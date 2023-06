Portugal - Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2023

Unser Portugal - Bosnien Herzegowina Tipp zum EM Quali Spiel am 17.06.2023 lautet: Daheim gegen die Bosnier sind die Portugiesen am Samstag die klaren Favoriten. Daraus dürfte am Ende auch ein klarer Sieg resultieren.

In der Qualifikationsgruppe J für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist Portugal der klare Favorit auf den ersten Platz. Mit zwei deutlichen Siegen zum Auftakt der EM-Quali hat die „Selecao“ diesen Status im März auch unterstrichen. Am Samstag steht für die Iberer nun ein Heimspiel gegen die Auswahl von Bosnien und Herzegowina an. Auch hier sprechen sich die Wettquoten überdeutlich für einen Erfolg der Portugiesen aus. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Admiralbet die Wette „Sieg Portugal mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Portugal vs Bosnien auf „Sieg Portugal mit HC -1″:

Die Bosnier konnten nur 1 der letzten 13 Auswärtsspiele gewinnen.

In 2 Gastspielen in Portugal hat Bosnien insgesamt 7 Gegentore kassiert.

Die „Zmajevi“ sind noch ohne Sieg gegen die „Selecao“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs Bosnien Quoten Analyse:

Blickt man auf die FIFA-Weltrangliste (Platz 9 zu Rang 57) und den Wert der beiden Kader (920 Mio. zu 83 Mio. Euro) wird der Unterschied zwischen beiden Teams klar. So ist die „Selecao“ bei der Portugal vs Bosnien Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,17 bei den Top-Buchmachern, zu denen auch einige Wettanbieter ohne Steuer gehören, der deutliche Favorit. Für einen Erfolg der Gäste werden dagegen durchschnittliche Quoten von 16,7 aufgerufen.

Portugal vs Bosnien Prognose: Bleibt die Selecao so torgefährlich?

Mit der 0:1-Niederlage bei der WM 2022 im Viertelfinale gegen Marokko gingen in Portugal gleich mehrere Ären zu Ende. Trainer Fernando Santos, der das Nationalteam 2014 übernommen und 2016 zum EM-Titel geführt hatte, wurde vor die Tür gesetzt. Zudem bestritt Cristiano Ronaldo sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Als neuer Nationaltrainer wurde der Spanier Roberto Martinez verpflichtet. Martinez war nach dem Turnier in Katar als belgischer Coach entlassen worden.

Zum Einstand im März feierte der neue Trainer in der EM-Quali zwei überzeugende Siege. Auf ein 4:0 daheim gegen Liechtenstein folgte ein 6:0 in Luxemburg. CR7 gehörte dabei weiter zum Aufgebot und erzielte in den beiden Partien insgesamt vier Treffer. Auch für die Spiele gegen Bosnien und Island wurde Ronaldo nominiert. Trainer Martinez kann auch auf alle seine anderen Stars zurückgreifen, darunter der frischgebackene Champions-League-Sieger Ruben Dias von Manchester City.

Die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina hat mit der Teilnahme an der WM 2014 für einen großen Erfolg gesorgt. Eine Europameisterschaft blieb den „Zmajevi“ bisher aber verwehrt. Auch der Versuch mit dem Bulgaren Ivaylo Petev, dem ersten Nationaltrainer, der nicht aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, ging schief. So kehrte Anfang des Jahres Faruk Hadzibegic, der Ende der 90er die Nationalmannschaft seines Heimatlandes schon betreut hatte, auf den Trainerstuhl zurück.

Daheim waren die Drachen mit fünf Länderspielsiegen in Folge zuletzt recht stark. In der Fremde glückte in den letzten 13 Partien mit einem 2:0 in Kasachstan dagegen nur ein voller Erfolg. Doch auch auswärts zeigte die Mannschaft sehr wechselhafte Leistungen. So holte man ein 1:1 in Frankreich und in Italien. Zuletzt setzte es aber zwei bittere Pleiten in Rumänien (1:4) und in der Slowakei (0:2). Star im Kader ist natürlich Kapitän Edin Dzeko, der am vergangenen Samstag mit Inter noch im CL-Finale stand.

Portugal - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 6:0 Luxemburg, 4:0 Liechtenstein, 0:1 Marokko, 6:1 Schweiz, 1:2 Südkorea

Letzte 5 Spiele Bosnien: 0:2 Slowakei, 3:0 Island, 1:4 Rumänien, 1:0 Montenegro, 3:2 Finnland

Letzte Spiele Portugal vs Bosnien: 6:2, 0:0, 1:0, 1:0

Beide Länder sind bisher nur in Play-offs für Endrunden aufeinandergetroffen. Im Kampf um die WM 2010 setzte sich Portugal mit zwei 1:0-Siegen knapp durch. Auch im Rennen für die EM 2012 kam es zum Duell der beiden Nationen. Die „Selecao“ konnte im Hinspiel in Bosnien lediglich ein 0:0 holen. Das Rückspiel in Lissabon entschieden die Hausherren dann aber klar mit 6:2 für sich.

Unser Portugal - Bosnien Tipp: Sieg Portugal mit HC -1

Sicher ist die Nationalmannschaft von Bosnien kein Kanonenfutter. Doch in der Fremde waren die „Zmajevi“ zuletzt recht schwach. Dafür ist Portugal sehr gut und vor allem treffsicher in die Ära unter dem neuen Nationaltrainer Martinez gestartet. Wir rechnen, dass sich dieser Trend am Samstag mit einem klaren Heimsieg fortsetzt. Vor heimischem Publikum lässt sich die „Selecao“ diese 3 Punkte nicht nehmen.