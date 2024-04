PSG – Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 10.04.2024

Unser PSG - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.04.2024 lautet: Die Pariser träumen weiterhin vom erstmaligen Gewinn der Königsklasse. Unser Wett Tipp heute lässt PSG im Hinspiel als leichten Favoriten erscheinen.

Paris St. Germain enttäuschte zuletzt auf nationaler Ebene und hat seine Generalprobe gegen Clermont Foot auf heimischem Boden mit einem 1:1 in den Sand gesetzt.

Der FC Barcelona seinerseits hat sich beim 1:0 gegen Las Palmas ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert und dürfte in Paris keinen leichten Stand haben.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,93 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei PSG vs Barcelona auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

PSG hat keines der 4 CL-Heimspiele verloren (3S, 1U).

Barca holte nur einen Sieg in den 4 CL-Fernduellen (1U, 2N).

Die Pariser haben nur eines von 6 Heimspielen gegen die Katalanen verloren (3S, 2U). 5 der 6 Begegnungen brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

PSG vs Barcelona Quoten Analyse:

Die Quoten am Drei-Weg-Markt lassen zwar auf keinen klaren Favoriten schließen, räumen aber den Gastgebern aus der französischen Hauptstadt leichte Vorteile ein. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen PSG Barcelona Wettquote in Höhe von 1,90 untermauert wird. Nur einen der sechs Gastauftritte im Prinzenpark gewannen die Katalanen. Wer mit einem erneuten Erfolgserlebnis rechnet, darf sich teilweise über mehr als den 3,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Obwohl PSG nur eines der vier Heimspiele in der Königsklasse mit drei oder mehr Toren bestritt, tendieren die Wettanbieter, darunter einige mit zusätzlichem Bonus für Sportwetten, zu einer torreichen Angelegenheit und gehen von drei oder mehr Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs. Barcelona Prognose: Bleibt PSG in der CL zu Hause weiterhin ungeschlagen?

Im Vorjahr schieden die Pariser bereits im Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (0:1, 0:2) aus. Mit Barcelona wartet nun im Viertelfinale keine leichte Aufgabe.

Die Leistungen in der aktuellen Gruppenphase waren in jedem Fall auf überschaubarem Niveau. Hinter Dortmund reichte es in der Gruppe F nur für Rang 2. Lediglich zwei der sechs Vorrundenspiele waren von Erfolg gekrönt. Beide Siege kamen zu Hause gegen Dortmund (2:0) und den AC Milan (3:0) zustande. Darüber hinaus wurden beim 1:1 gegen Newcastle auf heimischem Boden die Punkte geteilt. Sieben der acht Zähler in der Vorrunde resultierten im Prinzenpark.

Souverän gestaltete die Elf von Trainer Luis Enrique das Achtelfinale gegen Real Sociedad. Auf heimischem Boden resultierte ein 2:0 und in der Fremde kam ein knapper 2:1-Erfolg zum Vorschein. PSG traf bislang in jedem CL-Heimspiel. Kylian Mbappé gehört mit sechs Toren zu den besten Angreifern im Wettbewerb. Im französischen Oberhaus erzielte der Stürmer 24 Tore.

Auf nationaler Ebene zeigt die Enrique-Elf trotz des 1:1 zuletzt gegen Clermont Foot zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Stade Brest auf.

PSG - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 Clermont Foot (H), 1:0 Stade Rennes (H), 2:0 Olympique Marseille (A), 6:2 Montpellier (A), 3:1 OGC Nizza (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Las Palmas (H), 3:0 Atlético Madrid (A), 3:1 SSC Neapel (H), 1:0 RCD Mallorca (H), 0:0 Athletic Bilbao (A)

Letzte Spiele PSG vs. Barcelona: 1:1 (H), 4:1 (A), 1:6 (A), 4:0 (H), 0:2 (A)

Der FC Barcelona schied zuletzt zweimal nach der Gruppenphase der Königsklasse aus. Mit dem Viertelfinaleinzug unterliegt das gesamte Team in dieser Spielzeit einer deutlichen Leistungssteigerung.

In der Gruppenphase sprang sogar vor dem FC Porto der Platz an der Sonne heraus. Dabei wurden nur drei der insgesamt zwölf Zähler in der Ferne geholt. Neben dem knappen 1:0 beim FC Porto stehen auf der anderen Seite zwei Niederlagen gegen Antwerpen (2:3) und Donetsk (0:1, im Hamburger Volksparkstadion) gegenüber. Das Achtelfinale brachte mit dem SSC Neapel keine leichte Aufgabe mit sich. Nach einem 1:1 im Hinspiel wurde das erneute Aufeinandertreffen mit 3:1 auf heimischem Boden gewonnen.

Die Offensive der Katalanen kann sich in der Fremde durchaus sehen lassen und verpasste nur in einem der vier CL-Duelle einen eigenen Treffer. Insgesamt stehen auswärts vier Tore zu Buche. Die Abwehr muss sich fünf Gegentore in der Ferne ankreiden lassen. Auf nationaler Ebene zeigt Barça acht Punkte Rückstand auf den Liga-Primus und ewigen Rivalen Real Madrid auf. Zuletzt standen drei Erfolgserlebnisse in Serie zu Buche. Wer noch nicht zum Kundenstamm von ODDSET gehört, kann sich für seinen PSG Barcelona Tipp bis zu 100 Euro Neukundenbonus sichern. Umfassende Informationen zum Bonus, den Quoten und vielem mehr sind im ODDSET Test ersichtlich.

Unser PSG – Barcelona Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Wie bereits eingangs erwähnt, sehen wir keinen klaren Favoriten, räumen aber den Parisern aufgrund des Heimrechts bzw. ihrer Heimstärke leichte Vorteile ein. Die Katalanen haben nur eines ihrer vier CL-Auswärtsspiele gewonnen und werden somit im Prinzenpark keinen leichten Stand haben.

Barça verfügt aber über genügend Qualität, um zumindest mitzuspielen oder gar ein Tor zu erzielen. Eine Entscheidung in Bezug auf den Halbfinal-Einzug dürfte erst im Rückspiel fallen.