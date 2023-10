PSG - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2023

Unser PSG - AC Milan Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.10.2023 lautet: Paris St. Germain muss in der Königsklasse nach der blamablen Pleite in Newcastle eine Reaktion zeigen. Daheim gegen Milan erwartet uns aber ein enges und torarmes Spiel.

Die Gruppe F in der diesjährigen Champions-League-Saison gilt sowieso als „Hammergruppe“. Dann kassierte PSG am 2. Spieltag auch noch eine bittere 1:4-Pleite in Newcastle. So stehen die Pariser vor dem Heimspiel gegen Milan am Mittwoch schon ziemlich unter Druck. Die besten Buchmacher sehen die Hausherren gegen den Serie-A-Vertreter recht klar vorne.

Wir entscheiden uns allerdings bei dieser Partie gegen einen Ergebnistipp und spielen dafür mit einer Quote von 2,10 bei Happybet die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“:

Milan kassierte in den vergangenen 4 Pflichtspielen nur ein Gegentor

Die Rossoneri warten seit 4 CL-Partien auf einen eigenen Treffer.

„2,5 Tore“ wurden in keinem der 4 Duelle zwischen beiden Mannschaften überboten

PSG vs AC Milan Quoten Analyse:

Für die Bookies sind die Hausherren bei der PSG vs AC Milan Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 1,77 die Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 4,62.

Seit der Saison 2017/18 war kein Spieler an mehr Toren in der CL-Gruppenphase beteiligt als Kylian Mbappé (26 Treffer, 20 Vorlagen). Auch in dieser Saison steht der Angreifer schon bei neun Toren in zehn Partien.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs AC Milan Prognose: Hält die AC-Defensive auch in Paris?

Im Ligaspiel gegen Racing Straßburg verzichtete Trainer Luis Enrique gleich auf mehrere Stammspieler. Denn die volle Konzentration in Paris gilt dem CL-Spiel am Mittwoch gegen Milan. Dank einer konzentrierten und engagierten Vorstellung gewannen die „Rouge-et-Bleu“ trotzdem problemlos mit 3:0 gegen die Elsässer. So steht PSG nach neun Ligaspielen mit 18 Punkten auf Platz 3 der Ligue-1-Tabelle, zwei Zähler hinter Spitzenreiter Monaco. Das ist der schwächste Saisonstart seit dem Jahr 2014/15.

Mit 20 Toren hat man immerhin die zweitbeste Offensive der Liga. Einen großen Anteil daran hat aber, wie schon erwähnt, Mbappé. Nun sollen zunächst Punkte in der Königsklasse her. Hier haben die Pariser immerhin seit 2004/05 keine zwei Gruppenspiele in Folge verloren. Auch im Prinzenpark sind die Hausherren stark. Von 34 CL-Heimspielen seit 2012 ging gerade einmal ein einziges verloren (27 S, 6U). Schaut man auf die jüngsten 70 Europapokal-Partien vor den eigenen Fans, gab es auch nur sieben Pleiten (27S, 6U).

Stefano Pioli führte AC Milan 2021/22 zur Meisterschaft und vergangene Saison ins CL-Halbfinale. Auch dieses Jahr mischen die Rossoneri in allen Wettbewerben wieder oben mit. Am Wochenende kassierten „Il Diavolo“ mit dem 0:1 daheim gegen Juve allerdings die zweite Saisonniederlage in der Serie A. Hier mussten die Hausherren nach einer Roten Karte für den deutschen Nationalspieler Malick Thiaw gut 50 Minuten lang in Unterzahl spielen. Mit einem Mann weniger konnte AC die Abwehr des Gegners nicht knacken.

Nach drei Pflichtspielen ohne Gegentor kassierte Milan in dieser Partie wieder einen Gegentreffer. In der Königsklasse ist die Pioli-Elf noch ohne Gegentor. Da die ersten beiden Spiele aber mit einem torlosen Remis endeten, warten die Mailänder in der Gruppe F noch auf den ersten Sieg und den ersten Treffer. So sind die Rot-Schwarzen schon seit vier CL-Partien ohne Tor. Obwohl man 2022/23 unter den letzten Vier im Wettbewerb stand, gewann man nur sieben der vergangenen 27 CL-Spiele (9U, 11N). In 15 Gastspielen gab es lediglich drei Erfolge (6U, 6N).

PSG - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Straßburg (H), 3:1 Stade Rennes (A), 1:4 Newcastle United (A), 0:0 Clermont Foot (A), 4:0 Olympique Marseille (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:1 Juventus (H), 1:0 FC Genua (A), 0:0 Dortmund (A), 2:0 Lazio Rom (H), 3:1 Cagliari (A)

Letzte Spiele PSG vs AC Milan: 1:1 (H), 1:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H)

Beide Vereine trafen schon viermal in der Königsklasse aufeinander, im Halbfinale der Saison 1994/95 und in der Zwischenrunde der Spielzeit 2000/01. Mit zwei Siegen und zwei Remis hat Milan hier klar die Nase vorne.

PSG hat mit fünf Erfolgen, bei neun Unentschieden und neun Niederlagen allgemein eine negative Bilanz gegen italienische Vereine. Auch daheim reichte es nur zu zwei Siegen in elf Partien (5U, 4N). Die letzten drei Vergleiche konnte Paris aber gewinnen. Auf der Gegenseite kassierten die Rossoneri in der Champions League in 16 Spielen gerade mal drei Niederlagen gegen Vereine aus der Ligue 1. Seit fünf Gastspielen auf französischem Boden sind die Mailänder ungeschlagen (2S, 3U).

Unser PSG - AC Milan Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Bilanz von PSG gegen italienische Mannschaften und der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen macht den Gästen Hoffnung. Zudem spielen die Rossoneri grundsätzlich recht gern gegen französische Teams. Doch auf der Gegenseite sind die Pariser in der CL im Prinzenpark eine Macht. Am Ende fällt uns ein 1x2-Tipp hier schwer. Die Gäste werden sich wie in den ersten beiden Gruppenspielen wieder auf ihre Defensive konzentrieren.