Portugal - Holland Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2023

Unser Portugal - Holland Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 24.06.2023 lautet: Zum Auftakt blieben beide Teams noch ohne Treffer. Doch das wird sich nun ändern.

Nach der überraschenden Auftaktpleite gegen Co-Gastgeber Georgien steht Vize-Europameister Portugal am zweiten Spieltag der Gruppenphase unter Zugzwang. Bei einer weiteren Pleite können die Portugiesen bereits ihre Koffer packen. Ein Sieg ist mehr oder weniger Pflicht, doch den will auch der Gegner aus den Niederlanden.

Oranje kam zum Auftakt nämlich nicht über ein torloses Remis gegen Belgien hinaus und steht damit ebenfalls unter Druck. Beide Teams haben das Potential, diese Partie zu gewinnen. Dafür braucht es Tore und die werden wir sehen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“, die bei Betano eine Quote von 1,72 bringt.

Darum tippen wir bei Portugal vs Holland auf „Beide treffen“:

Portugal hat in 15 der letzten 16 Spiele getroffen - nur im letzten Match nicht

Die Niederlande haben keines der letzten 16 Länderspiele verloren

Beide müssen gewinnen, um Chancen auf das Weiterkommen zu haben



Portugal vs Holland Quoten Analyse:

Betano ist einer der wenigen Anbieter, bei denen Wetten ohne Einzahlung möglich sind. Dieser und die anderen Buchmacher auf dem Markt erwarten ein ausgeglichenes Match, in dem es keinen Favoriten gibt. Die Quoten für Wetten auf einen Sieg Portugals bzw. Hollands liegen dicht beieinander und bewegen sich im Bereich von 2,60 bis 2,75.

Trotz Offensivpower auf beiden Seiten, die zugegebenermaßen zum Auftakt bei keinem zündete, erwarten die Bookies nicht viele Tore. Schon das „Over 2,5″ knackt die Marke von 2,00. Treffer auf beiden Seiten halten sie dagegen für wahrscheinlich. Hier ist der von uns getestete Buchmacher Betano mit einer Quote von 1,72 für das „Beide treffen“ weit oben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs Holland Prognose: Chancen auf beiden Seiten

Als einer der Mitfavoriten auf den EM-Triumph waren die Portugiesen ins Turnier gestartet, doch schon nach zwei Spieltagen könnte die Europameisterschaft für die Selecao vorbei sein. Zu Beginn erlebten die Iberer ihr blaues Wunder, als sie gegen Co-Gastgeber Georgien völlig überraschend, aber auch nicht unverdient mit 0:2 verloren.

Es war das erste Mal seit dem verlorenen Finale bei der EM 2021 gegen Deutschland oder umgerechnet 15 Länderspielen, dass die Portugiesen keinen eigenen Treffer zustande brachten. Auch war es die erst zweite Niederlage seit eben jenem Endspiel am 6. Juni 2021. 13 dieser 15 Partien in diesem Zeitraum hatte die U21 Portugals für sich entschieden.

Die Chancen im Auftaktspiel waren zwar da, vor allem in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Doch anders als die Georgier, die beide Schüsse auf das portugiesische Tor auch darin versenkten, fehlte dem Favoriten die Durchschlagskraft. Sollte der Vize-Europameister von 2021 nun auch am Samstag verlieren, dann ist das Turnier vorzeitig vorbei.

Vorbei war die Partie gegen Georgien auch vorzeitig für Tomas Araujo, der in der 78. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Er muss nun von der Tribüne aus zusehen und hoffen, dass seine Kollegen die gute Bilanz gegen Oranje mit vier Siegen aus den letzten sieben Duellen bei nur einer Niederlage weiter ausbauen.

Portugal - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 0:2 Georgien (EM, A), 3:0 Norwegen (Test, H), 2:0 Rumänien (Test, A), 1:2 Japan (Test, N), 5:1 Tschechien (Test, H)

Letzte 5 Spiele Niederlande: 0:0 Belgien (EM, N), 0:0 Japan (Test, N), 1:1 Tschechien (Test, N), 3:0 Norwegen (Test, H), 0:0 Rumänien (Test, A)

Letzte 5 Spiele Portugal vs. Niederlande: 2:1 (EMQ, H, 2020), 2:4 (EMQ, A, 2019), 1:1 (Test, N, 2016), 5:4 (EMQ, H, 2014), 2:0 (EMQ, A, 2014)



Die Holländer werden natürlich alles daran setzen, ihrerseits diese Partie zu gewinnen. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Belgien stehen auch sie unter Zugzwang. Es war ein torloses Remis der besseren Sorte, bei dem allen voran die beiden Torhüter im Mittelpunkt standen.

So oder so blieben die Niederlande damit auch im 16. Länderspiel in Folge ungeschlagen. Zehn dieser Partien haben sie gewonnen. Doch von den sechs Remis gab es allein vier in den letzten fünf Begegnungen. Dreimal hieß es dabei 0:0. Zuletzt kam die junge Elftal dreimal in Folge nicht über ein Unentschieden hinaus.

Dabei hielt Oranje den Kasten in den vergangenen Monaten und sogar Jahren des Öfteren dicht. In nur zwei der letzten zwölf Länderspiele seit November 2021 musste Holland genau einen Gegentreffer hinnehmen. Selbst erzielten die Niederländer in nur vier ihrer letzten 33 Matches keinen eigenen Treffer.

Bei der U21-EM 2021 schieden die Niederlande im Halbfinale gegen Deutschland aus, während Portugal das Endspiel gegen die DFB-Elf verlor. Der Verlierer des direkten Duells am Samstag wird dieses Mal wohl gar nicht erst über die Gruppenphase hinauskommen. Bei einer Niederlage Portugals steht das Aus des Vize-Europameisters sogar fest.

Unser Portugal - Holland Tipp: Beide treffen

Beide müssen diese Partie gewinnen und beide Teams zeigten sich in der Vergangenheit auch treffsicher. Portugal erzielte in 15 Spielen in Folge Treffer, ehe es die Pleite gegen Georgien gab. Die Niederländer hätten gegen Belgien ein Tor verdient, allerdings haben sie es auch ihrem Keeper zu verdanken, dass sie hinten zu Null spielten. Sowohl die Selecao als auch die Elftal gingen zum Auftakt ohne eigene Tore vom Feld. Wir gehen nicht davon aus, dass sich das bei der Offensivqualität der beiden Kontrahenten und der jetzigen Ausgangssituation wiederholt.