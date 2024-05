Polen - Niederlande Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Polen - Niederlande Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 16.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum Spiel zwischen Polen und Niederlande im Volksparkstadion Hamburg.

Die Gruppe D der Europameisterschaft 2024 verspricht viel Spannung! Der große Favorit auf Platz 1 ist natürlich Vize-Weltmeister Frankreich. Dahinter dürften sich aber die Niederlande, Österreich und Polen ein enges Rennen um den Einzug ins Achtelfinale liefern. Vor allem die polnischen Adler, die bei den letzten vier EM-Endrunden dreimal in der Vorrunde scheiterten, müssen in Topform sein, sonst ist das Turnier wieder früh zu Ende.

Umso wichtiger ist somit das Auftaktspiel für die „Bialo-czerwoni“. Am 16. Juni treffen Robert Lewandowski und Co. in Hamburg auf die niederländische Nationalmannschaft. Die Buchmacher und Wettquoten schlagen sich bei dieser Partie klar auf die Seite der Elftal. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies.

Unsere Ergebnis-Vorhersage für Polen vs Niederlande mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000 lautet somit: „Sieg Niederlande & Unter 4,5 Tore“.

Polen - Niederlande: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Polen vs Niederlande

Runde: Gruppe D, 1. Spieltag

Datum: 16.06.2024

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Spielort: Hamburg

Stadion: Volksparkstadion

Zuschauer: 51.500

Übertragung TV: RTL, MagentaTV

Übertragung Stream: RTL, MagentaTV

Schiedsrichter: -

Wann wird Polen vs Niederlande angepfiffen?

Die Fußball-Fans in den Stadien und an den Bildschirmen müssen sich bei der EM 2024 auf drei Anstoßzeiten einstellen: 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr.

Die Partie zwischen Polen und den Niederlanden eröffnet nicht nur das Geschehen in Gruppe D, sondern auch den dritten Wettkampftag. So wird das Duell in Hamburg schon um 15 Uhr angepfiffen.

So seht ihr Polen - Niederlande live im TV oder Stream:

16. Juni 2024, 15 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Wer bei dieser EM alle 51 Spiele live im TV verfolgen möchte, braucht dafür ein Abo bei Magenta TV, dem Sender der Telekom. In Deutschland dürfen die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF nur 34 Spiele übertragen.

Zwölf Mal darf auch RTL Partien der EURO 2024 zeigen. Das Duell zwischen den Polen und den Niederländern ist eine dieser Begegnungen. Die Zuschauer in Österreich und der Schweiz können die erste Partie der Gruppe D dagegen im ORF bzw. im SRF live verfolgen.

Polen - Niederlande: In welchem Stadion wird gespielt?

Natürlich dürfen auch Hamburg und das Volksparkstadion bei der Europameisterschaft 2024 nicht fehlen. Zwar spielt der heimische HSV schon seit Jahren nur in der 2. Bundesliga, doch in der Saison 2023/24 diente die Arena zum Beispiel auch dem ukrainischen Verein Shakhtar Donetsk als Heimspielstätte in der Champions League.

Bei internationalen Partien finden 51.500 Zuschauer Platz im Volksparkstadion. Auch schon bei der WM 1974, bei der EM 1988 und bei der WM 2006 wurden in Hamburg Endrunden-Spiele ausgetragen. Dieses Mal finden vier Gruppenspiele, darunter auch das Duell zwischen Polen und den Niederlanden sowie ein Viertelfinale in der Hansestadt statt.

Polen Prognose: Haben die Weiß-Roten in der Gruppe D eine Chance?

Die polnische Nationalmannschaft nahm an den letzten vier Europameisterschaften teil. Diese Serie wäre beinahe zu Ende gegangen. Denn in der Qualifikation enttäuschten die Adler und wurden in der Gruppe E nur Dritter hinter Albanien und Tschechien.

Dank der Nations League bekamen die „Bialo-czerwoni“ aber in den Playoffs noch eine weitere Chance. Zudem war im September 2023 Nationaltrainer Fernando Santos entlassen worden.

Unter Nachfolger Michal Probierz, der vor allem das Mittelfeld personell umstellte und seinem Star Robert Lewandowski den Rücken stärkte, ging es wieder aufwärts. Durch einen 5:1-Heimsieg im Playoff-Halbfinale gegen Estland zogen die Adler ins Endspiel gegen Wales ein.

