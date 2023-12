Pietreczko - Suzuki Tipp, Prognose & Quoten | 19.12.2023

Unser Pietreczko - Suzuki Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 19.12.2023 lautet: In seinem ersten Spiel bei einer PDC WM ist der Deutsche Ricardo Pietreczko der klare Favorit. Das dürfte sich im Wett Tipp heute auch in einem deutlichen Sieg äußern.

Am Dienstag im dritten Spiel der Abend-Session betritt der deutsche Shooting-Star Ricardo Pietreczko die Bühne im Ally Pally. Der Profi mit dem Spitznamen “Pikachu” sicherte sich 2022 die Tourcard und sorgte in diesem Jahr für großes Aufsehen. Vor allem konnte er 2023 als zweiter Deutscher überhaupt ein European Tour Turnier gewinnen. Nun feiert er sein Debüt bei der WM und trifft zum Auftakt auf Mikuru Suzuki, eine von zwei Frauen im Feld.

Die Wettquoten schlagen sich deutlich auf die Seite der deutschen Nummer 3. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,68 bei AdmiralBet für den Wett Tipp heute “Sieg Pietreczko mit HC -2,5″.

Darum tippen wir bei Pietreczko vs Suzuki auf “Sieg Pietreczko mit HC -2,5″:

Ricardo Pietreczko steht in der Weltrangliste auf Platz 39



“Pikachu” hat in diesem Jahr ein European Tour Turnier gewonnen



Der Deutsche hat in allen Statistiken klar die Nase vorne



Pietreczko vs Suzuki Quoten Analyse:

Durch sein tolles Jahr 2023 ist Ricardo Pietreczko in der Weltrangliste bis auf Platz 39 geklettert. Mikuru Suzuki ist aktuell die Nummer 3 der Women’s Series Order of Merit. Daraus ergibt sich eine klare Ausgangslage.

Die besten Sportwettenanbieter schlagen sich bei der Ricardo Pietreczko vs Mikuru Suzuki Prognose klar auf die Seite des Deutschen. Ein Sieg von “Pikachu” wird mit niedrigen Durchschnittsquoten von 1,10 belohnt.

Auf der Gegenseite klettern die Quoten für ein Weiterkommen der Japanerin bis auf einen hohen Schnitt von 7,03. Gewinnt der Deutsche glatt in drei Sätzen (3:0) wird das von Interwetten mit einer Quote von 2,25 belohnt. Vor einer Wette bei diesem Bookie empfehlen wir aktuell den Interwetten 11 Euro Gutschein.

Pietreczko vs Suzuki Prognose: Hat Pikachu aus dem Spiel gegen Greaves gelernt?

Im Oktober 2023 ging der Stern von Ricardo Pietreczko endgültig auf. Zuvor hatte “Pikachu” schon ein Halbfinale beim Players Championship 8 und das Viertelfinale der European Darts Open erreicht. Beim German Darts Championship in Hildesheim gab es dann Siege gegen Martin Schindler (6:2), Stephen Bunting (6:4) und Michael van Gerwen (7:6). Mit einem 8:4 im Finale gegen Peter Wright wurde der gebürtige Berliner dann zum zweiten Deutschen, der einen Titel auf der European Tour gewinnen konnte.

Auf der Pro Tour zog “Pikachu” nur ein paar Tage später ins Halbfinale und ins Viertelfinale ein. Bei seinem European Championship Debüt erreichte er zudem die Runde der letzten 16. Mit einer Saison-Doppelquote von 42,13 Prozent schaffte es Pietreczko auf Platz 6. So ist der Deutsche auf dem besten Weg in die Top 32. Nur beim Grand Slam of Darts 2023 lief es gegen die Spielerin Beau Greaves überhaupt nicht gut. Hier kam der 29-Jährige nicht mit den Buhrufen der Zuschauer klar und legte sich mit dem Publikum an.

Mikuru Suzuki ist ein absoluter Star in Asien und gehört zu den besten Spielerinnen der PDC Women’s Series. In der europäischen Szene hält sich “Miracle” aber eher zurück. 2023 konnte die Japanerin drei Titel gewinnen und das Jahr auf Platz 3 der Damen-Weltrangliste beenden. Damit löste die 41-Jährige auch das Ticket für die diesjährige PDC-Weltmeisterschaft. Schon 2020 war Suzuki erstmals im Ally Pally angetreten. Hier bekam es “Miracle” in Runde 1 mit James Richardson zu tun.

Der Engländer lag schon mit 2:0-Sätzen vorne und hatte einen Matchdart auf Doppel-8. Doch dann kam die Japanerin besser ins Spiel und musste sich am Ende nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Obwohl Suzuki lediglich einen Average von 85 gespielt hatte, fehlte ihr zwischenzeitlich nur ein Leg zum Weiterkommen. Dieses Jahr war “Miracle” in den Statistiken im Vergleich zu Fallon Sherrock ein Stück weit hinten dran. Der Average von 78 Punkten reichte im Damen-Bereich nur für Platz 4.

Pietreczko - Suzuki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pietreczko: 3:6 Ryan Searle, 6:1 Christian Kist, 5:4 Nathan Aspinall, 1:5 Beau Greaves, 4:5 Damon Heta



Letzte 5 Spiele Suzuki: 5:1 Lisa Ashton, 5:1 Maria O’Brien, 5:1 Natalie Gilbert, 4:2 Aileen de Graaf. 4:2 Karen Webber



Letzte Spiele Pietreczko vs Suzuki: -



Beide Profis treffen am Dienstag erstmals aufeinander.

Unser Pietreczko - Suzuki Tipp: Sieg Pietreczko mit HC -2,5

Die Ausgangslage ist eigentlich klar. Mikuru Suzuki hat auf einer Bühne noch nie mehr als 92 Punkte im Schnitt gespielt. Wenn Ricardo Pietreczko auch nur annähernd zu seinem Spiel findet, hat die Japanerin keine Chance.

“Pikachu” muss nur aufpassen, dass er sich vom Publikum, welches klar für die Außenseiterin sein wird, nicht erneut aus dem Konzept bringen lässt. Denn das war ihm gegen Beau Greaves schon beim Grand Slam zum Verhängnis geworden. Wir sind uns aber sicher, dass Pietreczko aus dieser Erfahrung gelernt hat und sich am Ende in Runde 1 mühelos durchsetzen wird.