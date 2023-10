Preußen Münster – 1860 München Tipp, Prognose & Quoten

Unser Preußen Münster - 1860 München Tipp zum 3. Liga Spiel am 15.10.2023 lautet: Wir rechnen mit einem engen Spiel, in dem die Hausherren aus Münster die Nase vorne haben. Ein Remis mit weniger als 3,5 Toren ist aber nicht auszuschließen.

Münster setzte kürzlich ein Ausrufezeichen und kam in Halle zu einem deutlichen 4:1-Triumph. Bereits zur Pause war die Partie durch einen Doppelpack von Malik Batmaz und einen weiteren Treffer von Jano ter Horst entschieden. Die Münchner Löwen taten sich jüngst gegen Dresden einmal mehr offensiv sehr schwer und kamen auf heimischem Boden nur zu einem torlosen Remis.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2,00 bei Betano.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs 1860 München auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Preußen Münster hat nur eines von 5 Liga-Heimspielen verloren (2S, 2U).

1860 verlor 3 der letzten 4 Auswärtsspiele in der 3. Liga.

5 der bisherigen 6 Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams endeten ortsunabhängig mit weniger als 2,5 Toren.

Preußen Münster vs 1860 München Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt lässt sich auf eine Ansetzung zwischen zwei Teams auf Augenhöhe schließen. Aufgrund des Heimvorteils gelten die Adler als leichter Favorit und zeigen eine Preußen Münster 1860 München Wettquote von durchschnittlich 2,20 auf.

Wer hingegen die Gäste aus München als Anwärter auf drei Punkte sieht, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu dreifachen Wetteinsatz freuen. Im Falle des Abschlusses einer risikoreichen Wette bietet sich die Nutzung des Betano Bonus an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs. 1860 München Prognose: Zieht 1860 in der Tabelle am Aufsteiger vorbei?

Als Aufsteiger haben die Mannen von Trainer Sascha Hildmann nur ein Ziel vor Augen: Den Klassenerhalt! Bisher lieferten die Münsteraner eine starke Leistung in der 3. Liga ab und sind seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen (3S, 2U).

Übungsleiter Sascha Hildmann ist als einer der Garanten des Erfolgs zu benennen. Seit dem Abstieg im Jahr 2020 sitzt er auf der Bank und konnte drei Jahre später den erneuten Aufstieg verbuchen. Darüber hinaus wurden in der Sommerpause mit Malik Batmaz und Joel Grodowski zwei offensive Juwelen verpflichtet, die bereits sieben bzw. zwei Saisontore aufzeigen.

Auf heimischem Boden spielten die Adler stark auf und kassierten bisweilen nur eine Niederlage gegen Mannheim (1:3). Zudem stehen zwei Siege und zwei Remis zu Buche.

Die Münchner Löwen legen derzeit große Probleme an den Tag und konnten nur zwei der jüngsten acht Spieltage mit einem Erfolgserlebnis beenden (1U, 5N). Deshalb ist die Elf momentan nur auf Platz 13 anzutreffen.

Preußen Münster - 1860 München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 4:1 Halle (A), 4:0 Aue (H), 0:0 Duisburg (A), 0:4 Bayern (H), 1:1 Lübeck (H)

Letzte 5 Spiele 1860 München: 0:0 Dresden (H), 0:1 Ulm (A), 1:0 Verl (H), 2:0 Halle (A), 1:2 Ingolstadt (A)

Letzte Spiele Preußen Münster vs. 1860 München: 0:1 (H), 1:1 (A), 1:0 (A), 0:0 (H), 1:3 (A)

Vor allem offensiv legten die Mannen von Trainer Maurizio Jacobacci Probleme an den Tag und erzielten in den vergangenen drei Liga-Partien nur einen Treffer. Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Abwehr auch nur ein Gegentor zugelassen hat.

In der Fremde gingen drei der letzten vier Begegnungen in der 3. Liga verloren. Einziger Höhepunkt war ein 2:0-Sieg in Halle. Darüber hinaus wurde in zwei der vergangenen vier Partien auf gegnerischem Boden ein eigener Treffer verpasst.

1860 ist das einzige Team, das in der 3. Liga alle zehn Duelle mit weniger als 3,5 Toren bestritt. Vorwiegend die Offensive hat noch deutlich Luft nach oben und erzielte bisweilen nur elf Tore. Sechs gehen dabei auf das Konto der beiden Neuzugänge Joël Zwarts (3) und Julian Guttau (3). Wer das Maximum aus seinen Preußen Münster 1860 München Wetten herausholen möchte, könnte die Verwendung eines Sportwetten Bonus in Erwägung ziehen.

Unser Preußen Münster – 1860 München Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Münchner Löwen konnten zuletzt keineswegs überzeugen und legten vor allem offensiv große Probleme an den Tag. Beim heimstarken Aufsteiger wird es zweifelsohne nicht einfach.

Wir räumen den Gastgebern Vorteile ein, schließen aber ein Remis aufgrund des qualitativ hochwertigeren Kaders der Gäste nicht gänzlich aus. Die vergangenen direkten Aufeinandertreffen brachten im Regelfall wenig Tore mit sich. Mit einem ähnlichen Verlauf ist auch diesmal zu rechnen.