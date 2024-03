Pelicans - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2024

Unser Pelicans - Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 27.03.2024 lautet: Die Pelicans empfangen die Thunder zum enorm wichtigen Spiel im Westen. Die Gäste sind eines der konstantesten Teams und sollten im Wett Tipp heute im Vorteil sein.

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass das junge Team aus Oklahoma City die Western Conference aufmischt und kurz vor Ende der Spielzeit noch berechtigte Chancen auf den Top-Seed der Tabelle hat. Auf der anderen Seite steht mit den Pelicans ein Team, das um den Heimvorteil in den kommenden Playoffs kämpft.

In der letzten Partie ließen die Thunder dem Gegner aus New Orleans keine Chance und so tendieren wir auch im Wett Tipp heute zu „Sieg Thunder“ mit einer Quote von 1,85 bei Betano.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Thunder auf „Sieg Thunder“:

Die Thunder gewannen 3 der letzten 4 Spiele gegen die Pelicans.

Oklahoma weist das zweitbeste Net Rating der gesamten Liga auf.

Im letzten Duell gewannen die Thunder mit 24 Punkten Vorsprung gegen die Pelicans.

Pelicans vs Thunder Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen eine sehr ausgeglichene Angelegenheit auf die Fans im Smoothie King Center in New Orleans zukommen. Die Gäste aus Oklahoma bekommen eine minimal bessere Siegquote in Höhe von 1,85 zugewiesen, während ein Heimsieg den Bookies eine Gewinnquote von 2,0 wert ist.

Auf Seiten der Gastgeber werden Zion Williamson die meisten Punkte im Spiel zugetraut. Die Over-/Under-Line für den US-amerikanischen Forward liegt bei Quoten von jeweils 1,87 bei 25,5 Punkten. Das kann der kanadische Superstar in den Reihen der Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, noch toppen, dessen Punkteausbeute auf 29,5 Punkte bei Quoten von 1,87 geschätzt wird. Alles Wissenswerte über den für dieses Spiel von uns bevorzugten Wettanbieter findet ihr übrigens in unserem Betano Sportwetten Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pelicans vs Thunder Prognose: Die Thunder sind auf beiden Seiten top!

Die Pelicans starteten recht schwach in die aktuelle Saison und verloren sechs der ersten zehn Spiele. Seitdem lief es jedoch deutlich stabiler im Big Easy und es wurden nur noch einmal mehr als zwei Spiele in Folge verloren. Im Endspurt der Spielzeit liefern die Männer von Trainer Willie Green ordentlich ab, gewannen neun der letzten elf Spiele und stehen somit auf dem fünften Platz der Western Conference.

Dabei underperformen die Pelicans ihr starkes Net-Rating von +5,4 (Platz 4) sogar noch etwas, was an einigen sehr knappen Niederlagen vor allem in der ersten Hälfte der Saison liegen dürfte. Die starke Defense der Pels (Platz 5) profitiert dabei enorm von der schwachen Quote der Gegner aus der Distanz, die im Schnitt nur 34,5 Prozent ihrer Dreier treffen.

Ob dies auch gegen das starke Shooting der Thunder ein Faktor werden wird, muss abgewartet werden. Die „Young Guns“ aus Oklahoma treffen ihre Distanzwürfe in dieser Saison mit im Schnitt 39 Prozent (Rang 3). Die größte Stärke von OKC ist jedoch sicherlich das starke Driving-Game. Fast jeder Spieler der Rotation von Trainer Mark Daigneault kann mit dem Ball die gegnerische Zone attackieren und hochwertige Abschlüsse generieren.

Der beste Spieler der Thunder ist der kanadische Guard Shai Gilgeous-Alexander, der eine MVP-würdige Saison spielt und im Schnitt 30,5 Punkte, sechs Assists und fünf Rebounds auflegt. Auch in der Defensive konnte der junge Superstar einen ordentlichen Schritt nach vorne machen und kommt auf 2,1 Steals und einen Block pro Partie.

Pelicans - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 114:101 Pistons (A), 111:88 Heat (A), 106:121 Magic (A), 104:91 Nets (A), 126:107 Trail Blazers (H).

Letzte 5 Spiele Thunder: 93:118 Bucks (A), 123:103 Raptors (A), 119:107 Jazz (H), 118:112 Grizzlies (A), 126:119 Mavericks (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Thunder: 83:107 (H), 110:106 (A), 118:123 (H), 96:110 (H), 103:100 (A).

Die Bilanz im direkten Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten zeigte sich in den letzten zehn Spielen sehr ausgeglichen und beide Teams konnten in diesem Zeitraum jeweils fünf Siege feiern. Auch in den beiden Spielen in dieser Saison konnten beide Teams jeweils einen Sieg eintüten, wobei das letzte Spiel in New Orleans mit einer herben 83:107-Niederlage für die Gastgeber endete.

Solltet ihr euch in eurem Wett Tipp heute nicht auf einen Gewinner festlegen wollen, können wir euch eine Spieler-Wette ans Herz legen. Die Quote für eine „Shai Gilgeous-Alexander trifft über 29,5 Punkte“-Wette liegt bei Bet-at-Home bei 1,80. Der Kanadier konnte in sechs der letzten acht Spiele gegen die Pelicans diese Marke knacken und sollte auch in der kommenden Partie gute Chancen auf einen starken Scoring-Abend haben. Für einen solchen Tipp würde sich ein starker Sportwetten Bonus eines Anbieters eurer Wahl anbieten, wie zum Beispiel der aktuelle Betway Bonus.

Unser Pelicans - Thunder Tipp: Sieg Thunder

Die Thunder liegen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive unter den Top 6 der gesamten Liga und zeigen sich in dieser Saison trotz des jungen Altersschnitts enorm effizient und reif. Mit Shai Gilgeous-Alexander läuft der mit Abstand beste Spieler zudem auf Seiten der Gäste aufs Parkett und könnte wie so oft zuletzt den Ausschlag für einen weiteren Sieg der Thunder geben.