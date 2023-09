Polen - Färöer Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2023

Unser Polen - Färöer Tipp zum EM Quali Spiel am 07.09.2023 lautet: Nach dem schwachen Start in die EM Quali müssen die Polen dringend punkten. Die Färöer sollten auf dem Weg zum zweiten Dreier in der Gruppe E kein großes Hindernis sein.

Der polnische Fußballverband verpflichtete im Januar 2023 mit Fernando Santos einen neuen Nationaltrainer. Der Coach, der Portugal zum EM-Titel 2016 und 2019 zum Nations-League-Sieg geführt hatte, sollte bei den Polen eine neue Erfolgs-Ära begründen. Doch im letzten Spiel vor der Sommerpause mussten die „Orly“ mit der 2:3-Niederlage in Moldawien eine der peinlichsten Niederlagen ihrer Geschichte hinnehmen.

Nun ist Wiedergutmachung angesagt. Diese sollte am Donnerstag im Heimspiel gegen die Färöer auch glücken. Wir entscheiden uns dabei mit einer Quote von 1,52 bei Betano für die Wette „Halbzeit/Endstand 1/1″.

Darum tippen wir bei Polen vs Färöer auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

Die Polen (26) liegen in der Weltrangliste klar vor den Färöer (129).

Die „Bialo-Czerwoni“ führen den direkten Vergleich mit 3 Siegen und 12:1 Toren klar an.

In allen Duellen gegen die „Landslidid“ lagen die „Orly“ schon zur Pause vorne.

Polen vs Färöer Quoten Analyse:

Bei den Polen geht etwas die Angst um. Die Nationalmannschaft Moldawiens lag vor dem Duell gegen die „Bialo-Czerwoni“ lediglich auf Rang 171 der Weltrangliste. Die Färöer stehen mit Rang 129 im FIFA-Ranking deutlich besser da. Dennoch ist die Ausgangslage für die besten Buchmacher bei der Polen vs Färöer Prognose überdeutlich.

Für einen Heimsieg gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,12. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 20,6 die klaren Underdogs.

Polen vs Färöer Prognose: Kann Polen Boden gutmachen?

Im ersten Spiel unter Fernando Santos kassierte Polen in der EM-Quali eine 1:3-Pleite in Tschechien. Mit diesem Ergebnis bei den heimstarken Tschechen konnte man noch einigermaßen leben. Danach zeigte die Formkurve mit einem 1:0 gegen Albanien und dem historischen 1:0 gegen Deutschland nach oben. Vor allem der Sieg gegen den Nachbarn sorgte für gute Laune. Auch im anschließenden Qualifikationsspiel zu Gast in Moldawien legten die „Orly“ gut los und führten zur Pause mit 2:0.

Doch dann passierte das Unglaubliche: Die Hausherren drehten das Spiel im zweiten Durchgang in einen 3:2-Sieg. Noch nie hat Polen in seiner Länderspiel-Geschichte gegen so einen niedrig platzierten Gegner im FIFA-Ranking verloren. Zudem müssen die „Bialo-Czerwoni“ um das Ticket für die EM 2024 bangen. Aktuell stehen nur die Färöer (1 Punkt) in der Gruppe E schlechter da als die Weiß-Roten (3 Punkte). Der Rückstand auf Albanien (6 Punkte) und Moldawien (5 Punkte) ist aber noch aufholbar.

Der färöische Fußball hat in der Saison 2023/24 schon Geschichte geschrieben. Meister KI Klaksvik schaltete in der Champions-League-Quali sensationell den schwedischen Meister Häcken aus und landete damit am Ende als erster Verein des Landes in einer UEFA-Gruppenphase. Im aktuellen Aufgebot der Nationalmannschaft stehen auch fünf Spieler vom frischgebackenen Europa-Conference-League-Teilnehmer. Auch die „Landslidid“ kann Erfolgsgeschichten erzählen.

So feierte man beispielsweise im September 2022 in der Nations League einen sensationellen 2:1-Heimsieg gegen die Türkei. Sonst gehen die Männer vom Inselstaat aber eigentlich nur gegen Gegner wie Liechtenstein, Malta, Andorra oder Moldawien als Sieger vom Platz. Um Tickets für Endrunden kann die Mannschaft noch längst nicht mitspielen. Auch nach drei Spielen der aktuellen Quali steht man mit einem 1:1 in Moldawien sowie Heim-Niederlagen gegen Tschechien (0:3) und Albanien (1:3) nur bei einem Punkt.

Polen - Färöer Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 2:3 Moldawien (A), 1:0 Deutschland (H), 1:0 Albanien (H), 1:3 Tschechien (A) 1:3 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele Färöer: 1:3 Albanien (H), 0:3 Tschechien (H), 0:1 Nordmazedonien (A), 1:1 Moldawien (A), 1:1 Kosovo (A)

Letzte Spiele Polen vs Färöer: 4:0 (H), 6:0 (H), 2:1 (H)

Am Donnerstag kommt es zum ersten Pflichtspiel zwischen beiden Nationen. Bisher stehen nur drei Testspiele in der Statistik. Hier feierten die Polen in drei Duellen drei Siege. Auf ein 2:1 2002, folgte 2004 ein 6:0 und 2006 ein 4:0, jeweils daheim.

In allen drei Vergleichen hätte die Wette „Sieg Polen & Über 2,5 Tore“ Erfolg gehabt. Dieses Mal gibt es bei Betano für diesen Tipp eine Quote von 1,57. Für die Tippabgabe bei diesem Bookie empfehlen wir die Betano App!

Unser Polen - Färöer Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

Der polnische Kader verfügt über einige Spieler auf hohem Niveau wie Lewandowski (Barca), Milik (Juve) oder Zielinski (Napoli). Dahinter fällt die Qualität dann allerdings ziemlich steil ab. Zudem fehlen der Mannschaft oft die nötige Mentalität und Konzentration. Im Heimspiel gegen die Färöer spielen diese Probleme aber keine Rolle. Die Polen werden auf Wiedergutmachung aus sein. Wir glauben, dass die Hausherren gleich von Anfang an Gas geben, somit schon zur Pause führen und auch am Ende als Sieger vom Platz gehen.