Pistons - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2023

Unser Pistons - 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 14.12.2023 lautet: Die Pistons sind auf dem besten Wege, einen All-Time-Rekord in der NBA mit den meisten Niederlagen in Folge zu brechen. Gegen starke 76ers sehen wir für unseren Wett Tipp heute diese Serie unter keinen Umständen reißen.

Die Detroit Pistons haben es geschafft, kein einziges Spiel im November zu gewinnen und machen sich nun scheinbar an die Arbeit, dieses Kunststück im Dezember zu wiederholen.

Philly dagegen spielt eine starke Saison nach dem Trade-Drama um James Harden und weiß vor allem in der Offensive zu gefallen. Wir glauben an einen eindeutigen Sieg der 76ers und entscheiden uns für eine “76ers gewinnen mit HC -12,5″ Wette mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Pistons vs 76ers auf “76ers gewinnen mit HC -12,5″:

Die 76ers erzielen in dieser Saison im Schnitt rund 13 Punkte mehr pro Spiel als Detroit.



Philly gewann die letzten drei Partien mit im Schnitt 21 Punkten Vorsprung.



Die Pistons verloren die letzten 20 Spiele in Folge.



Pistons vs 76ers Quoten Analyse:

Natürlich sehen die Wettanbieter die 76ers auf dem Zwei-Wege-Markt klar im Vorteil gegen absolut desolate Pistons und vergeben eine Auswärtssieg Quote von 1,17. Dass die Pistons gewinnen, wird mit einer Quote von 5,00 als sehr unwahrscheinlich betrachtet.

Als bester Scorer der Partie wurde wenig überraschend 76ers Center Joel Embiid auserkoren, dessen Over/Under-Line bei geschmeidigen 35,5 Punkten und einer Quote von jeweils 1,91 liegt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pistons vs 76ers Prognose: Sind die 76ers ein Contender?

Die Pistons sind und bleiben ein Trümmerhaufen, in dem keine wirkliche Ausrichtung oder Entwicklung zu beobachten ist. Die meisten Franchises der NBA müssen alle Jahre wieder einmal in den Rebuild, um das Team von Grund auf neu aufzubauen und ein wettbewerbsfähiges Gerüst aufzubauen. Was die Pistons in den letzten Jahren jedoch treiben, kann eigentlich nur mit dem Wort “Selbstsabotage” bezeichnet werden. Der Kader ist maximal unausgeglichen.

So wurde in den letzten Jahren eine Armada an fragwürdigen jungen Bigs verpflichtet. Dass Cade Cunningham, der Nummer 1 Pick im Draft 2021, sein enormes Potenzial bisher nicht aufs Parkett bringen konnte und vor allem durch ineffizientes Scoring auffällt, kann der Franchise aus Michigan dabei schwerlich angelastet werden. Der Amerikaner legt auch in dieser Saison keine starken Zahlen auf und stellt einen enorm schwachen True-Shooting-Wert von nur 52 Prozent. So stehen die Pistons mit einer Bilanz von 2-21 auf dem letzten Platz im Osten.

Die 76ers hingegen spielen wohl eine bessere Saison, als die meisten Experten vermutet hätten, nachdem James Harden im Sommer öffentlich einen Trade gefordert hatte. Dieser Bitte kam Philly schlussendlich nach und verfrachtete “The Beard” zu den LA Clippers, für ein paar Picks und ein paar brauchbare Rollenspieler. Dass die Franchise aus der Stadt der brüderlichen Liebe jedoch die zweitbeste Offensive der NBA stellt, liegt vor allem an Joel Embiid.

Der amtierende MVP legt knackige 33,4 Punkte pro Spiel im Schnitt auf. Hinzu kommt die enorme Leistungssteigerung von Tyrese Maxey (27 Punkte im Schnitt) in dieser Saison. Dass Philly mit einem Defensiv Rating von 113,4 (Platz 10) eine überdurchschnittliche Verteidigung stellt, deutet darauf hin, dass die Leistungen der Franchise aus Pennsylvania “for real” sind und die 76ers als Meisterschafts-Kandidat angesehen werden müssen.

Pistons - 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pistons: 123:131 Pacers (H), 91:123 Magic (A), 102:116 Grizzlies (H), 101:110 Cavaliers (H), 112:118 Knicks (A).



Letzte 5 Spiele 76ers: 146:101 Wizards (H), 125:114 Hawks (H), 131:126 Wizards (A), 119:125 Celtics (A), 114:124 Pelicans (A).



Letzte 5 Spiele Pistons vs. 76ers: 106:114 (H), 116:147 (A), 111:123 (H), 93:113 (A), 106:118 (A).



In der Offensive der Pistons mangelt es derweil an Creation und Shooting. Detroit nimmt die drittwenigsten Dreier aller Teams und trifft diese mit einer Quote von 34 Prozent im Schnitt grauenhaft.

Die 76ers hingegen nehmen auch unterdurchschnittlich wenig Distanzwürfe pro Partie, treffen diese jedoch mit fast 38 Prozent im Schnitt sehr ordentlich. Zudem kommen die 76ers mit einer Free-Throw-Rate von fast 27 Prozent öfter an die Freiwurflinie als jedes andere Team in der Liga und treffen ihre Freiwürfe mit 85 Prozent im Schnitt (Platz 2) enorm sicher.

Auch der direkte Vergleich lässt wenig Hoffnung für die Fans der Pistons, nach nun über einem Monat Leidenszeit wieder einmal einen Sieg feiern zu dürfen. Acht der letzten zehn Spiele gegen Philly wurden verloren. Die letzten fünf Duelle in Serie gingen allesamt an die 76ers.

Unser Pistons - 76ers Tipp: 76ers gewinnen mit HC -12,5

Philly konnte die letzten fünf Partien gegen Detroit allesamt gewinnen und erzielte dabei im Schnitt 16,6 Punkte mehr als der Gegner. Die desolaten Leistungen der aktuellen Saison lassen vermuten, dass ein ähnliches Ergebnis im anstehenden Duell zwischen den beiden Teams auf die Fans in Detroit zukommen wird.