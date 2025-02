Preußen Münster - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten 22.2.

Am 22. Februar 2025 erwartet uns im Preußenstadion ein packendes Duell in der 2. Bundesliga. Preußen Münster, aktuell auf Platz 16 mit 20 Punkten, trifft auf den Tabellenletzten Jahn Regensburg, der mit 15 Punkten ums Überleben kämpft. Beide Teams sind in der unteren Tabellenhälfte gefangen und benötigen in der Preußen Münster Regensburg Prognose dringend Punkte, um den Abstieg zu vermeiden.