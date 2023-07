Portugal - USA Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

Unser Portugal - USA Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 01.08.2023 lautet: Bisher spielen die USA als Topfavorit auf den WM-Titel noch kein wirklich souveränes Turnier. Im letzten Gruppenspiel müsste es aber zum Sieg gegen Portugal reichen.

Nach dem enttäuschenden 1:1 im zweiten Gruppenspiel der WM 2023 gegen die Niederlande geht bei Titelverteidiger USA die Angst um. Denn die „Stars and Stripes“ haben gezeigt, dass sie bei diesem Turnier schlagbar sind. Nun muss das USWNT am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde gegen Portugal unbedingt punkten - sonst droht das Aus!

Die „Selecao“ dagegen kann mit einem eigenen Sieg bei der ersten WM-Teilnahme gleich zum ersten Mal in die K.o.-Runde einziehen. Glaubt man den Wettquoten, ist dieses Szenario nicht wirklich wahrscheinlich. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei NEObet die Wette „Sieg USA ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Portugal vs USA auf „Sieg USA ohne Gegentor“:

Die Selecao ist gegen die „Stars and Stripes“ noch ohne Punkt und Tor.

Die USA sind bei der WM seit 19 Spielen ungeschlagen.

Portugal steht in der Weltrangliste auf Platz 21.

Portugal vs USA Quoten Analyse:

Als Titelverteidiger, Rekordweltmeister und Nummer 1 der Weltrangliste sind die „Stars and Stripes“ auch bei der Portugal vs USA Prognose bei den Buchmachern, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, der klare Favorit.

Für einen Sieg der US-Frauen gibt es somit lediglich durchschnittliche Quoten von 1,27. Damit ist die „Selecao“ mit Siegquoten im Schnitt von 11,2 der haushohe Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Portugal vs USA Prognose: Kann die Selecao den Favoriten ärgern?

Im ersten WM-Spiel ihrer Geschichte mussten sich die portugiesischen Frauen den Niederlanden noch knapp mit 0:1 geschlagen geben. Hier hatte die „Selecao“ auch nur zweimal in Richtung Tor geschossen. Doch am zweiten Spieltag erzielte Portugal gegen Vietnam nicht nur die ersten Tore bei einer WM-Endrunde, sondern fuhr mit einem 2:0-Erfolg auch den ersten Sieg ein. Coach Francisco Neto hatte vor der Partie bei seiner Startelf sieben Änderungen vorgenommen.

Mit 28:6 Schüssen in Richtung Tor waren die Portugiesinnen am Ende auch deutlich überlegen. Im Kader der Auswahl stehen sieben Spielerinnen mit mehr als hundert Länderspielen auf dem Buckel. Doch die Tore erzielten die jungen Profis Telma Encarnacao (21) und Kika Nazareth (20). Nun träumt die Selecao vom Achtelfinale. Gegen die USA wird die Mannschaft mit viel Selbstbewusstsein auflaufen und hat in dieser Partie sicher nichts zu verlieren. In den letzten fünf Partien hat man nur zwei Gegentore kassiert.

In der Neuauflage des WM-Finales von 2019 tat sich die USA gegen die Niederlande lange schwer. Gegen clever verteidigende „Leuwinnen“ kamen die „Stars and Stripes“ trotz 18:4 Schüssen in Richtung Tor nicht zu vielen klaren Abschlüssen. Im zweiten Durchgang brachte die Einwechslung von Rose Lavelle dann mehr Schwung und Spielintelligenz. Es sollte aber der einzige Spielerwechsel von Coach Vlatko Andonovski bleiben. Dabei verfügt der US-Kader doch vor allem in der Breite über viel Qualität.

Zudem wirkten einige Spielerinnen zum Ende hin müde. Erstmals seit 2007 haben die US-Frauen damit bei einem WM-Spiel nur maximal einmal gewechselt. So konnte das USWNT erstmals nach 17 Länderspielen in Folge nicht gewinnen, am Ende stand nur ein Remis. Zudem war man erstmals seit 2011 bei einem WM-Match in Rückstand geraten. Bei WM-Spielen ist das Team aber nun seit 19 Partien in Folge ungeschlagen. Noch nie ist das US-Frauen-Team bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde gescheitert.

Portugal - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:0 Vietnam (H), 0:1 Niederlande (A), 2:0 Ukraine (H), 0:0 England (A), 1:1 Wales (H)

Letzte 5 Spiele USA: 1:1 Niederlande (H), 3:0 Vietnam (H), 2:0 Wales (H), 1:0 Irland (H), 2:0 Irland (H)

Letzte Spiele Portugal vs USA: 0:1 (A), 0:3 (A), 0:4 (A), 0:1 (H)

Am Dienstag kommt es zum ersten Pflichtspiel zwischen beiden Nationen. Zwischen 2018 und 2021 stand man sich in vier Testspielen gegenüber. Hier spricht die Bilanz mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 9:0 klar für die USA. Portugal lag in drei dieser vier Duelle schon zur Pause in Rückstand.

Führen die „Stars and Stripes“ auch dieses Mal schon zum Seitenwechsel und gehen am Ende als Sieger vom Platz, wird die Wette „HT/FT: 2/2″ beim von uns getesteten Buchmacher Bet-at-home mit einer Quote von 1,69 belohnt. Da beide Nationen bisher mit dem Spiel nach vorne ein paar Probleme hatten und den USA auch ein Punkt zum Weiterkommen reichen würde, gehen die Wettquoten zudem nicht von einem allzu torreichen Spiel aus.

Unser Portugal - USA Tipp: Sieg USA ohne Gegentor

Die Kräfteverhältnisse bei diesem Duell sind klar. Gegen Portugal lassen die USA den Einzug ins Achtelfinale sicher nicht liegen. Aber einen souveränen, klaren Sieg des Favoriten sollte man nicht erwarten. Dafür war die Defensive der „Selecao“ bisher zu stabil und die Offensive der „Stars and Stripes“ nicht gefährlich genug. Stattdessen bleibt das USWNT bei dieser Paarung weiter ohne Gegentreffer.