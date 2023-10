Peru - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2023

Unser Peru - Argentinien Tipp zum WM Quali Spiel am 18.10.2023 lautet: Argentinien ist seit dem Gewinn des Weltmeistertitels in Topform. Auch am Dienstag zu Gast in Peru trauen wir der „Albiceleste“ mindestens einen Punkt zu.

Weltmeister Argentinien hält sich makellos. Die Bilanz seit dem dramatischen Finalsieg gegen Frankreich bei der WM 2022 steht bei sieben Siegen in sieben Länderspielen. Zudem blieb die „Albiceleste“ in allen Partien ohne Gegentor. So führt die Mannschaft von Coach Lionel Scaloni auch die Tabelle der südamerikanischen WM-Quali an. Lionel Messi und Co. wollen ihre gute Serie am Dienstag zu Gast in Peru ausbauen.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Peru vs Argentinien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“:

Peru ist in der laufenden WM-Quali noch ohne Sieg und Tor.

Seit 1997 warten die „Incas“ auf einen Sieg gegen die „Albiceleste“.

Argentinien ist seit 13 Länderspielen ungeschlagen und seit sieben Partien ohne Gegentor.

Peru vs Argentinien Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist der Weltmeister bei der Peru vs Argentinien Prognose nach Ansicht der Bookies, die nicht nur für gute Quoten sondern auch für einen tollen Sportwetten Bonus stehen, der klare Favorit.

Für einen Sieg der Gäste gibt es gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,37. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 9,05 extrem unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Peru vs Argentinien Prognose: Geht die Serie des Weltmeisters weiter?

Die Nationalmannschaft von Peru hatte mit der Teilnahme an der WM 2018 nach 36 Jahren endlich die Rückkehr zum wichtigsten Fußball-Turnier der Welt geschafft. Das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar verpassten die „Incas“ aber knapp in den interkontinentalen Playoffs gegen Australien. Nun wollen die „Blanquirroja“ eigentlich das Ticket für die WM 2026 lösen. Der Start in die Quali ging aber völlig daneben. Nach drei Spielen steht die peruanische Auswahl mit nur einem Punkt und 0:3 Toren auf dem vorletzten Platz.

Seit August 2022 wird die Auswahl von Juan Reynoso trainiert. Der Coach trat das schwere Erbe von Erfolgstrainer Ricardo Gareca, der das Team ab 2015 betreut hatte, an. Reynoso übernahm die Verantwortung für die 0:2-Niederlage am Freitag in Chile. Glaubt man den Gerüchten, kann der Nationaltrainer nun seinen Job nur noch durch einen Erfolg gegen Argentinien retten. In den heimischen Medien gelten Jorge Sampaoli, Nolberto Solano und Hernan Crespo als Kandidaten für die Nachfolge.

Lionel Messi hatte zuletzt verletzungsbedingt einige Spiele für seinen Verein Inter Miami verpasst. Trotzdem wurde der Superstar von Coach Lionel Scaloni in der aktuellen Länderspielpause ins Aufgebot einberufen. Der „Zauberfloh“ wurde im Heimspiel gegen Paraguay in der 53. Minute unter stehenden Ovationen eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte die „Albiceleste“ durch ein frühes Tor von Benfica-Routinier Nicolas Otamendi (3.).

Danach hatten Lautaro Martinez, Rodrigo de Paul und Nicolas Gonzalez einige Großchancen liegengelassen. Am Ende reichte der Treffer zum siebten Sieg im siebten Länderspiel seit dem WM-Finale. Vor allem die Abwehr überzeugt und ist seit sieben Spielen ohne Gegentor. In der Offensive hat man auch ohne Messi genug Qualität. Sechs der 18 Treffer in diesem Zeitraum hat jedoch der Superstar von Inter Miami erzielt. Martinez, der in dieser Saison in zehn Spielen für Inter Mailand schon elf Mal getroffen hat, schwächelt dagegen in der Nationalmannschaft.

Peru - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Peru: 0:2 Chile (A), 0:1 Brasilien (H), 0:0 Paraguay (A), 1:4 Japan (A), 1:0 Südkorea (A)

Letzte 5 Spiele Argentinien: 1:0 Paraguay (H), 3:0 Bolivien (A), 1:0 Ecuador (H), 2:0 Indonesien (A), 2:0 Australien (H)

Letzte 5 Spiele Peru vs Argentinien: 0:1 (A), 0:2 (H), 0:0 (A), 2:2 (H), 1:3 (A)

Das Duell Peru vs Argentinien wurde schon 53 Mal ausgetragen. Nur fünf Mal gingen die „Incas“ als Sieger vom Feld, bei 34 Niederlagen und 14 Remis. Vier der fünf Erfolge holten die „Blanquirroja“ daheim.

Der letzte Sieg der Peruaner gegen die „Albiceleste“ stammt aus dem Jahr 1997. Hier siegte der Außenseiter im Viertelfinale der Copa America mit 2:1. Die Bilanz der folgenden 14 Länderspiele spricht mit zehn Siegen und vier Unentschieden klar für die Argentinier.

Peru ist in der laufenden WM-Quali noch ohne Treffer. Zudem sind die Argentinier seit sieben Spielen ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie fort und Peru bleibt gegen den Weltmeister ohne Treffer, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 1,65. Vor einer Wette bei diesem Buchmacher lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Interwetten Gutschein.

Unser Peru - Argentinien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore

Die Ausgangslage ist klar. Bei der peruanischen Auswahl herrscht Krisenstimmung. Der Coach steht unmittelbar vor der Entlassung. Die Argentinier spielen dagegen wie ein Weltmeister. Dabei ist die „Albiceleste“ nicht unbedingt extrem souverän oder überlegen, aber dank der starken Abwehr entscheidet man auch knappe Duelle für sich. Da die Gäste nicht so sehr unter Druck stehen, können wir uns auch eine Punkteteilung vorstellen. Mehr ist für die „Incas“ aber nicht drin. Zudem dürften dabei nicht viele Tore fallen.