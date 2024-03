Pelicans - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2024

Unser New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 16.03.2024 lautet: Im Smoothie King Center der Pelicans erwartet die Clippers ein hungriger Gegner, der in unserem Wett Tipp heute einige Punkte auf das Scoreboard bringen wird.

Russell Westbrook ist bei den Clippers ein längerer Ausfall. Für das kommende Nachbarschafts-Duell in der Western Conference gegen die Pelicans könnte James Harden das zweite Spiel in Folge verpassen. Sein Status für diese Partie ist noch fraglich und das könnte die Gäste extrem schmerzen. New Orleans kann im direkten Vergleich mit den Clippers den Abstand auf Rang vier zumindest ein wenig verkürzen.

In unserem Wett Tipp heute erwarten wir „Über 111,5 Punkte“ von den Pelicans. Bei Bet3000 haben wir die entsprechende Quote von 1,85 gefunden.

Darum tippen wir bei New Orleans Pelicans vs Los Angeles Clippers auf „Pelicans Über 111,5 Punkte“:

Im Schnitt erzielen die Pelicans 116,1 Punkte pro Spiel.

Die Clippers sind das älteste Team der Liga. Ein Back-to-Back gegen einen direkten Tabellennachbarn kommt da ungelegen, vor allem auswärts.

Die Pelicans erzielten in 5 ihrer letzten 7 Begegnungen Über 111,5 Punkte.



New Orleans Pelicans vs Los Angeles Clippers Quoten Analyse:

Die Pelicans waren in den letzten Aufeinandertreffen ein Albtraum für die Clippers. Zehn der vorangegangenen zwölf Regular-Season-Duelle konnte New Orleans für sich entscheiden. Für die Buchmacher sind die Pelicans mit Quoten bis 1,40 in der kommenden Nacht der klare Favorit.

Tyronn Lue muss im Smoothie King Center womöglich nicht nur auf Russell Westbrook verzichten, sondern auch auf James Harden. Der Guard plagt sich mit einer angeschlagenen Schulter herum. Stand jetzt reist der Tabellen-Vierte der Western Conference auch bei den neuen Wettanbietern mit Quoten bis 3,30 zum Conference-Rivalen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

New Orleans Pelicans vs Los Angeles Clippers Prognose: Frische wird zum Faktor

Die Los Angeles Clippers sind das älteste Team der Liga. Back-to-Back-Spieltage sind da womöglich nicht gern gesehen, vor allem nicht, wenn zwei wichtige Akteure fehlen könnten.

Zu Gast bei den New Orleans Pelicans treffen die Spieler von Tyronn Lue auf eine Art Angstgegner der Regular Season. Los Angeles hat zehn der letzten zwölf Spiele gegen New Orleans in der regulären Spielzeit verloren.

Das Defensiv-Rating der Gäste ist ziemliches Mittelmaß (114,7) und könnte ohne einen Tag Pause nach dem Duell gegen die Bulls (126:111) ein wenig leiden. Darüber hinaus kassierte LAC in zwei seiner letzten drei Begegnungen Über 111,5 Punkte.

New Orleans hingegen hatte einen Tag Pause und war vor dem verlorenen Spiel in Cleveland mit vier Siegen in Serie eines der formstärksten Teams der Liga. Die Quoten der Buchmacher verraten bereits, dass dieses Duell der fünfte Sieg aus den letzten sechs Partien werden könnte.

New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New Orleans Pelicans: 95:116 Cavaliers (H), 116:103 Hawks (A), 103:95 76ers (A), 139:98 Raptors (A), 129:102 Pacers (H).

Letzte 5 Spiele Los Angeles Clippers: 126:111 Bulls (A), 100:118 Timberwolves (H), 117:124 Bucks (H), 112:102 Bulls (H), 122:116 Rockets (A).

Letzte 5 Spiele New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers: 117:106 (A), 95:111 (H), 116:106 (A), 122:114 (H), 131:110 (A).



Vor allem, wenn die Pelicans an ihrer guten Dreier-Quote festhalten können. Bislang waren nur vier andere Teams von außen effizienter als die Gastgeber (38,1 Prozent). Die Clippers sind eine dieser Mannschaften mit einer Quote von 38,6 Prozent von Downtown.

Die gute Form von New Orleans lässt sich auch anhand der letzten Ergebnisse ablesen. Zion Williamson und seine Mitstreiter trafen in fünf ihrer vorangegangenen sieben Matches für Über 111,5 Punkte und schickten gegen die Raptors (139:98) sowie den Pacers (129:102) einige Bälle durch die Reuse.

Das True-Shooting-Percentage der Hausherren liegt bei 59,1 Prozent und fällt damit ins obere Drittel der NBA (10.). Profitiert New Orleans von der etwas lässigen Ballbehandlung der Clippers (13,3 Prozent Turnover), sind mehrere einfache Punkte möglich.

Letzte Nacht lief bei den Clippers vor allem Paul George heiß, der gegen die Bulls elf von zwölf Würfe aus dem Feld, inklusive sechs Dreier, verwandelte. Laufen beide Mannschaften heiß, sind „Über 215,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 ein attraktives Ziel.

Unser New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers Tipp: Pelicans Über 111,5 Punkte

Die Pelicans haben eines der vier besten Net-Ratings der NBA (5,1) und sind mit einem Top 6 Defensiv Rating (111,8) in der Lage, einfache Ballverluste der Gäste zu erzwingen. Mit einem leichten Frische-Vorteil in der Hand sollten einige Zähler für New Orleans möglich sein.