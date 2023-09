Peru - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2023

Unser Peru - Brasilien Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 13.09.2023 lautet: Brasilien wird seiner Favoritenrolle gerecht und wird ohne Mühe den Auswärtssieg einfahren.

Im Rahmen der Qualifikation zur WM 2026 empfängt am Mittwoch die Nationalmannschaft Perus den Rekordweltmeister aus Brasilien. Während für die Gäste ein Sieg Pflicht ist, wäre für die Gastgeber schon ein Unentschieden als Erfolg zu verbuchen.

Im ersten Gruppenspiel fuhren dezimierte Peruaner ein torloses Remis in Paraguay ein, während die Brasilianer gegen Fussballzwerg Bolivien klar gewinnen konnten. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Sieg Brasilien & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,57 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Peru vs Brasilien auf „Sieg Brasilien & Über 1,5 Tore“:

Peru vs Brasilien Quoten Analyse:

Die „Seleção“ geht als klarer Favorit in dieses Spiel, wobei jedoch beachtet werden muss, dass die Peruaner aggressiv und mit viel Einsatz in ihrem Heimstadion verteidigen werden. Dies wird auf dem Drei-Weg-Markt mit einer Quote von 1,35 untermauert.