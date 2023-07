Portugal - Vietnam Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2023

Unser Portugal - Vietnam Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 27.07.2023 lautet: Nach den Auftaktniederlagen stehen die beiden Außenseiter in der Gruppe E unter Druck. Die Vietnamesinnen dürften auch gegen die Selecao alles in die Waagschale werfen.

In der Gruppe E der Frauen WM 2023 haben Portugal und Vietnam ihre Auftaktspiele verloren. Damit droht beiden Nationen am zweiten Spieltag der Gruppenphase im direkten Duell schon das Aus. Am Donnerstagmorgen europäischer Zeit im Waikato Stadium von Hamilton ist die Selecao laut den Wettquoten der haushohe Favorit. Wir rechnen mit einer etwas engeren Angelegenheit und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Betano die Wette „Sieg Vietnam HC +3″.

Darum tippen wir bei Portugal vs Vietnam auf „Sieg Vietnam HC +3″:

Beide Nationen sind erstmals bei einer WM am Start.

Vietnam steht in der Weltrangliste nur 11 Plätze hinter Portugal.

Die „Goldenen Sterne“ haben gegen die USA zum Auftakt „nur“ 3 Gegentore kassiert.

Portugal vs Vietnam Quoten Analyse:

Beide Nationen feiern bei der WM 2023 ihr Endrunden-Debüt. In der FIFA-Weltrangliste findet man die „Selecao“ auf Platz 21. Die Auswahl der Vietnamesinnen steht lediglich elf Plätze dahinter.

Trotzdem sind die Süd-Europäer aus Sicht der Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Steuer, bei der Portugal vs Vietnam Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,11 die haushohen Favoriten. Auf der Gegenseite sind die Asiatinnen mit Siegquoten im Schnitt von 22,6 die klaren Underdogs.

Portugal vs Vietnam Prognose: Wird die „Selecao“ der Favoritenrolle gerecht?

Der portugiesische Frauenfußball macht erst langsam Fortschritte. 2017 qualifizierte sich die Auswahl mit der EM zum ersten Mal für ein großes Turnier. 2022 war die „Selecao“ auch wieder bei der Europameisterschaft dabei. Aber dieses Mal nur als Nachrücker für Russland, die nach der Invasion in die Ukraine nachträglich von der Endrunde ausgeschlossen wurden. In sechs Gruppenspielen bei einer EURO verbuchte Portugal lediglich einen Sieg und ein Remis, bei 7:15 Toren. Der Weg zur WM 2023 war lang.

Die Mannschaft von Coach Francisco Neto musste zwei enge Playoff-Duelle gegen Island und Kamerun überstehen. Im ersten WM-Spiel der Geschichte gegen die Niederlande zeigten sich die Portugiesen dann nervös und harmlos, was 34 Prozent Ballbesitz und eine Statistik der Schüsse in Richtung Tor von 2:12 belegen. Von September 2022 bis Februar 2023 feierte die Auswahl acht Siege am Stück. Von den letzten fünf Partien konnte man mit dem 2:0 gegen die Ukraine jedoch nur eine für sich entscheiden.

Vietnam gehört bei der WM 2023 als Debütant zu den großen Außenseitern. Doch die Mannschaft konnte vor dem Turnier Selbstvertrauen tanken. So gewann man im Mai mit einem 2:0 gegen Myanmar zum vierten Mal in Folge die Südost-Asienmeisterschaft. Das Ticket für die Weltmeisterschaft löste man mit dem Einzug ins Viertelfinale bei der Asienmeisterschaft 2022. Im neunten Versuch hatte das Land erstmals die K.o.-Runde erreicht. Dort gab es dann ein 1:3 gegen den späteren Champion China.

Nun wollen die „Goldenen Sterne“ in Australien und Neuseeland mit dem ersten Tor bei einer WM Geschichte schreiben. Im Auftaktmatch gegen den vierfachen Weltmeister USA kam das Team von Coach Mai Duc Chung aber nur auf 23 Prozent Ballbesitz und brachte keinen Schuss in Richtung Tor zustande. Doch mit viel Entschlossenheit und Kampfgeist wehrte sich Vietnam gegen den übermächtigen Gegner. Diese tolle Moral soll in den nächsten Spielen für Rückenwind sorgen. Seit drei Länderspielen ist das Team ohne Treffer.

Portugal - Vietnam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 0:1 Niederlande (A), 2:0 Ukraine (H), 0:0 England (A), 1:1 Wales (H), 1:2 Japan (H)

Letzte 5 Spiele Vietnam: 0:3 USA (A), 0:9 Spanien (H), 0:2 Neuseeland (A), 1:2 Deutschland (A), 2:0 Myanmar (H)

Letzte Spiele Portugal vs Vietnam: -

Beide Teams treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Erzielt Vietnam das historische erste WM-Tor, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 2,70. Vor einer Wette bei diesem Anbieter sollten Sportwetten-Tipper einen Blick auf den Oddset Bonus werfen.

Unser Portugal - Vietnam Tipp: Sieg Vietnam HC +3

Natürlich fehlt es Vietnam im Duell mit den anderen Teams in der Gruppe E an Qualität. Doch die „Goldenen Sterne“ lieferten dem übermächtigen Favoriten USA zum Auftakt einen großen Kampf und kassierten „lediglich“ eine 0:3-Pleite. Gegen die im Vergleich deutlich schwächeren Portugiesen sollten die Asiatinnen einen hypothetischen Vorsprung von drei Toren unserer Meinung nach über die Zeit bringen.