Porto - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 13.02.2025

Porto - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Bevorzugen beide Trainer einen defensiven Matchplan?

Unser Porto - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.02.2025 lautet: Weder für Porto noch die Roma verläuft die Saison nach den gewünschten Vorstellungen. Im Wett Tipp heute konzentrieren sich beide Teams darauf, eigene Fehler zu limitieren.

Die Fan-Lager beider Mannschaften haben in dieser Spielzeit einige Täler durchschritten und schon mehr als einen Trainer auf der Bank beobachtet. Umso wichtiger ist für die namhaften Klubs ein Weiterkommen in der Europa League. Soll das gelingen, müssen in der Porto AS Rom Prognose die Hintermannschaften ihren Job erledigen.

Nur um Haaresbreite konnten Porto (1:0 vs. Maccabi Tel Aviv) und die Giallorossi (2:0 vs. Frankfurt) am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase ein vorzeitiges Aus verhindern. Wir erwarten im Porto AS Rom Wett Tipp heute zwei fokussierte Mannschaften, die das Spiel bei “Unter 2,5 Toren” halten werden. Merkur Bets liefert dafür Quoten von 1,87 .

Darum tippen wir bei Porto vs AS Rom auf “Unter 2,5 Tore”:

Die 3 vorangegangenen Europa-League-Partien des FC Porto endeten mit “Unter 2,5 Toren”.

AS Rom erzielte in 4 Europa-League-Auswärtsspielen insgesamt nur 4 Tore.

Aus dem Spiel heraus kassierten die Giallorossi die wenigsten Gegentore in der EL (1).

Porto vs AS Rom Quoten Analyse:

Ihr findet keine großen Unterschiede in den Porto AS Rom Quoten, egal welchem Wettanbieter ihr euer Vertrauen schenkt. Der portugiesische Vertreter erhält einen leichten Heimvorteil und landet für einen Sieg bei einer Quote von knapp 2,40.

Claudio Ranieri hat keine gute Bilanz in K.o.-Spielen auf europäischer Ebene und neun der elf vorangegangenen Begegnungen dieser Art verloren. Verständlich, dass die Porto AS Rom Wettquoten für einen Auswärtssieg beinahe den dreifachen Gewinn anbieten.

Porto vs AS Rom Prognose: Negative Spielverläufe verhindern

Normalerweise zählt der FC Porto zu den Giganten im portugiesischen Fußball. Das trifft in dieser ungewöhnlichen Spielzeit jedoch nicht auf die Drachen zu. Der amtierende portugiesische Pokalsieger ist bereits aus beiden nationalen Pokal-Wettbewerben ausgeschieden, im Porto AS Rom Tipp schwankt auch der internationale Verbleib.

Zudem straucheln die Azuis e brancos im Liga-Wettbewerb in Portugal. Auf Rang 3 liegend beträgt der Abstand auf Tabellenführer Sporting Lissabon schon acht Zähler. Diese Lücke ist in den vergangenen Wochen aufgegangen, als Porto fünf Liga-Spiele in Folge sieglos geblieben ist.

Das gab es in diesem Jahrhundert noch kein einziges Mal und hat die Verantwortlichen unter Zugzwang gebracht. Seit drei Pflichtspielen steht Martin Anselmi an der Seitenlinie. Mühevoll führte er Porto mit einem 1:0-Sieg im letzten Spiel der Liga-Phase noch in die Playoffs.

Danach folgten zwei Punkteteilungen in der heimischen Liga - der Druck hat damit keinesfalls abgenommen. Die Gastgeber agieren neuerdings in einem 3-4-3 System. Geholfen hat es der Offensive bisher kaum, in zwei von drei Pflichtspielen unter Anselmi erzielten die Drachen nur einen einzigen Treffer.

Porto - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Porto: 1:1 Sporting Lissabon (H), 2:2 Rio Ave (A), 1:0 Maccabi Tel Aviv (A), 1:1 Santa Clara (H), 0:1 Olympiakos (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Venedig (A), 1:3 AC Milan (A), 1:1 Neapel (H), 2:0 Frankfurt (H), 2:1 Udinese (A).