Hier musste nach 120 torlosen Minuten das Elfmeterschießen entscheiden, welches die Polen dank eines gehaltenen Elfmeters von Torwart Wojciech Szczesny mit 5:4 für sich entschieden.

Niederlande Prognose: Wie weit kommen die Oranje?

Die Zeiten, als große Endrunden ohne die Niederlande stattfanden, sind wieder vorbei. Doch auch beim Kampf um das Ticket für die EURO 2024 hatten die Oranje einige Mühe.

So hatte die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman vor allem gegen die Franzosen keine echte Chance und verlor beide Duelle. Dafür konnte die Elftal die restlichen sechs Spiele gegen die anderen Konkurrenten alle für sich entscheiden und sicherte sich somit in der Gruppe B souverän den zweiten Platz.

Der Bondscoach hatte aber immer wieder mit zahlreichen Verletzungssorgen zu kämpfen. So konnten weder eine Stammelf noch ein bevorzugtes System gefunden werden. Bis auf Steven Berghuis (Ajax) und Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (Bologna) stehen für die Endrunde aber alle wichtigen Spieler zur Verfügung.

In der letzten Länderspielpause gab es einen extrem schmeichelhaften 4:0-Sieg gegen Schottland und eine 1:2-Pleite gegen die DFB-Auswahl.

Direktvergleich Polen vs Niederlande:

Die Polen konnten bisher in 19 Duellen gegen die Niederlande nur drei Siege feiern. Alle drei Erfolge kamen auf polnischem Boden zustande.

Der jüngste Sieg stammt aber aus der Quali für die EM 1980. Seitdem holten die „Bialo-czerwoni“ in zwölf Länderspielen gegen Oranje gerade mal fünf Remis (7N). Demgegenüber stehen sieben Remis und neun Niederlagen.

Polen - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 5:4 n.E. Wales (A), 5:1 Estland (H), 2:0 Lettland (H), 1:1 Tschechien (H), 1:1 Moldawien (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:2 Deutschland (A), 4:0 Schottland (H), 6:0 Gibraltar, 1:0 Irland (H), 1:0 Griechenland (A)

Letzte 5 Spiele Polen vs Niederlande: 0:2 (H), 2:2 (A), 1:2 (H), 0:1 (A), 1:2 (H)

Das Torverhältnis spricht mit 28:19 auch für die Elftal. In den letzten neun Vergleichen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ siebenmal Erfolg gehabt. Sechsmal fielen in diesem Zeitraum auch mehr als zwei Tore.

Aktuell liegen die Quoten am „Über/Unter“-Markt für mehr oder weniger als 2,5 Tore allerdings gleichauf. Auch bei der Frage, ob eines der Teams mit einer „Weißen Weste“ vom Platz geht, sind sich die Buchmacher zur Zeit noch unschlüssig.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Polen - Niederlande

Als Nummer 7 der FIFA-Weltrangliste gehen die Niederländer auch bei der Polen vs Niederlande Prognose als Favorit ins Rennen. Ein Sieg der Oranje wird mit Quoten zwischen 1,65 und 1,70 belohnt.

Auf der Gegenseite wartet für einen Erfolg der Weiß-Roten der bis zu fünffache Wetteinsatz auf euch.

Für ein Remis im ersten Spiel der Gruppe D stellen die Bookies Quoten zwischen 3,80 und 4,10 zur Verfügung.

Spannende EM 2024 Wetten für Polen - Niederlande

Wenn ihr euch bei dieser Partie nicht nur auf den 1x2-Markt verlassen wollt, bietet euch das Duell zwischen Polen und den Niederlanden natürlich auch noch zahlreiche Alternativen. Die polnische Elf ist trotz Superstar Robert Lewandowski nicht für erfrischenden Offensiv-Fußball bekannt. In acht Quali-Spielen zur EM kam die Auswahl nur auf zehn Tore.

Zudem fehlt auch der Elftal ein Topstürmer auf internationalem Niveau. Da in Auftaktspielen die Teams auch oft noch etwas verhalten agieren, dürfte hier ein Tipp auf weniger als drei Tore eine gute Option sein.