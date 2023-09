Portugal – Luxemburg Tipp, Prognose & Quoten | 11.09.2023

Unser Portugal - Luxemburg Tipp zum EM Quali Spiel am 11.09.2023 lautet: Die Mannen um Superstar Cristiano Ronaldo gehen als Favorit ins Rennen und werden sich deutlich gegen die Luxemburger durchsetzen.

Das Hinspiel war eine sehr deutliche Angelegenheit im Stade de Luxembourg. Bereits zur Pause lagen die Gäste aus Portugal durch einen Doppelpack von Cristiano Ronaldo und zwei Toren von João Félix und Bernardo Silva 4:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel kam die „Seleção“ mit 60 Prozent Ballbesitz und 4:1 Schüssen schlussendlich zu einem 6:0.

Da das Hinspiel bereits in der Ferne einen deutlichen Klassenunterschied offenbarte, tendieren wir für das erneute Kräftemessen, das im Estádio Algarve ausgetragen wird, zu einem klaren Heimsieg der Südeuropäer. Für eine Siegwette auf Portugal (Handicap -2) bietet der Wettanbieter Betano eine Quote von 1,55.

Darum tippen wir bei Portugal vs Luxemburg auf „Sieg Portugal (Handicap -2)“:

Portugal setzte sich bisher in allen 5 EM-Qualifikationsspielen durch und kassierte kein Gegentor.

Luxemburg verfügt nicht im Ansatz über die spielerische Klasse der Mannen aus Südeuropa.

Die Portugiesen haben alle 8 Heimspiele gegen die Luxemburger siegreich gestaltet und dabei kein einziges Gegentor zugelassen.

Portugal vs Luxemburg Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt gibt es laut Buchmacher-Bewertung keinerlei Zweifel am Sieg der Elf um Superstar Cristiano Ronaldo. Ein Umstand, der mit einer Portugal Luxemburg Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,05 begründet wird. Absolut nachvollziehbar, da die portugiesische Nationalelf sämtliche Heimspiele gegen den Underdog siegreich und zudem ohne Gegentor gestaltete.

Wer entgegen jeglicher Statistik auf den absoluten Außenseiter wetten möchte, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu 50-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs. Luxemburg Prognose: Schreibt Luxemburg Geschichte und trifft erstmals in Portugal?

Seit 1996 waren die Portugiesen bei jeder EM-Endrunde vertreten und schafften immer den Sprung in die K.-o.-Runde. Der größte Erfolg wurde bei der EURO 2016 in Frankreich mit dem Titelgewinn verbucht. In Hinblick auf die aktuelle EM-Qualifikation gab sich der Europameister von 2016 bislang keine Blöße und legte mit fünf Siegen in fünf Spielen starke Leistungen an den Tag. Alle Ansetzungen wurden ohne Gegentor bestritten.

Vor allem auf heimischem Boden sind die Portugiesen eine Macht und setzten sich souverän gegen Liechtenstein (4:0) sowie Bosnien und Herzegowina (3:0) durch. Defensiv stehen die Mannen von Trainer Roberto Martinez sehr sicher und stellen den besten Abwehrverbund der EM-Qualifikation.

Mit seinen mittlerweile 38 Jahren hat Cristiano Ronaldo seinen Torinstinkt noch nicht eingebüßt und fungiert mit fünf Toren in fünf Qualifikationsspielen als Portugals bester Angreifer.

Nur einen Punkt holte Luxemburg aus den ersten beiden Ansetzungen. Nach einem torlosen Remis in der Slowakei musste im eigenen Stadion eine vernichtende 0:6-Niederlage gegen Portugal in Kauf genommen werden.

Portugal - Luxemburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 1:0 Slowakei (A), 1:0 Island (A), 3:0 Bosnien & Herzegowina (H), 6:0 Luxemburg (A), 4:0 Liechtenstein (H).

Letzte 5 Spiele Luxemburg: 3:1 Island (H), 2:0 Bosnien & Herzegowina (A), 2:0 Liechtenstein (H), 0:1 Malta (H), 0:6 Portugal (H).

Letzte Spiele Portugal vs. Luxemburg: 2:1 (A), 5:0 (H), 3:0 (A), 6:0 (H), 5:0 (A).

Nach dem verkorksten Einstieg wurden die Leistungen aber deutlich verbessert und führten gegen Liechtenstein (2:0), Bosnien und Herzegowina (2:0) und zuletzt Island (3:1) zu drei Erfolgserlebnissen am Stück. In der Ferne ist die Elf von Trainer Luc Holtz im Zuge der EM-Qualifikation nach wie vor ungeschlagen und blickt auf einen Sieg und ein Remis. Vor allem defensiv gaben die Luxemburger in den Stadien des Gegners eine sehr gute Figur ab und hielten in beiden Auswärtsspielen hinten die Null.

Danel Sinani ist mit drei Toren in fünf Qualifikationsspielen der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Ob der 26-Jährige, der in der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli kickt, im Estádio Algarve Geschichte schreibt und das erste Auswärtstor für Luxemburg in Portugal erzielt, bleibt abzuwarten. Um das eigene Verlustrisiko bei seinen Portugal Luxemburg Wetten zu minimieren, bietet sich die Verwendung eines Sportwetten Bonus an.

Unser Portugal – Luxemburg Tipp: Sieg Portugal (Handicap -2)

Portugal rangiert im FIFA-Ranking auf Platz 9. Der Kader ist als erstklassig zu bewerten und kratzt in Bezug auf den Gesamtwert an der Grenze von einer Milliarde Euro. Dem luxemburgischen Trainer hingegen stehen nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Ein Umstand, der durch einen Kader-Gesamtmarktwert in Höhe von rund 30 Millionen Euro begründet wird. Darüber hinaus liegt Luxemburg im FIFA-Ranking um 80 Plätze hinter Portugal.