus dem Big Easy und erzielten dabei nur magere 101,8 Punkte pro Spiel.

Dass die Pelicans in der kommenden Partie jedoch ein Clippers-Team mit einem anderen Gesicht erwarten dürften, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass LA sieben der letzten zehn Auswärtsspiele gewann und dabei starke 122,0 Punkte pro Partie auflegte.

Die Pelicans verloren hingegen drei ihrer letzten sechs Heimspiele und zogen sich Niederlagen gegen die Grizzlies und Rockets zu. Bei den Siegen meinte es der Spielplan nicht unbedingt schlecht mit den Pelicans, mit den Nets, Lakers und Jazz wurden drei Teams mit negativer Gesamtbilanz geschlagen.

Die Clippers stellen da in der aktuellen Form ein ganz anderes Kaliber dar. Die Over-/Under-Line für die erzielten Punkte von Kawhi Leonard liegt übrigens bei nur 26,5 Punkten und einer Quote von 1,87. „Die Klaue“ konnte in acht der letzten zehn Spiele diese Marke teils locker überbieten. Für einen Tipp auf eine weitere starke Leistung des Clippers-Forwards könnte sich ein Wettgutschein anbieten.

Unser Pelicans - Clippers Tipp: Sieg Clippers

Die Bilanz beider Teams lesen sich in den letzten 15 Partien sehr gut und dürften den Fans auf beiden Seiten nach enormen Startschwierigkeiten runtergehen wie Öl. Der Spielplan der Pelicans war jedoch ein gutes Stück leichter zu beurteilen, während die Clippers einige Statement-Siege gegen andere Contender feiern konnten. Die Clippers erzielten in den letzten zehn Partien starke 124,1 Punkte im Schnitt und dürften auch die stabile Defensive der Pelicans vor einige Probleme stellen.