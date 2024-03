Polen - Estland Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Polen - Estland Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 21.03.2024 lautet: Zwölf Nationen erhalten eine zweite Chance in einem Playoff-Format, eines der letzten drei EM-Tickets einzulösen. In unserem Wett Tipp heute geht es vor allem um die Frage, wie der polnische Angriff auftreten wird.

Polen hatte in der Quali-Gruppe E überraschend große Schwierigkeiten, gewann nur drei von acht Partien und bangt um die EM-Teilnahme. Auf dem zweiten Weg erhalten die „Bialo-czerwoni“ eine letzte Chance, Teil der Endrunde zu werden. Dafür muss zunächst ein Sieg gegen Estland her. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine riesige Überraschung. Estland holte nur einen Punkt in Gruppe F und wies am Ende ein Torverhältnis von -20 auf.

In unserem Wett Tipp heute greifen wir zu einer Match-Kombi. Wir spielen „Sieg Polen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Polen vs Estland auf „Sieg Polen & Über 2,5 Tore“:

Top-Stürmer Lewandowski ist gut drauf, traf in seinen letzten beiden CL-Spielen und war an den letzten 4 Liga-Toren des FC Barcelona direkt beteiligt.

Estland kassierte in 3 der letzten 6 Qualifikations-Spiele Über 2,5 Tore.

Estland kassierte 22 Gegentore in 8 Quali-Spielen.



Polen vs Estland Quoten Analyse:

Michal Probierz ist sich der Favoritenrolle seiner Mannschaft ebenso bewusst wie die neuen Wettanbieter. Polen geht in Warschau mit Siegquoten bis 1,20 als haushoher Quoten-Favorit aufs Feld.

Estland ist Profiteur des komplexen Playoff-Systems und darf, trotz siegloser Qualifikations-Gruppenphase, sein Glück im zweiten Qualifikations-Verfahren probieren. Die Siegquoten zwischen 14,50 und 17,00 sind jedoch ein ziemlich eindeutiges Urteil der Buchmacher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Polen vs Estland Prognose: Lewandowski hat seine Form gefunden

Angeführt von Kapitän Robert Lewandowski startet Polen gegen Estland in die Playoffs zur EM 2024. Nationaltrainer Michal Probierz kann in dieser kniffligen Situation auf seinen formstarken Angreifer bauen.

Lewandowski erzielte in seinen letzten sieben Liga-Spielen für den FC Barcelona fünf Treffer. Zudem hatte der Mittelstürmer mit zwei Treffern in zwei Duellen gegen Neapel großen Anteil am CL-Viertelfinaleinzug der Katalanen.

In seinen letzten beiden Pflichtspielen für die Blaugrana vor der Länderspielpause war der 35-Jährige an vier Treffern direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists). Eine bessere Form hätte er kaum mitbringen können.

Seit Michal Probierz die „Bialo-Czerwoni“ übernommen hat, ist die polnische Auswahl ungeschlagen (2S, 2U). Er favorisiert ein 3-5-2 System, aus dem die Gastgeber in ihren vergangenen drei Qualifikations-Spielen stets Über 1,5 erwartbare Tore auf dem Konto hatten und gegen Moldawien sogar auf 2,44 xG kamen.

Polen - Estland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 2:0 Lettland (H), 1:1 Tschechien (H), 1:1 Moldawien (H), 2:0 Färöer (A), 0:2 Albanien (A).

Letzte 5 Spiele Estland: 1:2 Schweden (A), 0:2 Schweden (A), 0:2 Österreich (H), 1:1 Thailand (H), 0:2 Aserbaidschan (H).

Letzte Spiele Polen vs. Estland: 0:1 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 2:1 (A).



Die klare Außenseiterrolle der estnischen Nationalmannschaft hat nachvollziehbare Gründe. Estland verlor sieben von acht Qualifikations-Spielen (1U) und erzielte nach dem zweiten Spieltag keinen Treffer mehr.

Das Torverhältnis von 2:22 spiegelt die Konkurrenzfähigkeit der Gäste wider, die in der FIFA-Weltrangliste außerhalb der Top 100 (123.) angesiedelt sind. Polen auf der anderen Seite hat einen Top-30-Platz in dieser Liste.

Drei der abschließenden sechs Qualifikations-Gruppenspiele der Mannschaft von Thomas Häberli endeten mit Über 2,5 Gegentoren für Estland. In den beiden Aufeinandertreffen mit Schweden (0:5) und Belgien (0:5) hatten die Gäste ebenso wenig zu melden, wie in den meisten Vergleichen mit Polen (1S, 7N).

Eine andere Variante für unseren Wett Tipp heute wäre „Polen Über 2,5 Tore“. Die dazugehörige Quote von 2,05 findet ihr ebenfalls bei Oddset und in der Oddset App.

Unser Polen - Estland Tipp: Sieg Polen & Über 2,5 Tore

Ein Heimsieg für Lewandowski und Co. sollte quasi in Stein gemeißelt sein. Polen will sich die zweite Chance nicht entgehen lassen und gerade im Playoff-Halbfinale in Warschau versuchen, dass heimische Publikum mit ansprechendem Fußball zu überzeugen.