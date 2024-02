Porto - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 21.02.2024

Unser Porto - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.02.2024 lautet: Die Gunners übernehmen im Quotenvergleich eindeutig die Favoritenrolle, doch bislang endeten alle sechs Champions-League-Duelle zwischen Porto und Arsenal ohne Auswärtssieg. In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf zwei spielstarke Angriffsreihen.

Die Königsklasse hat ihre spannende Phase erreicht und lockt im Achtelfinale mit mehreren interessanten Paarungen. Arsenal reist auf dem Papier als klarer Favorit ins Estadio do Dragao, was im Anschluss an die dominanten Auftritte gegen Liverpool (3:1), West Ham (6:0) und Burnley (5:0) niemanden überrascht.

Als Herausforderer ist der FC Porto jedoch ein unangenehmer Konkurrent. Die Hausherren erzielten während der Gruppenphase nur einen Treffer weniger (15) als Arsenal (16). Besonders zu Hause waren die Drachen bisher torhungrig. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Porto vs Arsenal auf „Beide Teams treffen“:

Porto erzielte in seinen letzten beiden CL-Heimspielen 7 Tore.

Nur Manchester City (18) und Atletico Madrid (17) schossen in der Gruppenphase mehr Tore als die Gunners (16).

Bis auf Atletico Madrid (27 Prozent) wandelte kein Team mehr Schüsse in Tore um als Porto (23,4 Prozent) und Arsenal (26,2 Prozent)



Porto vs Arsenal Quoten Analyse:

Vier von sechs Gruppenspielen schloss der FC Porto siegreich ab. Die beiden restlichen Partien verloren die Drachen jeweils gegen den FC Barcelona (0:1, 1:2). Schaffen sich die Spieler von Sergio Conceicao mit einem Heimsieg eine hervorragende Ausgangslage, warten auf euch Siegquoten zwischen 5,00 und 5,50. Wer eine Überraschung für möglich hält, kann diese Bwin Freebet für eine risikofreie Wette verwenden.

Arsenal baute in den vergangenen Wochen eine phänomenale Form auf, gewann fünf Spiele in Serie und erzielte in den vergangenen beiden Pflichtspielen insgesamt elf Treffer. Aus diesem Blickwinkel betrachtet klingen Siegquoten bis 1,72 relativ hoch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Porto vs Arsenal Prognose: Auswärts lauert die Gefahr

Beide Mannschaften gewannen in ihrer Gruppenphase jeweils vier Spiele. Während der FC Porto seine beiden übrigen Begegnungen gegen den FC Barcelona verlor (0:1, 1:2), holten die Gunners immerhin noch einen weiteren Punkt (1:1 vs. PSV Eindhoven) und sicherten sich in der Gruppe B die Spitzenposition.

Bereits in der Gruppenphase wurde ziemlich schnell klar, dass die Gunners in der Ferne schlagbar sind. Nur eines von drei Auswärtsspielen der Gruppe B gestaltete die Arteta-Elf siegreich (2:1 Sevilla), gegen Lens (1:2) und PSV Eindhoven (1:1) blieb der englische Vertreter sieglos.

Des Weiteren wurde der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen in der Zahl der Gegentore offensichtlich. Während die Gunners zu Hause kein Gegentor zuließen (12:0 Tore) endeten ihre drei Gastauftritte jeweils mit Toren auf beiden Seiten (4:4 Tore).

Eine ähnliche Tendenz finden wir auch in den sechs Champions-League-Duellen mit dem FC Porto. Zu Hause gewann Arsenal alle drei Heimspiele gegen die Portugiesen (11:0 Tore), doch in der Ferne feierten die Gunners keinen einzigen Sieg (1 Remis, 2 Niederlagen).

Porto - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Porto: 2:0 Estrela Amadora (H), 2:3 Arouca (A), 0:0 Rio Ave (H), 3:1 Farense (A), 5:0 Moreirense (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:0 Burnley (A), 6:0 West Ham (A), 3:1 Liverpool (H), 2:1 Nottingham (A), 5:0 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele Porto vs. Arsenal: 0:5 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 0:4 (A), 0:0 (H).



Zudem gewann in den vergangenen vier direkten Duellen zwischen Porto und Arsenal jeweils die gastgebende Mannschaft. Aus diesem Hintergrund nehmen wir von einer einfachen Drei-Weg-Wette auf einen „Sieg Arsenal“ trotz vollkommen vertretbarer Quoten Abstand.

Ohne Torerfolg wird die Mannschaft von Mikel Arteta ihre Heimreise jedoch nicht antreten. Die Gunners erzielten in ihren vergangenen beiden Pflichtspielen in der Ferne elf Treffer und jubelten in drei ihrer vorangegangenen fünf Pflichtspiele über mindestens fünf Treffer.

Porto sollte ebenfalls jubeln können. Die Hausherren gaben im ganzen Wettbewerb prozentual die meisten Schüsse aufs Tor ab (64,1 Prozent) und verwandelten den höchsten Prozentsatz ihrer Großchancen (96,1 Prozent).

Zudem wandelte nur Atletico Madrid (27 Prozent) mehr Schüsse in Tore um als Arsenal (26,2 Prozent) und Porto (23,4 Prozent). Das erlaubt uns, bei Oddset über die Quote von 1,93 für eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ nachzudenken.

Unser Porto - Arsenal Tipp: Beide Teams treffen

Die erste Halbzeit dieser Paarung könnte eine entscheidende Rolle spielen. Arsenal erzielte mehr Tore im ersten Durchgang als jeder andere CL-Teilnehmer (12/16) und war in jedem der letzten 13 Champions-League-Spiele vor dem Pausen-Pfiff erfolgreich (längste Serie in der Geschichte des europäischen Wettbewerbs). Porto ist nach sieben Treffern aus den vergangenen beiden Champions-League-Heimspielen auf jeden Fall in der Lage, das zu kontern.