Letzte 5 Spiele Porto vs. AS Rom: 1:1 (H), 2:1, 3:1 n.V. (H), 1:2 (A), 3:0 (A), 1:1 (H).

Da die eigene Angriffsreihe nur selten die passenden Lösungen für das letzte Drittel parat hat, muss ein Rückstand gegen die Römer unbedingt verhindert werden. Alle drei Siege in der Liga-Phase gelangen dem FC Porto zu Null (1:0, 1:0, 2:0). Ein solches Ergebnis würde zu unserer Porto vs. AS Rom Prognose definitiv passen.

Den Giallorossi trauen wir ebenso einen Zu-Null-Sieg zu. Aus dem Spiel heraus hat kein Team in der Europa League weniger Gegentore hingenommen als der Conference-League-Sieger des Jahres 2022.

Genau wie Porto feierten die Gäste drei Siege in der Liga-Phase - allesamt ebenfalls ohne Gegentreffer. Ein Sieg ohne Gegentor, sowohl für Porto als auch die Roma, liegt in der Interwetten App zu einer Quote von über 4,00 bereit. Auf einen Sieger in dieser Paarung zu setzen, ist jedoch mit einem hohen Risiko für den Porto vs. AS Rom Tipp verbunden. Die Gäste gewannen nur drei ihrer 19 vorangegangenen Europa-League-Auswärtsspiele.

Die Drachen wiederum entschieden nur fünf ihrer letzten 25 K.o.-Spiele in den drei europäischen Wettbewerben für sich. Da beide Mannschaften im Angriff nicht das größte Selbstvertrauen vorweisen können, halten wir ein 1:1 für realistisch.

So seht ihr Porto - AS Rom im TV oder Stream:

13. Februar 2025, 21 Uhr, Estadio do Dragao, Porto

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Zuletzt erzielten die Giallorossi in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen nicht mehr als einen Treffer. Den Gästen gelang am vergangenen Wochenende ein knapper 1:0-Auswärtssieg gegen Venezia. Es war der erste Dreier der Ranieri-Elf seit dem 2:0-Sieg gegen Frankfurt.

Die Offensive der Hausherren hat schon länger anhaltende Schwierigkeiten, mehr als einen Treffer zu erzielen. Sieben der letzten acht Pflichtspiele beendete der FC Porto mit maximal einem eigenen Torerfolg.

Porto vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Porto: Costa - Djalo, Ze Pedro, Perez, Joao Mario, Eustaquio, Varela, Moura, Pepe, Aghehowa, Mora

Ersatzbank Porto: Claudio Ramos, Zaidu, Tomas Perez, Sousa, Vieira, William Gomes, Borges, Gül, Namaso

Startelf AS Rom: Svilar - Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Paredes, Kone, Angelino, Dybala, Saelemaekers, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Gollini, Nelson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Pellegrini, Sangare, Pisilli, Gourna-Douath, Cristante, Baldanzi, El Shaarawy, Shomurodov

Die Tendenzen beider Mannschaften sprechen klar für wenige Treffer. Riskant, aber nicht unmöglich ist eine erfolgreiche Wette auf “Unter 1,5 Tore”.

Das Team von Claudio Ranieri hat in der Europa League eine miserable Schussverwandlungs-Quote von unter zehn Prozent. Diese fließt natürlich ebenso in unsere Porto vs AS Rom Prognose ein wie nur 84 zugelassene Schüsse auf das eigene Tor - ein Top-5-Wert der Gäste.

Unser Porto - AS Rom Tipp: Unter 2,5 Tore

Das Weiterkommen hat für beide Vereine einen extrem hohen Stellenwert. Auf nationaler Ebene laufen Porto und die Roma den Top-Vereinen hinterher. Um das fehlende Selbstvertrauen zu kaschieren, haben positive Spielverläufe und Fehler-Limitierung oberste Priorität.