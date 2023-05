PSG - Ajaccio Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser PSG - Ajaccio Tipp zum Ligue 1 Spiel am 13.05.2023 lautet: Drei der vergangenen vier Heimspiele haben die Pariser verloren und dennoch ist ihre Favoritenrolle in diesem Spiel unumstritten. Am 35. Spieltag strebt der Tabellenführer einen Pflichtsieg gegen AC Ajaccio an.

Der Meisterkampf in der ersten französischen Liga ist noch nicht endgültig entschieden. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison rangiert PSG mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Klarer Außenseiter dieser Begegnung ist der AC Ajaccio. Zuletzt gelang es den Gästen, in zwei von drei Ligaspielen die Null zu halten.

Zudem haben wir weitere spannende Daten gefunden, die unsere folgende Wette stützen: Wir setzen auf „Unter 2,5 Tore von PSG“ und haben dafür bei Bet-at-Home eine Quote von 2,08 gefunden.

Darum tippen wir bei PSG vs Ajaccio auf „PSG Unter 2,5 Tore“:

Nach erwartbaren Gegentoren haben die Gäste eine Top-8-Defensive (48,71 xGA).

Les Ours gingen in 2 der vergangenen 3 Liga-Spiele ohne Gegentor vom Feld.

Pro 90 Minuten lassen nur drei Teams weniger Schüsse aufs eigene Tor zu als die Hafenstädter (9,42).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Ajaccio Quoten Analyse:

Die Dominanz der vergangenen Jahre ist der Mannschaft aus der französischen Hauptstadt in dieser Spielzeit abhandengekommen. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Heimspielen strahlten herzlich wenig Glanz aus.

Die Gäste dieser Begegnung reisen von der Mittelmeerinsel Korsika an und haben sich mit dem Abstieg vermutlich bereits abgefunden. Ein Hindernis für gute Leistungen ist das nicht - in zwei der letzten drei Partien sicherten sich Les Our einen Zähler.

Wollt ihr eure Wette ohne Steuern platzieren, könnt ihr einen Anbieter aus unserer Liste wählen. In jedem Fall liegen die Quoten für einen Heimsieg bei maximal 1,13. Wenig überraschend vergeben die Bookies für eine Wette auf die Gäste äußerst hohe Quoten im Bereich von 19,00 und 32,00.

PSG vs Ajaccio Prognose: „Besser als es den Anschein macht“

Auf den ersten Blick reden wir in diesem Spiel von einer problemlosen Angelegenheit für Les Parisiens. Die Gäste suchen seit neun Begegnungen vergeblich nach einem Dreier. Außerdem kassierten nur zwei Teams mehr Gegentore als Ajaccio (61). Zusätzlich treten die Gäste mit der harmlosesten Offensive der Liga an (22 Tore).

Beschäftigen wir uns ausgiebiger mit dieser Partie, finden wir einige spannende Hinweise, die diesem Duell die nötige Würze verpassen. Beispielsweise hat die Elf von Olivier Pantaloni laut erwartbaren Gegentoren eine Top-8-Defensive (48,78 xGA). Damit liegen sie nur hauchdünn hinter den Gastgebern (PSG: 47,88 xGA).

Des Weiteren gelang es dem vermeintlichen Absteiger in aller Regel, nur wenige Abschlüsse des Gegners zuzulassen. Im Schnitt ließ Ajaccio nur 9,42 Schüsse pro 90 Minuten gegen sich zu. Das ist nicht nur der viertbeste Wert der gesamten Liga, sondern auch besser als die Zahlen der Hausherren (PSG: 10,34).

In den vergangenen Wochen schlugen sich diese Statistiken in ihren Endergebnissen nieder. Immerhin gelang es den Hafenstädtern, zwei der vergangenen drei Partien ohne Gegentor zu beenden. Durchschnittlich nahmen die Gäste bisher 2,12 Gegentore pro Auswärtsspiel hin.

PSG - Ajaccio Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Troyes (A), 1:3 Lorient (H), 2:1 Angers (A), 3:1 Lens (H), 2:0 Nizza (A).

Letzte 5 Spiele Ajaccio: 0:0 Toulouse (H), 0:3 Lille (A), 0:0 Brest (H), 1:3 Strasbourg (A), 0:3 Auxerre (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Ajaccio: 3:0 (A), 3:1 (A), 2:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (H).

Natürlich sind die Pariser mit ihren Möglichkeiten weiterhin das Non-Plus-Ultra in der französischen Ligue 1. Ihre Dominanz bekam in diesem Jahr jedoch einen kleinen Riss. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison ist die Meisterschaft noch nicht in trockenen Tüchern und im Pokal war bereits im Achtelfinale Schluss.

79 Tore (1.) und 93 erspielte Großchancen (1.) stehen weiterhin für die beste Offensive der Liga, doch von Konstanz fehlt jede Spur. Es reicht bereits ein Blick auf die zweite Saisonhälfte. In dieser verlor die Mannschaft von Christophe Galtier vier von 15 Spielen, darunter drei der vergangenen vier Heimspiele.

Dabei blieb der Tabellenführer in zwei der letzten vier Heimspiele gänzlich ohne eigenen Treffer. Nur in einem der jüngsten vier Auftritte vor heimischer Kulisse gelangen dem Titelfavoriten mindestens zwei Treffer. Im Schnitt jubelten die Fans von Les Rouges et Bleu 2,1 Mal pro Rückrundenspiel.

Mit direktem Bezug auf unsere Wette ist die Torausbeute in der zweiten Saisonhälfte von Bedeutung. Neun der 15 Rückrundenspiele von PSG wurden mit Unter 2,5 Toren der Pariser abgepfiffen.

Mit der Bet-at-Home Sportwetten App könnt ihr zum Beispiel auf ein Spiel mit Unter 3,5 Toren setzen und dafür eine Quote von 1,69 bekommen.

Unser PSG - Ajaccio Tipp: „PSG Unter 2,5 Tore“

Das Potenzial der Gäste ist größer, als es im ersten Moment den Anschein macht. Im Schnitt lässt die Pantaloni-Elf nur 1,4 xGA pro Spiel zu und bringt damit einen beachtlichen Wert zu Stande.

Zuletzt glichen sich ihre Ergebnisse etwas mehr den erwartbaren Werten an, sodass wir in diesem Spiel ein begründetes Risiko eingehen.