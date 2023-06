Portugal – Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 27.06.2023

Unser Portugal - Belgien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 27.06.2023 lautet: Beide Konkurrenten legten bisher Probleme an den Tag. In einer offensiv geführten Begegnung rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Portugal kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Holland hinaus und verspielte jegliche Chancen auf den Gruppensieg. Dabei brachte Andre Almeida die „Esperanças“ sogar in Front. Belgien verpasste kürzlich gegen Gastgeber Georgien trotz 2-Tore-Führung den Sieg und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Tabellenführung.

Wir tendieren zu einem Spiel, das von beiden Kontrahenten mit offenem Visier geführt wird. Eine Wette auf „Beide Teams treffen“ ist sinnvoll. Für diesen Spielausgang bietet AdmiralBet eine Quote von 1,58.

Darum tippen wir bei Portugal vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Portugal traf in 16 der letzten 17 Spiele – nur zum Auftakt gegen Georgien nicht.

7 Tore in den vergangenen 4 Ansetzungen bestätigen Belgiens Offensiv-Kraft.

Beide Teams rechnen sich noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus.

Portugal vs Belgien Quoten Analyse:

Sofern der Einschätzung der Buchmacher, die teilweise Wetten ohne Einzahlung anbieten, Glauben geschenkt wird, ist mit einer Paarung auf Augenhöhe zu rechnen, wenngleich am Drei-Weg-Markt eine leichte Tendenz zum Sieg der Portugiesen zu erkennen ist. Ein Umstand, der anhand einer Portugal Belgien Quote in Höhe von ca. 2,20 untermauert wird. Wer den Belgiern den ersten Erfolg im Wettbewerb zutraut, darf sich sogar über deutlich mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen.

Beide Mannschaften gieren nach dem Einzug in die K.o.-Runde und werden den Weg zum gegnerischen Tor suchen. Der Markt „Beide Teams treffen“ tendiert klar zu Toren auf beiden Seiten. Darüber hinaus ist laut Wettanbietern mit drei oder mehr Treffern zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs. Belgien Prognose: Kann Belgien den zweiten Tabellenplatz verteidigen?

Vor dem ersten Spiel der U21-EM zählten die Portugiesen zum erweiterten Favoritenkreis. Bisweilen wurde die Elf von Trainer Rui Jorge dieser Rolle in keiner Weise gerecht. Zum Auftakt setzte es gegen Gastgeber Georgien ein 0:2 und das 1:1 gegen Holland war ebenfalls nur wenig befriedigend.

Vor allem offensiv präsentierten sich die Iberer harmlos und blicken auf nur einen Treffer in zwei EM-Begegnungen. Bei der U21-EM-2021 wurden in der Vorrunde sechs Tore geschossen. Zudem stand der Abwehrverbund in der Gruppenphase sehr sicher und ließ kein Gegentor zu. Leistungen, von denen die Mannen aus Südeuropa bei dieser EM-Endrunde nur träumen können.

Zumindest hielt der Vize-Europameister von 2021 mit dem Remis gegen Holland die Chance auf das Weiterkommen am Leben.

Nach zwei Vorrundenspielen warten die Belgier weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Momentan reichten die zwei erbeuteten Punkte aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den Niederlanden für den zweiten Platz in der Gruppe A. Mit einem Triumph gegen das Tabellenschlusslicht wäre zumindest Rang 2 oder gar der Gruppensieg im Falle eines Aussetzers von Georgien fix.

Portugal - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 1:1 Holland (U21-EM, A), 0:2 Georgien (U21-EM, A), 3:0 Norwegen (Test, H), 2:0 Rumänien (Test, A), 1:2 Japan (Test, H)

Letzte 5 Spiele Belgien: 2:2 Georgien (U21-EM, A), 0:0 Holland (U21-EM, A), 2:0 Israel (Test, A), 3:2 Japan (Test, H), 0:0 (Tschechien, A)

Letzte Spiele Portugal vs. Belgien: 0:2 (Test, A), 0:0 (EM, A)

Lediglich zum Auftakt gegen Holland wurde ein eigener Treffer beim 0:0 verpasst. Mit sieben Toren brachten „die jungen Teufel“ in den vergangenen vier Begegnungen ihre Offensivkraft gut zum Ausdruck. Eben diese gilt es auch gegen Portugal auf den Platz zu bringen.

Die Bookies trauen beiden Konkurrenten einen Treffer zu. Der von uns getestete Wettanbieter AdmiralBet bewertet den Markt „BTS“ mit einer Quote von 1,58.

Beide Mannschaften untermauerten zuletzt ihre offensive Durchschlagskraft - Portugal zumindest vor der EM. Ähnlich dürfte es sich auch im direkten Duell gestalten.

Unser Portugal – Belgien Tipp: Beide Teams treffen

Sofern Portugals Trainer Rui Jorge mit seinem Team in der Vorrunde ausscheidet, könnte der 50-Jährige ernsthaft in Bedrängnis geraten. Im 108. Spiel unter seiner Federführung ist mit einer 4-4-2 Formation zu rechnen. Mit Fábio Silva und Pedro Neto warten beide Offensivkräfte weiterhin auf den ersten Treffer im Turnier.

Belgiens Übungsleiter Jacky Mathijssen wird vermutlich am 4-3-3 festhalten. Wobei die Viererkette sich bereits gegen Georgien vor allem in Durchgang zwei auf wackeligen Beinen präsentierte. Nach vorne hin sind mit Charles De Ketelaere, Largie Ramazani, Loïs Openda und Michel-Ange Balikwisha qualitativ hochwertige Spieler vorhanden, die immer für einen Treffer sorgen können.