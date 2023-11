Polen - Tschechien Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser Polen - Tschechien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 17.11.2023 lautet: Die polnische Nationalmannschaft ist knapp davor, die EM 2024 zu verpassen. In unserem Wett Tipp heute ist am Freitag daheim gegen die Tschechen auch nicht mehr als ein Remis drin.

Die größten Überraschungen in der Qualifikation für die EM 2024 gibt es wohl in der Gruppe E. Dort liegt Albanien mit 13 Punkten auf Platz 1, während die eigentlichen Favoriten Tschechien (11 Punkte) und Polen (10 Punkte) große Probleme haben und um die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Jahr bangen müssen. Eine umso größere Bedeutung hat das direkte Duell der beiden Nationen am Freitag in Warschau.

Die Wettquoten schlagen sich zwar etwas mehr auf die Seite der Hausherren, können sich aber nicht eindeutig festlegen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,87 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Polen vs Tschechien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Die Tschechen gewannen 4 der letzten 5 Duelle gegen die Polen

Die „Bialo-czerwoni“ haben in der Quali schon 3 Pleiten kassiert - die Löwen nur eine

Polens Auswahl hat in der Quali schon 9 Gegentore kassiert - Tschechien erst 5

Polen vs Tschechien Quoten Analyse:

In der Weltrangliste haben die Polen mit Platz 31 im Vergleich zu Rang 41 knapp die Nase vorne. Am Freitag kommt natürlich noch der Heimvorteil dazu. So sind die Gastgeber die leichten Favoriten.

Ein Heimerfolg wird mit Quoten im Schnitt von 2,52 bezahlt. Für einen Erfolg der Gäste bekommen Sportwetten-Tipper durchschnittliche Quoten von 3,00. Die höchste Quote bietet ein Remis mit einem Durchschnitt von 3,13.



Polen vs Tschechien Prognose: Wer darf weiter auf die EM hoffen?

Nach der WM 2022 verpflichteten die Polen den Portugiesen Fernando Santos, der sein Heimatland 2016 zum EM-Titel geführt hatte, als neuen Nationaltrainer. Doch dieses Experiment dauerte nur sechs Spiele lang. Unter Santos hatten die „Bialo-czerwoni“ mit 2:3 in Moldawien und mit 0:2 in Albanien verloren. Taktische und personelle Experimente des Coaches gingen schief. Zudem schien die Chemie in der Mannschaft nicht zu stimmen. Danach sollte Michal Probierz die Qualifikation für die EM 2024 retten.

Der ehemalige U21-Nationaltrainer feierte mit einem 2:0-Sieg auf den Färöern immerhin einen ordentlichen Einstand. Probierz hatte gleich zehn neue Spieler in den Kader einberufen. Doch im zweiten Spiel daheim gegen Moldawien reichte es nur zu einem 1:1. Nun haben die Polen einen Punkt Rückstand auf Rang 2, zudem hat man schon ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. So muss man am letzten Spieltag tatenlos die Partien Albanien gegen Färöer und Tschechien gegen Moldawien verfolgen - sofern es noch um etwas geht.

Auch die tschechische Nationalmannschaft konnte in dieser Quali nicht ihrem Favoritenstatus gerecht werden. Der Kampf um die EM-Tickets begann mit einem 3:1-Heimsieg gegen Polen gut. Dann kamen die Männer von Coach Jaroslav Silhavy aber nicht über ein 0:0 in Moldawien hinaus. Zudem reichte es gegen Albanien in zwei Vergleichen auch nur für ein Remis. Im Vergleich zu den Polen haben die Tschechen aber ihr Schicksal noch in der eigenen Hand. Drei Punkte aus den letzten beiden Spielen reichen.

Die Defensive der Tschechen steht mit fünf Gegentoren aus sechs Spielen immerhin deutlich besser da als die Abwehr der polnischen Auswahl (9 Gegentreffer). Probleme macht aber die Offensive. Hier wird vor allem der lange verletzte Starstürmer Patrik Schick vermisst. So hat der Trainer Tomas Cvancara von Borussia Mönchengladbach sowie die beiden Debütanten Tomas Chory (Pilsen) und Vasil Kusej (Boleslav) einberufen. Cvancara kommt in zwölf Pflichtspielen für die Fohlen immerhin auf sechs Treffer.

Polen - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:1 Moldawien (H), 2:0 Färöer (A), 0:2 Albanien (A), 2:0 Färöer (A), 2:3 Moldawien (A)

Letzte 5 Spiele Tschechien: 1:0 Färöer (H), 0:3 Albanien (A), 1:1 Ungarn (A), 1:1 Albanien (H), 4:1 Montenegro (A)

Letzte 5 Spiele Polen vs Tschechien: 1:3 (A), 0:1 (H), 3:1 (H), 0:1 (A), 0:2 (A)

Diese Paarung gab es schon neun Mal. Mit fünf Siegen für die Tschechen und vier Erfolgen für Polen ist die Bilanz beinahe ausgeglichen. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen konnten die „Bialo-czerwoni“ allerdings nur eines für sich entscheiden. So ging auch das Hinspiel im März in Prag mit 3:1 an die Tschechen. Auf polnischem Boden konnten die „Löwen“ in vier Versuchen aber lediglich einmal gewinnen, bei drei Niederlagen. Dieser Erfolg stammt aus einem Testspiel im November 2018 (1:0).

Bisher gab es zwischen beiden Nationen noch kein Remis.

Unser Polen - Tschechien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Es fällt aktuell schwer, auf Polen zu tippen. Der Trainerwechsel hat bisher noch nicht wirklich etwas bewirkt, wie man am 1:1 daheim gegen Moldawien erkennen konnte. Der neue Coach wirkte bei der Pressekonferenz ratlos, angespannt und dünnhäutig. Die Tschechen haben sich in der laufenden Quali sicher auch noch nicht mit viel Ruhm bekleckert, aber die jüngste Bilanz gegen die polnische Auswahl spricht für die Gäste. So trauen wir den Hausherren in einem engen, eher defensiv geführten Spiel nicht mehr als einen Punkt zu.