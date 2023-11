Pelicans - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2023

Unser New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 15.11.2023 lautet: Die Offense von Dallas sollte die Pels auch in diesem Spiel vor große Probleme stellen. Die letzten fünf Spiele von New Orleans endeten allesamt mit einer Niederlage. Nicht viel spricht im Wett Tipp heute dafür, dass diese Serie enden wird.

Im zweiten Duelle zwischen den Mavericks und den Pelicans in Folge, geht es in der kommenden Nacht im Rahmen des In-Season-Tournaments im Big Easy um wichtige Punkte für den neuen NBA-Cup.

Wir sehen die Mavericks um Superstar Luka Doncic im Vorteil und wählen für das anstehende Match den Wett Tipp heute „Sieg Dallas Mavericks mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks auf „Sieg Dallas Mavericks mit HC -3,5″:

Dallas stellt mit einem Wert von 122,0 das zweitbeste Offensiv-Rating der Liga.

New Orleans erzielte in dieser Saison im Schnitt 7,1 Punkte weniger als die Gegner.

Dallas gewann sieben der letzten zehn Duelle gegen New Orleans.

New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Mavericks im anstehenden Match gegen die Pelicans als Favorit ins Rennen gehen. Auf dem Zwei-Weg-Markt steht die Quote für einen Auswärtssieg der Mavs bei 1,60, für einen Heimsieg der Pelicans wird eine Quote von 2,36 vergeben.

Die Over/Under-Line liegt bei 239,5 Punkten und einer Quote von 1,90, was zeigt, dass im kommenden Spiel nicht unbedingt die besten Defensiven der Liga aufeinandertreffen. In den letzten sechs direkten Duellen wurde diese Marke drei Mal übertroffen, ein Tipp darauf würde sich vor allem mit der Nutzung des NEObet Promotion Code anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks Prognose: Schießen die Superstars der Mavs die Pelicans aus der Halle?

Die Dallas Mavericks starteten brandheiß in die aktuelle Saison und stehen mit einer Bilanz von 8-2 auf dem zweiten Platz der Western Conference. Dabei stellen die Mannen von Coach Jason Kidd die zweitbeste Offensive der Liga und mit einem Net-Rating von +6,4 das sechstbeste Team der NBA. Das letzte Match gegen New Orleans wurde mit 136:124 gewonnen, Luka Doncic und Kyrie Irving erzielten jeweils über 30 Punkte. Wobei das Ergebnis aufgrund von fast acht Minuten Garbage Time, in der die Pelicans viel Boden gutmachen konnten, durchaus noch eindeutiger hätte ausfallen können.

Vor allem das Shooting der Mavericks sucht in dieser Saison noch ihresgleichen, so drücken die Mavs öfter von hinter der Dreierlinie ab als alle anderen Teams der Liga. Ganze 43,8 Dreier-Versuche im Schnitt pro Spiel werden mit starken 40,0 Prozent getroffen, auch das ist Ligaspitze! Mit Luka Doncic steht der aktuell erfolgreichste Punktesammler der NBA in den eigenen Reihen, dieser erzielt in der laufenden Saison 32,6 Punkte pro Spiel.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die Pelicans starteten derweil gut in die Saison und konnten vier der ersten fünf Spiele gewinnen, brachen dann jedoch mächtig ein und verloren die letzten fünf Partien in Folge. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass die Pelicans schon einiges an Verletzungspech zu verkraften hatten, so fallen momentan mit C.J. McCollum einer der besten Scorer und mit Herb Jones der wohl beste On-Ball-Verteidiger aus.

Das Offensiv-Rating von New Orleans rauschte in der Folge in den Keller, so liegt man mit einem Wert von 108,6 nur auf Platz 27 der Liga, auch im Net-Rating steht man mit -7,1 auf dem drittletzten Platz.

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New Orleans Pelicans: 124:136 Mavericks (H), 101:104 Rockets (A), 101:122 Timberwolves (A), 116:134 Nuggets (A), 105:123 Hawks (H).

Letzte 5 Spiele Dallas Mavericks: 136:124 Pelicans (A), 144:126 Clippers (H), 116:127 Raptors (H), 117:102 Magic (A), 124:118 Hornets (H).

Letzte 5 Spiele New Orleans Pelicans vs. Dallas Mavericks: 124:136 (H), 113:106 (A), 106:111 (H), 117:127 (H), 113:111 (A).

Die Mavericks gewannen sieben der letzten zehn Spiele gegen die Pelicans und erzielten dabei im Schnitt 117,9 Punkte. Insgesamt wurden in diesen Spielen durchschnittlich 228,3 Punkte erzielt.

Insbesondere Luka Doncic weiß in der Regel gegen die Pelicans zu überzeugen, der Slowene erzielte in den 19 bisherigen Partien 29,2 Punkte, 8,7 Rebounds und 8,2 Assist gegen die Mannen aus dem Big Easy. Auf der anderen Seite konnte Pelicans-Superstar Zion Williamson in den vier bisherigen Spielen gegen Dallas 28,3 Punkte im Schnitt erzielen. Wer auch im kommenden Match auf eine Punkte-Explosion des jungen Amerikaners tippen möchte und noch kein Konto bei einem der besten Wettanbieter hat, könnte dies mit einem tollen Sportwetten Neukundenbonus verbinden.

Unser New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks Tipp: Sieg Dallas Mavericks mit HC -3,5

Die Pelicans werden nicht zuletzt aufgrund der vielen Verletzten große Schwierigkeiten haben, die beiden Superstars der Mavericks am scoren zu hindern. Selbst wenn sie die Produktion von einem der beiden Ausnahmekönner halbwegs eingrenzen können, stehen den Mavericks viele gut aufgelegte Rollenspieler zur Verfügung, die jederzeit bereit sind, ihrerseits gewissenlos auf den Korb zu werfen. Die Mavs stellen nicht umsonst mit einem starken Wert von 61,3 Prozent das beste True-Shooting der gesamten Liga.