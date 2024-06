Portugal - Tschechien Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Portugal - Tschechien Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 18.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum EM Spiel zwischen Portugal und Tschechien im Leipzig Stadion.

Zweifelsohne handelt es sich hierbei bei der EM 2024 um das Spitzenduell in der Gruppe F. Sowohl Portugal als auch Tschechien gelten als Favoriten auf das Erreichen des EM-Achtelfinales und wollen gleich zum Auftakt ihrer Rolle gerecht werden.

Das Team um Superstar CR7 legte im Zuge der EM-Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen einen glatten Durchmarsch hin. Zuletzt sorgten die Iberer im Testspiel gegen Slowenien für eine Überraschung und gingen nach einem 0:2 leer aus.

Die Tschechen ihrerseits gaben sich in den Testspielen 2024 keine Blöße und siegten gegen Norwegen (2:1) und Armenien (2:1). Dennoch dürfte es im direkten Duell gegen Portugal sehr schwer werden.

Portugal - Tschechien: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Portugal vs. Tschechien

Runde: Gruppe F, 1. Spieltag

Datum: 18.06.2024

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Spielort: Leipzig

Stadion: Leipzig Stadion

Zuschauer: 45.228

Übertragung TV: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Übertragung Stream: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Schiedsrichter: -

Wann wird Portugal vs Tschechien angepfiffen?

Da Portugal und Tschechien in der Gruppe F gesetzt sind, greifen sie erst am vierten Turniertag ins Geschehen bei der EM 2024 ein.

Beide Teams begegnen sich am Dienstag (18. Juni 2024 ab 21:00 Uhr). Da die Paarung erst in den Abendstunden angepfiffen wird, dürfen sich die Fans auf ein Flutlichtspiel freuen.

So seht ihr Portugal - Tschechien live im TV oder Stream:

18.06.2024, 21:00 Uhr, Leipzig Stadion, Leipzig

Übertragung TV: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Übertragung Stream: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

MagentaTV hat sich die Übertragungsrechte für alle 51 Ansetzungen der Fußball-EM 2024 gesichert. Somit werden sämtliche Spiele auf der kostenpflichtigen Plattform ausgestrahlt.

Dennoch werden in Deutschland auch Tipp-Freunde im Free-TV bedient. ARD und ZDF haben nämlich Sublizenzen von der Telekom erworben und übertragen 34 Begegnungen im Free-TV. Zu diesen EM-Ansetzungen zählt auch die Paarung zwischen Portugal und Tschechien. Darüber hinaus sind alle Spiele mit deutscher Beteiligung und die Halbfinal-Duelle sowie das Endspiel im Free-TV verfügbar.

Neben ARD und ZDF mischt auch der Privatsender RTL mit und überträgt aufgrund einer weiteren Sublizenz zwölf Duelle der Fußball-Europameisterschaft. Fußball-Fans in der Schweiz haben es am besten. Dort werden sämtliche EM-Spiele von der SRF im Free-TV oder Stream gezeigt. In Österreich teilen sich ServusTV und der ORF die Übertragungsrechte. 20 Spiele sind im Free-TV zu sehen.

Portugal vs Tschechien: In welchem Stadion wird gespielt?

Das Kräftemessen wird in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen. Die Fans der „Roten Bullen“ sind durchaus mit internationalem Fußball vertraut. Immerhin schaffte Leipzig in der vergangenen Saison den Sprung bis ins Achtelfinale der Champions League.

Einst wurde das Stadion für die Heim-WM 2006 neu gebaut. Zum damaligen Zeitpunkt kickten noch Größen wie Zinédine Zidane in der damals unter dem Namen „Zentralstadion“ bekannten Arena. Bei der EM wird diese nur unter dem Namen „Leipzig Stadion“ geführt.

Mittlerweile dürfen auf internationaler Ebene 45.228 Fans mit ihren Favoriten mitfiebern.

Neben dem Kräftemessen zwischen Portugal und Tschechien werden drei weitere EM-Spiele in Leipzig ausgetragen. Hierbei handelt es sich um die Duelle zwischen den Niederlanden und Frankreich (Gruppe D) sowie Kroatien und Italien (Gruppe B). Zudem findet das Achtelfinale zwischen dem Sieger der Gruppe D und dem Zweiten der Gruppe F in der Red Bull Arena statt.

Portugal Prognose: Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten EM-Teilnahme

Zum neunten Mal nimmt Portugal an einer EM-Endrunde teil. Der bisher größte Erfolg gelang mit dem Titelgewinn bei der EURO 2016 in Frankreich. Auch bei der aktuellen Fußball-Europameisterschaft gehören Ronaldo und Co. zum engeren Favoritenkreis und zeichnen sich durch einen erstklassigen Kader aus. Mit 1,05 Milliarden Euro haben die Portugiesen hinter Frankreich (1,22 Mrd) und England (1,78 Mrd) die meiste Qualität im Team bei diesem Turnier.

Eine Tatsache, die sich bereits während der EM-Qualifikation abzeichnete. In dieser wurden nämlich alle zehn Gruppenspiele siegreich gestaltet. In jedem Fall eine beeindruckende Leistung, wenngleich die Konkurrenz mit der Slowakei, Luxemburg, Island, Bosnien und Liechtenstein auf überschaubarem Niveau agierte.

Vor allem defensiv stand Portugal in der EM-Qualifikation sehr sicher und ließ nur zwei Gegentore in zehn Duellen zu. In der Ferne stand in allen fünf Ansetzungen hinten die Null.

