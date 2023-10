Portugal - Slowakei Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2023

Unser Portugal - Slowakei Tipp zum EM Quali Spiel am 13.10.2023 lautet: Unter Coach Roberto Martinez marschiert Portugal bisher souverän durch die EM-Quali. Das Heimspiel gegen die Slowakei dürfte den nächsten Sieg und das EM-Ticket bringen.

In der Qualifikationsgruppe J für die EM 2024 hält sich Portugal bisher makellos. Die „Selecao“ führt die Tabelle mit sechs Siegen aus sechs Spielen sowie mit einem sensationellen Torverhältnis von 24:0 an. Damit fehlt der Auswahl von Trainer Roberto Martinez nur noch ein Sieg, um als erstes Team das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr zu lösen. Dieser Sieg könnte am Freitag in Porto gegen die Slowakei glücken.

Die Buchmacher haben wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,72 bei DAZN Bet die Wette „Sieg Portugal mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Portugal vs. Slowakei auf „Sieg Portugal mit HC -1″:

Portugal hat alle Länderspiele unter Coach Martinez gewonnen

In der laufenden EM-Quali steht die Selecao bei 24 Toren

Slowakei kommt in 5 Duellen mit den Portugiesen nur auf einen Punkt und ein Tor

Portugal vs. Slowakei Quoten Analyse:

Portugal wird in der Weltrangliste auf Rang 8 geführt. Die Slowakei findet sich im FIFA-Ranking dagegen lediglich auf Platz 48 wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei der Portugal vs Slowakei Prognose eine klare Favoritenstellung der Gastgeber.

So gibt es bei den deutschen Wettanbietern Quoten im Schnitt von 1,24 für einen Heimsieg. Auf der Gegenseite erscheint ein Auswärtserfolg mit durchschnittlichen Quoten von 12,2 sehr unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs. Slowakei Prognose: Bleibt die Selecao ohne Gegentor?

Sicher hat Portugal unter Coach Fernando Santos viele Erfolge gefeiert, doch es gab zahlreiche Stimmen, die der Meinung waren, dass die „Selecao“ unter dem Trainer zu selten ihr wahres Offensiv-Potenzial abrufen konnte. Unter dem neuen Nationaltrainer Roberto Martinez, der das Team nach der WM 2022 übernommen hat, zeigt die Auswahl nun neue Offensivqualitäten. Sicher gab es in der EM-Quali auch knappe Auswärtssiege, wie das 1:0 in Island oder das 1:0 in der Slowakei, doch daheim sind die Iberer besonders treffsicher.

Auf ein 4:0 gegen Liechtenstein folgten ein 3:0 gegen Bosnien und ein 9:0 gegen Luxemburg. Der Erfolg gegen die Luxemburger war der höchste Sieg in der 102-jährigen Geschichte der portugiesischen Nationalmannschaft. Die erfolgreichsten Torschützen in der laufenden EM-Quali für die „Selecao“ sind aktuell Cristiano Ronaldo (5), Bruno Fernandes (4) und Bernardo Silva (3). Aktuell fehlen im Kader Spieler wie Raphael Guerreiro (Bayern), Pepe (Porto) und Renato Sanches (AS Rom).

Während die Slowakei sich jeweils für die letzten beiden Europameisterschaften qualifizieren konnte, steht weiterhin nur eine einzige WM-Teilnahme (2010) zu Buche. Damit man zum dritten Mal in Folge eine EM-Endrunde erreicht, wurde im August 2022 der Italiener Francesco Calzona, der zuvor bei Napoli als Assistent von Meistercoach Luciano Spalletti gearbeitet hatte, als neuer Nationaltrainer verpflichtet. Unter dem neuen Trainer läuft es für die Auswahl bisher recht ordentlich.

In zehn Länderspielen unter Calzona setzte es nur zwei Niederlagen (4S, 4U). Die erste war allerdings ein bitteres 1:2 daheim gegen Aserbaidschan beim Debüt des neuen Trainers. Die zweite war ein 0:1 zu Hause gegen Portugal. Mit 13 Punkten und 8:2 Toren aus sechs Quali-Spielen darf sich die Slowakei weiterhin gute Chancen auf das zweite Ticket in der Gruppe J ausrechnen. Nur Luxemburg (10 Punkte) kann der „Repre“ hier noch gefährlich werden. Die wichtigsten Spieler im Kader sind Skriniar (PSG) und Lobotka (Napoli).

Portugal - Slowakei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 9:0 Luxemburg (H), 1:0 Slowakei (A), 1:0 Island (A), 3:0 Bosnien (H), 6:0 Luxemburg (A)

Letzte 5 Spiele Slowakei: 3:0 Liechtenstein (H), 0:1 Portugal (H), 1:0 Liechtenstein (A), 2:1 Island (A), 2:0 Bosnien (H)

Letzte 5 Spiele Portugal vs Slowakei: 1:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 3:0 (A)

Am 8. September trafen beide Teams letztmals aufeinander. Durch einen Treffer von Bruno Fernandes kurz vor der Pause siegte Portugal mit 1:0. Es war der vierte Sieg für die Portugiesen im fünften Spiel gegen die Slowakei.

Nur in der Quali für die WM 2006 kam die „Selecao“ zu Gast in Bratislava nicht über ein 1:1 hinaus. In allen

anderen Duellen gegen Portugal blieben die „Sokoli“ ohne Treffer. Erzielen die Slowaken am Freitag erneut kein Tor, gibt es dafür bei DAZN Bet eine Quote von 1,71. Vor einer Wette bei diesem Buchmacher lohnt sich der Blick auf den DAZN Bet Bonus.

Unser Portugal - Slowakei Tipp: Sieg Portugal mit HC -1

Das Duell zwischen Portugal und der Slowakei ist das Spitzenspiel in der Gruppe J. Im Hinspiel im September lieferte die „Repre“ der „Selecao“ auch einen Kampf auf Augenhöhe und musste sich nur knapp geschlagen geben. Daheim ist die Mannschaft von Coach Roberto Martinez aber aktuell besonders stark und treffsicher. Die Portugiesen wollen mit einem klaren Sieg das EM-Ticket lösen. Das müsste unserer Meinung nach auch klappen.