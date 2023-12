Pelicans - Grizzlies Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Pelicans - Grizzlies Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 20.12.2023 lautet: Die Leistungen der Pelicans wurden zuletzt stabiler, die Grizzlies stolpern weiter durch die Saison. Mit der Rückkehr von Ja Morant könnten sich viele Offensiv-Probleme von Memphis lösen. Gegen die Pelicans sehen wir im Wett Tipp heute trotzdem das Heimteam im Vorteil.

Ja, Morant ist zurück! Auf diese Nachricht dürften die meisten Fans der Grizzlies sehnsüchtigst gewartet haben, nachdem der Star-Guard wegen einiger Verfehlungen abseits des Basketball-Courts die ersten 25 Spiele der Saison gesperrt wurde. Morant wird zwar einige Probleme von Memphis lösen, vor allem in der schwachen Halbfeld-Offensive, jedoch ist der Kader weiter relativ ausgedünnt und sollte gut aufgelegten Pelicans unterlegen sein.

Wir gehen daher im Wett Tipp heute von einem „Sieg Pelicans mit HC -6,5″ zu einer Quote von 1,85 bei Betano aus.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Grizzlies auf „Sieg Pelicans mit HC -6,5″:

Die Grizzlies verloren die letzten 4 Spiele in Folge mit mindestens 7 Punkten Abstand.

Die Pelicans gewannen die 4 letzten Partien in Folge mit im Schnitt 18,5 Punkten Vorsprung.

Das Net Rating der Pelicans ist über 8 Punkte besser als jenes der Grizzlies.

Pelicans vs Grizzlies Quoten Analyse:

New Orleans geht als Favorit in die kommende Partie gegen die Grizzlies, die in der letzten Nacht noch eine deutliche Schlappe gegen zugegeben starke Thunder einstecken mussten. Auf dem Zwei-Weg-Markt wird ein Heimsieg mit einer Quote von 1,35 und ein Auswärtssieg mit einer Quote in Höhe von 3,35 beziffert.

Dem Rückkehrer Ja Morant werden von den Buchmachern dabei die besten Chancen auf die meisten Punkte im Spiel zugeschrieben. So liegt die Over-/Under-Line des explosiven Guards bei 23,5 Punkten und einer Quote von etwa 1,85. Wer auch daran glaubt, dass der junge US-Amerikaner direkt im ersten Spiel der Saison gut punkten wird, könnte eine Wette darauf mit Nutzung der Betano Gratiswette verbinden und so das Risiko minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pelicans vs Grizzlies Prognose: Geht die Siegesserie der Pelicans weiter?

New Orleans spielte zuletzt deutlich besseren Basketball und konnte nach einem schwachen Start in die Saison zwölf der letzten 17 Spiele gewinnen. Mit einer Bilanz von 16-11 steht das Team aus dem Big Easy nun auf Rang 7 im umkämpften Westen. Die Defensive der Pelicans sah in den letzten Spielen dabei deutlich stabiler aus, im Angriff konnten sich die Wurfquoten einiger Spieler deutlich verbessern.

In der Offense stehen die Pels momentan auf dem 15. Platz im Ligavergleich, was immerhin durchschnittlich ist. Das liegt vor allem an der deutlich verbesserten Quote aus dem Zwei-Punkte-Bereich, aus dem die Pelicans die sechstmeisten Abschlüsse aller Teams nehmen und diese mit im Schnitt 57 Prozent am fünftbesten treffen.

Die Fans der Grizzlies erlebten wohl den Worst Case in den ersten Monaten der laufenden NBA-Saison. Nicht nur die Suspendierung von Offensiv-Motor Ja Morant musste verkraftet werden, es verletzten sich zu Saisonbeginn gleich eine ganze Wagenladung wichtiger Rotationsspieler. Das Saison-Aus von Starting-Center Steven Adams wird der Offensive der Grizzlies weiterhin weh tun, jedoch sollte die Creation von Morant dem Angriff von Memphis deutlichen Auftrieb geben, da dies bisher die größte Schwäche im Kader war.

Mit einer Bilanz von 6-18 stehen die Grizzlies auf dem 13. Platz im Westen und müssen nun eine ziemlich ordentliche Restsaison hinlegen, um noch Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs zu ergattern. Im Bereich des Offensiv Ratings werden die Männer von Trainer Taylor Jenkins durch den Einsatz von Ja Morant deutlich Boden gut machen, mit einem Rating von 106,5 liegen die Grizzlies momentan auf dem letzten Platz der Liga. Immerhin konnte man sich zuletzt in der Defensive stabilisieren und stellt mit einem Wert von 112,5 eine Top-10-Verteidigung im Ligavergleich.

Pelicans - Grizzlies Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 146:110 Spurs (A), 112:107 Hornets (A), 142:122 Wizards (A), 121:107 Timberwolves (H), 89:133 Lakers (A)

Letzte 5 Spiele Grizzlies: 97:116 Thunder (A), 96:103 Rockets (H), 104:117 Rockets (H), 113:120 Mavericks (H), 103:127 Timberwolves (H)

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Grizzlies: 111:104 (A), 138:131 (H), 101:116 (A), 111:132 (A), 113:102 (H)

Werfen wir einen Blick auf die Team-Statistiken der beiden anstehenden Gegner. Bezüglich der überdurchschnittlichen Defensive von New Orleans drängt sich die Frage auf, welchen Einfluss der Faktor Wurf-Glück der Gegner bisher spielt. So lassen die Pelicans die meisten Dreier aller Teams zu, die Spieler der Kontrahenten treffen diese jedoch am viertschlechtesten im Vergleich zu allen anderen Teams. In der Offensive der Grizzlies sollte die Teilnahme von Morant in den Spielen für eine deutlich höhere Freiwurf-Rate führen. Der Guard lebt von seinen explosiven Drives in die Zone und wird dementsprechend recht oft beim Wurfversuch gefoult. Im Moment geht nur ein anderes Team seltener an die Freiwurflinie als Memphis.

Im direkten Vergleich zeigt sich ein recht ausgeglichenes Bild. Die Pelicans konnten vier der letzten zehn Begegnungen für sich entscheiden, sechs mal setzte es dementsprechend eine Niederlage. Im Schnitt fielen in diesen Partien 232,5 Punkte, was auch die Over-/Under-Line für das kommende Match bei den meisten Bookies darstellt. In den letzten fünf Spielen der Grizzlies konnte diese Marke jedoch nur einmal übertroffen werden, in jenen der Pelicans auch nur zweimal. Eine Wette auf „Unter 232,5 Punkte“ könnte also durchaus eine Überlegung wert sein und würde sich anbieten, über eine der Sportwetten Apps abgegeben zu werden.

Unser Pelicans - Grizzlies Tipp: Sieg Pelicans mit HC -6,5

Die Pelicans sind gut drauf und konnten sich zuletzt auf eine ausgewogene Verteilung der Offensiv-Last auf viele Spieler verlassen. Mit Valanciunas haben die Pels zudem eine Double-Double-Maschine im Kader, der in acht der letzten zehn Partien mindestens zweistellig punkten und rebounden konnte und die Zone gegen die Grizzlies dominieren sollte. Die Rückkehr von Ja Morant könnte zwar einige Kräfte der so gebeutelten Grizzlies wieder freisetzen, in einem anstrengenden Back-to-Back Auswärtsspiel wird dies jedoch noch nicht ausreichen, um einen Sieg zu feiern.