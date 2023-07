Philippinen - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 21.07.2023

Unser Philippinen - Schweiz Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 21.07.2022 lautet: Die Schweiz muss in der schweren Gruppe A ihr Auftaktspiel gegen den Außenseiter Philippinen dringend gewinnen. Doch mehr als ein knapper Sieg dürfte nicht drin sein.

Gleich acht Nationen feiern bei der Frauen WM 2023 ihr Debüt. Dazu gehören auch die Philippinen. In der Gruppe A bekommen es die Damen aus dem Inselstaat mit Co-Gastgeber Neuseeland sowie dem zweifachen Europa- und einmaligen Weltmeister Norwegen zu tun. Bevor es gegen die beiden Favoriten geht, treffen die „Filipinas“ am Freitagmorgen europäischer Zeit im ersten WM-Spiel ihrer Geschichte auf die Schweiz. Auch hier sind die Debütantinnen laut den Wettquoten die haushohen Außenseiter. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1.58 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Philippinen mit HC +3″.

Darum tippen wir bei Philippinen vs Schweiz auf „Sieg Philippinen mit HC +3″:

Die Schweiz ist seit Oktober 2022 ohne Sieg

Die Philippinen stehen in der FIFA-Weltrangliste nur 26 Plätze hinter der „Nati“

2023 hat die Auswahl von Trainerin Grings in 6 Spielen nur 5 Tore erzielt

Philippinen vs Schweiz Quoten Analyse:

Die schweizerische Frauenauswahl wird in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 20 geführt. Die Philippinen folgen immerhin auch auf Rang 46. „La Nati“ hat im Vergleich mit den „Filipinas“ auch nur eine WM-Teilnahme Vorsprung.

Trotzdem erwarten die besten Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 16.1 für die Damen vom Inselstaat aber einen noch größeren Unterschied. Ein Favoriten-Erfolg wird so bei der Philippinen vs Schweiz Prognose lediglich mit Quoten im Schnitt von 1.15 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Philippinen vs Schweiz Prognose: Kann der Außenseiter den Favoriten ärgern?

Die Philippinen gehören bei der WM 2023 zu den großen Underdogs. Doch seit Alen Stajcic, der sein Heimatland Australien bei der WM 2015 ins Viertelfinale geführt hatte, die Auswahl übernommen hat, haben die „Filipinas“ große Fortschritte gemacht. So zog die Nationalmannschaft im Vorjahr bei der Frauen-Asienmeisterschaft erstmals ins Halbfinale ein. Hier hatten die Damen des Inselstaates Siege gegen Thailand, Indonesien und Taiwan gefeiert. Das Aus erfolgte dann gegen Südkorea (0:2).

Zudem kassierte man beim Pinatar Cup im Februar nur knappe Niederlagen gegen Teams wie Wales (0:1) und Schottland (1:2). Im letzten Gruppenspiel setzte es ein deutliches 0:5 gegen Island. Viele Spielerinnen des Kaders verdienen inzwischen ihr Geld in guten europäischen Ligen. Coach Stajcic setzt auf viele Partien sowie den Mannschaftsgeist. So kann er auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Natürlich setzen die Philippinen auf eine stabile Defensive und versuchen, über Konter und Standards vors gegnerische Tor zu kommen.

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft hatte 2015 unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg das erste Mal an einer WM-Endrunde teilgenommen und dabei immerhin das Achtelfinale erreicht. Einen Tiefpunkt erlebte „La Nati“ bei der EM 2022, als man mit nur 1 Punkt aus 3 Spielen nach der Gruppenphase wieder nach Hause fahren musste. Anfang des Jahres übernahm die frühere deutsche Nationalspielerin Inka Grings das Traineramt bei den Eidgenossinnen.

Unter Coach Nils Nielsen hatte die Auswahl eine gute Quali für die WM 2023 gespielt und sicherte sich mit 8 Siegen, 1 Remis, 1 Niederlage und einem Torverhältnis von 44:4 den zweiten Platz in der Gruppe G hinter Italien. In den Playoffs setzte sich „La Nati“ dann gegen Wales durch. Trotzdem wurde der Vertrag mit dem Trainer nicht verlängert. Stattdessen die frühere deutsche Nationalspielerin Inka Grings das Traineramt. In sechs Partien unter der neuen Übungsleiterin wartet die Schweiz aber noch auf den ersten Sieg, bei 5 Remis.

Philippinen - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Philippinen: 2:1 Vietnam (A), 1:0 Malaysia (A), 0:1 Myanmar (H), 4:0 Hongkong (H), 8:0 Tajikistan (A)

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:0 Marokko (H), 3:3 Sambia (H), 1:2 Island (H), 0:0 China (H), 1:1 Polen (H

Letzte Spiele Philippinen vs Schweiz:

Beide Teams treffen in der Gruppenphase der WM 2023 erstmals aufeinander.

Unser Philippinen - Schweiz Tipp: Sieg Philippinen mit HC +3

Sicher sind die Schweizerinnen in ihrem Auftaktspiel zurecht die klaren Favoriten. Aber das Team von Inka Grings erwartet gegen die kampf- und defensivstarken „Filipinas“ alles andere als Spaziergang. Die Außenseiterinnen werden in ihrem ersten WM-Spiel alles in die Waagschale werfen. Zudem ist die Schweiz alles andere als formstark oder selbstbewusst. Mehr als einen knappen Sieg mit zwei Toren Unterschied trauen wir „La Nati“ somit nicht zu. Gegen die immer wieder wackelige Abwehr der Schweiz ist womöglich auch ein Treffer für die Underdogs drin.