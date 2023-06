Polen – Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

Nach drei Niederlagen am Stück haben die Polen mit einem knappen 1:0 im Zuge der EM-Qualifikation bewiesen, dass sie doch noch gewinnen können. Als Matchwinner wurde nach dem Spiel nicht Kapitän Robert Lewandowski sondern Karol Swiderski gefeiert. Der 26-jährige Stürmer brachte das sechstgrößte Land der EU kurz vor der Pause in Front.

Während des 1000. Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft sollte in Hinblick auf die EURO 2024 im eigenen Land Aufbruchstimmung entfacht werden. Kurzum bestand die Aufgabe darin, den schwachen März-Test gegen Belgien (2:3) zu korrigieren. Deutschland wirkte jedoch unbeholfen und defensiv konnte die Umstellung von einer Vierer- auf die von Hansi Flick festgelegte Dreierkette nicht für Sicherheit sorgen. Nachdem Niclas Füllkrug die Hausherren in Front brachte, drehte die Ukraine die Partie in ein 1:3. Eine beherzte Aufholjagd, die zwei weitere Treffer von Kai Havertz und Joshua Kimmich mit sich brachte, konnte nicht wirklich über das schwache Ergebnis hinwegtrösten.

Wir rechnen im Nationalstadion Warschau mit einem Duell auf Augenhöhe und tendieren zu Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang bietet Betano eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Polen vs Deutschland auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 3 Spielen erzielten die Weiß-Roten jeweils mindestens ein Tor.

Deutschland schenkte dem Gegner in den jüngsten 8 Partien mindestens ein Gegentor ein.

Beide Mannschaften präsentierten sich kürzlich defensiv anfällig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Polen vs Deutschland Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt offenbart Deutschland als Favorit. Eine Polen Deutschland Quote in Höhe von durchschnittlich 1,67 untermauert diese These.

Ein Heimsieg hingegen bringt im Schnitt den 4,75-fachen Wetteinsatz mit sich und wird für recht unwahrscheinlich gehalten. Bei einem so hohen Wert bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus an, um das eigene Verlustrisiko zu minimieren.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine recht ausgeglichene Quotenverteilung ab. Nur marginal schlägt das Pendel in Richtung drei oder mehr Treffer aus. Ähnlich verhält es sich am Markt „Beide Teams treffen“. Dort könnte es laut Buchmacher-Einschätzung durchaus zu Toren auf beiden Seiten kommen.

Polen vs. Deutschland Prognose: „Schießt Polen die DFB-Auswahl tiefer in die Krise?“

Nach dem Ausscheiden bei der WM 2022 in Katar im Achtelfinale gegen Frankreich (1:3) löste Fernando Santos den erfolglosen Trainer Czeslaw Michniewicz nach 334 Tagen ab. Zum Auftakt der EM-Quali gab es für den neuen Mann an der Seitenlinie in Tschechien eine deutliche 1:3-Niederlage. Der knappe 1:0-Zittersieg am vergangenen Spieltag gegen Albanien ließ die Weiß-Roten aber auf den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe E klettern. Spitzenreiter Tschechien ist mit einem Punkt Vorsprung zum Greifen nahe.

Inwiefern es Santos gelingt, Polen wieder in die Erfolgsspur zu bringen, bleibt abzuwarten. Immerhin hat der 68-jährige Portugiese sehr viel Erfahrung und holte als Nationalcoach von Portugal 2016 den Europameister-Titel und gewann 2019 die Nations League.

Erfolge, von denen die Polen nur träumen können. Immerhin waren die „Bialo-Czerwoni“ bei den vergangenen vier Europameisterschaften mit von der Partie, schieden aber bereits dreimal in der Vorrunde aus. Ein Sieg im Prestigeduell gegen Deutschland dürfte aber das Selbstvertrauen im Hinblick auf das EM-Quali-Spiel gegen Moldawien deutlich steigern.

Bei der DFB-Auswahl wird die Kritik an Trainer Hansi Flick vor allem nach dem desaströsen 3:3 gegen die Ukraine immer lauter. Das Vorrunden-Aus bei der WM 2022 sowie das Aus im Achtelfinale bei der EURO 2021 unter Joachim Löw machen nur wenig Mut auf ein gutes Abschneiden bei der EURO 2024 im eigenen Land.

Polen - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:0 Albanien (EM-Quali, H), 1:3 Tschechien (EM-Quali, A), 1:3 Frankreich (WM, A), 0:2 Argentinien (WM, A), 2:0 Saudi-Arabien (WM, A).

Letzte 5 Spiele Deutschland: 3:3 Ukraine (Test, H), 2:3 Belgien (Test, H), 2:0 Peru (Test, H), 4:2 Costa Rica (WM, A), 1:1 Spanien (WM, A).

Letzte 5 Spiele Polen vs. Deutschland: 0:0 (EM, A), 1:3 (EM-Quali, A), 2:0 (EM-Quali, H), 0:0 (Test, A), 2:2 (Test, H).

Nur drei der letzten neun Spiele wurden mit einem Erfolgserlebnis beendet. Diesen Triumphen gegen Oman (1:0), Costa Rica (4:2) und Peru (2:0) stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen und drei Remis gegenüber.

Gegen die Ukraine wirkte der Bundestrainer ratlos, zudem konnte nicht jeder Experte seine Startformation nachvollziehen. Spieler, die auch in ihren Vereinen nicht überzeugten, waren gesetzt und sorgten kaum für Impulse.

Im FIFA-Ranking geht es für die DFB-Auswahl stetig bergab. Momentan befindet sich der viermalige Welt- und dreimalige Europameister nicht einmal unter den Top 10 und bekleidet lediglich Platz 14.

Unser Polen – Deutschland Tipp: „Beide Teams treffen“

Sowohl Deutschland als auch Polen taten sich zuletzt sehr schwer und befinden sich im Formtief. Wenngleich die DFB-Auswahl mehr als den vierfachen Kader-Marktwert von Polen aufzeigt, fällt es Bundestrainer Hansi Flick momentan anscheinend schwer, die Qualität aus seinen Spielern herauszukitzeln.

Die Deutschen haben keines der letzten beiden Duelle in Polen siegreich gestaltet (1U, 1N). Auch diesmal rechnen wir nicht zwingend mit einem Auswärtserfolg und schließen uns somit nicht der Buchmacher-Einschätzung an.