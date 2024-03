Portugal – Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Portugal – Schweden Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 21.03.2024 lautet: Die Schweden verpassten die Teilnahme an der EM-Endrunde in Deutschland und sind in unserem Wett Tipp heute auch den Portugiesen nicht gewachsen.

Portugal legte mit zehn Siegen in zehn Begegnungen in der EM-Qualifikation einen Durchmarsch hin und befindet sich in einer bestechend guten Verfassung. Nach der verpassten EM-Teilnahme haben die Schweden Trainer Janne Andersson nach mehr als sieben Jahren Amtszeit durch den Dänen Jon Dahl Tomasson ersetzt. Der 47-Jährige hat bei seinem Debüt mit Portugal einen dicken Brocken vor der Brust.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber im Estadio Dom Afonso Henriques im Vorteil und tendieren aber zu mehr als 2,5 Toren.

Darum tippen wir bei Portugal vs Schweden auf „Über 2,5 Tore“:

Portugal gewann alle EM-Quali-Begegnungen zu Hause. Zudem endeten 4 von 5 Heimspielen mit 3 oder mehr Toren.

Mit 44 erzielten Treffern ist Portugals Offensive in den 12 Begegnungen unter Roberto Martinez sehr gefährlich.

6 der vergangenen 9 Kräftemessen zwischen beiden Teams auf portugiesischem Boden endeten mit mindestens drei Toren.

Portugal vs Schweden Quoten Analyse:

Der Wettmarkt „1x2″ unterliegt bereits vor dem Anpfiff einer klaren Rollenverteilung. Laut Buchmacher-Einschätzung sind die Gastgeber aus Portugal zu favorisieren. Wer zehn Euro auf den Heimsieg wettet, darf sich lediglich über einen durchschnittlichen Umsatz von 13,6 Euro freuen.

Portugal vs. Schweden Prognose: Gelingt den Schweden der Neustart?

Die Portugiesen eroberten in der Gruppe J den ersten Platz und feierten zehn Siege in zehn Gruppenspielen. Fairerweise muss an dieser Stelle aber erwähnt werden, dass die Konkurrenz mit der Slowakei, Luxemburg, Island, Bosnien und Liechtenstein keine allzu große Hürde darstellte.

Als Garant des Erfolgs fungiert nicht zuletzt Trainer Roberto Martínez. Alle zwölf Spiele unter seiner Federführung brachten Erfolgserlebnisse mit sich. Vor allem defensiv hat die „Seleção“ mit nur zwei Gegentoren in zwölf Spielen ein hohes Maß an Stabilität an den Tag gelegt. Die Offensive auf der anderen Seite ist mit 44 erzielten Toren ebenfalls nicht zu verachten. Im Schnitt fielen in den zwölf Begegnungen unter Trainer Roberto Martínez 3,8 Tore pro Ansetzung.

Der bislang größte Erfolg gelang im Jahr 2016 mit dem Gewinn der EM. Auch in diesem Jahr gehören die Portugiesen zum engeren Favoritenkreis und zeigen neben England (1,38 Mrd.) und Frankreich (1,24 Mrd.) mit 1,02 Milliarden Euro den teuersten Kader der EM-Teilnehmer auf.

Auf den bereits 39-jährigen Kapitän Cristiano Ronaldo war auch während der EM-Quali Verlass. Mit zehn Toren in neun Spielen fungierte er als treffsicherster Spieler in den eigenen Reihen. Auf Rang zwei folgte Bruno Fernandes mit sechs Toren.

Portugal - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:0 Island (H), 2:0 Liechtenstein (A), 5:0 Bosnien (A), 3:2 Slowakei (H), 9:0 Luxemburg (H).

Letzte 5 Spiele Schweden: 2:1 Estland (H), 2:0 Estland (H), 0:3 Aserbaidschan (A), 1:1 Belgien (A), 3:1 Moldawien (H).

Letzte Spiele Portugal vs. Schweden: 3:0 (H), 2:0 (A), 2:3 (H), 3:2 (A), 1:0 (H).

Schweden spielte eine katastrophale EM-Qualifikation und holte nur drei magere Siege aus den acht Gruppenspielen. Hinter Belgien und Österreich stand am Ende nur der dritte Tabellenplatz zu Buche. Rang zwei wurde mit neun Punkten Rückstand deutlich verpasst. Auswärts boten die „Tre Kronor“ schwache Leistungen und setzten sich nur in einem von vier Duellen durch. Dem deutlichen 5:0 gegen Estland stehen ein Remis in Belgien (1:1) und zwei Niederlagen in Österreich (0:2) und Aserbaidschan (0:3) gegenüber. In zwei der vier Paarungen in der Ferne wurde ein eigener Treffer verpasst. Trotzdem endeten 50 Prozent der Auswärtsspiele in der EM-Quali mit drei oder mehr Toren.

Ob mit dem neuen Coach Jon Dahl Tomasson ein Umbruch bzw. Neustart eingeleitet werden kann, bleibt abzuwarten. Wenngleich Schweden mit 325,3 Millionen Euro keinen schlechten Kader aufzeigt, sind die Mittel begrenzt. Im FIFA-Ranking reicht es derzeit lediglich für den 26. Platz.

Unser Portugal – Schweden Tipp: Über 2,5 Tore

Portugal wirkt unter Trainer Roberto Martínez unaufhaltsam und holte zwölf Siege in zwölf Spielen. Mit 44 Toren ist die Offensive zudem sehr gefährlich und dürfte auch die Schweden vor große Probleme stellen. Oftmals beflügelt ein Trainerwechsel eine Mannschaft. Nach der verkorksten EM-Qualifikation dürfte dies auch bei den Skandinaviern der Fall sein. Mit einem Auswärtstor könnte zu rechnen sein. Am Ende sehen wir aber dennoch die Gastgeber aufgrund der hohen Qualität in den eigenen Reihen sowie des Heimrechts im Vorteil.