Als Leader des Teams fungiert zweifelsohne Cristiano Ronaldo. Der Kapitän stand bereits in 25 EM-Spielen auf dem Feld und erzielte satte 14 Tore. Darüber hinaus bereitete er neun Treffer vor. Mit seinen 39 Jahren wird er das Team führen. Schon in der EM-Quali machte er oftmals mit seinen zehn Toren in neun bestrittenen Duellen den Unterschied aus.

Tschechien Prognose: Sorgt Tschechien zum Auftakt für eine Überraschung?

Bereits zum achten Mal nehmen die Tschechen an einer EM-Endrunde teil. Bei der EURO 2021 führte der Weg sogar bis ins Viertelfinale. Dort setzte es aber gegen Dänemark eine knappe 1:2-Pleite.

Das Ticket für die Fußball-EM-2024 wurde recht souverän gelöst. Nur eine Niederlage musste über die gesamte EM-Qualifikation hinweg hingenommen werden. Diese kam beim Tabellen-Primus Albanien (0:3) zum Vorschein. Dem Misserfolg stehen auf der anderen Seite vier Siege und drei Remis gegenüber.

Die Offensive hatte über die gesamte EM-Qualifikation noch Luft nach oben und erzielte in acht Spielen lediglich zwölf Tore, sieben davon gegen die vermeintlichen Underdogs Moldawien und Färöer. Defensiv standen die Mitteleuropäer sehr kompakt und ließen über die gesamte Dauer nur sechs Gegentore zu. Vier der acht Qualifikations-Duelle wurden mit Weißer Weste bestritten.

Wenngleich der damalige Trainer Jaroslav Silhavy erfolgreich das Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland löste, traten er und sein Team aufgrund des enormen Drucks im November 2023 zurück. Seit Januar 2024 sitzt mit Ivan Hasek ein neuer Mann auf der Bank. Beide Testspiele unter seiner Federführung wurden gegen Norwegen (2:1) und Armenien (2:1) siegreich gestaltet.

Direktvergleich Portugal vs Tschechien:

Fünfmal standen sich beide Konkurrenten bereits in der Vergangenheit gegenüber. Die letzten beiden Ansetzungen wurden in der UEFA Nations League ausgetragen und von Portugal mit 4:0 und 2:0 souverän gestaltet.

Dabei machte vor allem die portugiesische Nationalelf einen defensiv stabilen Eindruck und hielt zweimal die Null.

Portugal - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 0:2 Slowenien (A), 5:2 Schweden (H), 2:0 Island (H), 2:0 Liechtenstein (A), 5:0 Bosnien (A)

Letzte 5 Spiele Tschechien: 2:1 Armenien (H), 2:1 Norwegen (A), 3:0 Moldawien (H), 1:1 Polen (A), 1:0 Färöer (H).

Letzte 5 Spiele Portugal vs. Tschechien: 4:0 (A), 2:0 (H), 1:0 (A), 3:1 (A), 0:1 (A).

Alle fünf Aufeinandertreffen endeten bisweilen mit weniger als 4,5 Toren. Drei direkte Duelle führten sogar zu weniger als 2,5 Treffern und untermauern die defensive Spielausrichtung beider Mannschaften. Obwohl sich die besten EM 2024 Wettanbieter am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ bedeckt halten, könnte sich eine Wette auf weniger als 2,5 Tore als sinnvoll herausstellen. Zudem bieten sich EM Freiwetten an, um ein eigenes Risiko zu minimieren.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Portugal - Tschechien

Bereits vor dem Anpfiff unterliegt diese Begegnung einer klaren Rollenverteilung. Zumindest laut Bewertung der EM 2024 Wettanbieter scheint alles andere als ein Sieg der Portugiesen recht unwahrscheinlich. Dieser Spielausgang wird mit einer durchschnittlichen Portugal Tschechien Wettquote von 1,50 bewertet. Durchaus nachvollziehbar, da die Selecao vier der bisherigen fünf direkten Aufeinandertreffen für sich entschied.

Obwohl die Tschechen keineswegs chancenlos sind, bringt ein Sieg des Underdogs deutlich mehr als den sechsfachen Wetteinsatz mit sich.

Recht ausgeglichen verhalten sich hingegen die Quoten am Markt „Über/unter 2,5 Tore“, wobei eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren zu vernehmen ist.

Auffällig ist, dass bisweilen nur in einem der fünf direkten Kräftemessen beiderseitige Tore fielen. Wer erneut nur einer Mannschaft einen Treffer zutraut, darf sich teilweise über den bis zu doppelten Wetteinsatz freuen.

Spannende EM 2024 Wetten für Portugal - Tschechien

Portugal stand während der EM-Qualifikation defensiv wie der Fels in der Brandung und absolvierte neun von insgesamt zehn Begegnungen mit Weißer Weste. Wenngleich Tschechien offensiv nicht mit den Iberern konkurrieren kann, brachten die letzten beiden Testspiele gegen Norwegen und Armenien jeweils zwei Tore mit sich. Wer dennoch von einem Triumph ohne Gegentor der portugiesischen Nationalelf ausgeht, darf sich über den bis zu 2,55-fachen Wetteinsatz freuen.

Kapitän Cristiano Ronaldo könnte auch gegen Tschechien für den Unterschied sorgen. Immerhin ist er nach wie vor als extrem torgefährlich einzustufen. Die EM-Bookies schließen einen Treffer des Neuners zum Auftakt seiner sechsten EM-Endrunde keineswegs aus.

Portugal ist bestrebt, bereits am ersten Spieltag ein Zeichen zu setzen und Selbstvertrauen für die kommenden Gruppenspieltage gegen die Türkei und Georgien zu tanken. Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung wird bei zahlreichen Buchmachern mit EM Wettquoten von bis zu 2,50 belohnt.